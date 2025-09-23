2 órája
Egri Városi Sportiskola: országos döntőben szerepelhettek az U10-es atléták
Első alkalommal jutott be a Kölyökből Atléta Program Országos Fesztivál fináléjába az Egri Városi Sportiskola U10-es csapata.
Az egriek az Északkeleti Régió legjobbjaként szerepelhettek a budapesti Lantos Mihály Sportközpontban lebonyolított rendezvényen.
Bauge-Mezei Zita vezetésével Mezei Bíbor, Farkas-Maróti Emma, Mirkóczki Máté, Bóta Zalán, Tóth-Lombosi Áron, Koncz Berci, Antal Ambrus és Bakó Barnabás képviselte az EVSI színeit.
Az ostorosi futónő csúcsát 19 év múltán döntötték megOstoroson lakik az a hajdani atléta, akinek 19 éve fennálló rekordját néhány nappal ezelőtt a Budapest-bajnokságon sikerült megdönteni. Bauge-Mezei Zita életét alapjaiban meghatározta a sport, amelynek köszönhetően tíz évet az Egyesült Államokban töltött.
A fiatal atlétáknak öt állomást (Oda sprint-vissza sprint váltó; Hosszú gátváltó; Ötösugrás helyből váltott lábbal; Medicinlabda vetés terpeszből hátra; Mini Cooper 6 perc) kellett teljesíteni, majd a versenyszámokban megszerzett helyezési pontok összege adta a végső eredményt
– tájékoztatta portálunkat Bauge-Mezei Zita edző. – Izgalmas küzdelemben 10 csapat közül az előkelő 5. helyet sikerült megszereznünk.