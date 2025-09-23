Egri Városi Sportiskola: országos döntőben szerepelhettek az U10-es atléták

Ezt ne hagyja ki! ATLÉTIKA

Az ostorosi futónő csúcsát 19 év múltán döntötték meg Ostoroson lakik az a hajdani atléta, akinek 19 éve fennálló rekordját néhány nappal ezelőtt a Budapest-bajnokságon sikerült megdönteni. Bauge-Mezei Zita életét alapjaiban meghatározta a sport, amelynek köszönhetően tíz évet az Egyesült Államokban töltött.