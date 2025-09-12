Egri Úszó Klub: bővült a válogatott versenyzők száma + videó

A sportvezető elmondta: a 16 éves Szabó Lilla és 21 esztendős Kovács Attila mellett az egri születésű Holló Balázs hazatérésével háromra nőtt az Egri Úszó Klub válogatott versenyzőinek száma. A három olimpián, felnőtt világbajnokságon és Európa-bajnokságon is szerepelt Holló az elmúlt három évben a BVSC-Zugló kötelékébe tartozott.

Holló Balázs három év után szerepel ismét az Egri Úszó Klub színeiben

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az Egri Úszó Klub újabb példaképpel gazdagodott

– A klub működését mára sikerült stabilizálni, hiszen 2022-ben majd' 30 milliós tartozással vettük át az egyesületet – jelentette ki Bódi Zsolt. – Elindultunk a fejlődés útján, s nem titkolt célunk, hogy szeretnénk a kelet magyarországi régió meghatározó egyesületévé válni. Korábban nem tapasztalt mértékben nő azon gyerekek száma, akik szeretnének megtanulni úszni. A taglétszámunk folyamatosan bővül, tanítványaink hazai és nemzetközi versenyeken szerepelnek eredményesen.