szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atlétika

2 órája

Egri Városi Sportiskola: országos döntőben szerepelhettek az U10-es atléták

Címkék#u10#versenyszámokban#Kölyökből Atléta Program Országos Fesztivál#Egri Városi Sportiskola

Első alkalommal jutott be a Kölyökből Atléta Program Országos Fesztivál fináléjába az Egri Városi Sportiskola U10-es csapata.

Bódi Csaba

Az egriek az Északkeleti Régió legjobbjaként szerepelhettek a budapesti Lantos Mihály Sportközpontban lebonyolított rendezvényen.

Az Egri Városi Sportiskola U10-es korosztályú atlétika csapata
Az Egri Városi Sportiskola U10-es korosztályú atlétika csapata
Forrás:  Beküldött fotó

Bauge-Mezei Zita vezetésével Mezei Bíbor, Farkas-Maróti Emma, Mirkóczki Máté, Bóta Zalán, Tóth-Lombosi Áron, Koncz Berci, Antal Ambrus és Bakó Barnabás képviselte az EVSI színeit.

A fiatal atlétáknak öt állomást (Oda sprint-vissza sprint váltó; Hosszú gátváltó; Ötösugrás helyből váltott lábbal; Medicinlabda vetés terpeszből hátra; Mini Cooper 6 perc) kellett teljesíteni, majd a versenyszámokban megszerzett helyezési pontok összege adta a végső eredményt 

– tájékoztatta portálunkat Bauge-Mezei Zita edző. – Izgalmas küzdelemben 10 csapat közül az előkelő 5. helyet sikerült megszereznünk.  

Remekül helytálltak a sportiskolások
Forrás:  Beküldött fotó

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu