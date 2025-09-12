szeptember 12., péntek

1 órája

Egri Úszó Klub: bővült a válogatott versenyzők száma + videó

Három év után ismét egri színekben versenyez Holló Balázs. A 26 éves, kétszeres felnőtt Európa-bajnok érkezéséről sajtótájékoztatón számolt be az Egri Úszó Klub elnöke, Bódi Zsolt.

Sike Károly

A sportvezető elmondta: a 16 éves Szabó Lilla és 21 esztendős Kovács Attila mellett az egri születésű Holló Balázs hazatérésével háromra nőtt az Egri Úszó Klub válogatott versenyzőinek száma. A három olimpián, felnőtt világbajnokságon és Európa-bajnokságon is szerepelt Holló az elmúlt három évben a BVSC-Zugló kötelékébe tartozott.

Holló Balázs három év után szerepel ismét az Egri Úszó Klub színeiben
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az Egri Úszó Klub újabb példaképpel gazdagodott

– A klub működését mára sikerült stabilizálni, hiszen 2022-ben majd' 30 milliós tartozással vettük át az egyesületet – jelentette ki Bódi Zsolt. – Elindultunk a fejlődés útján, s nem titkolt célunk, hogy szeretnénk a kelet magyarországi régió meghatározó egyesületévé válni. Korábban nem tapasztalt mértékben nő azon gyerekek száma, akik szeretnének megtanulni úszni. A taglétszámunk folyamatosan bővül, tanítványaink hazai és nemzetközi versenyeken szerepelnek eredményesen. 

Az Egri Úszó Klub szakmai vezetője, Török Zoltán úgy fogalmazott: Holló Balázs visszatérésének köszönhetően újabb példaképpel gazdagodott a közösség.
– Balázs azok közé tartozik, akit vélhetően senkinek sem kell bemutatni Egerben, de az uszodában egészen biztosan – mondta a szakember. – Jelenlétével, személyiségével a feltörekvő gyerekek és a közvetlen versenytársak számára is inspiráló lehet. A BVSC-vel való kapcsolatból fakadóan közös edzőtáborokat is szervezünk majd a fővárosiakkal. A sok jó versenyővel az edzéseken is versenyhelyzetet teremthetünk, aminek rengeteg pozitív hozadéka lehet.

Az Egri Úszó Klub sajtótájékoztatója a Bitskey Aladár Uszodában
Forrás: Sike Károly/Heves Megyei Hírlap

Az év hátralévő részében a rövidpályás szezon veszi kezdetét. Novemberben a felnőtt mezőny Debrecenben méri össze tudását, az utánpótlás Szegeden. A Rövidpályás Európa-bajnokságnak pedig Lengyelország ad otthont, ahol reményeink szerint lesznek egri versenyzők, s a hazai viadalokról éremmel térhetnek haza az egri úszók.

 

