1 órája
Egri VSI: az U15-ös fiúcsapat történelmet írt Tőketerebesen
Megvan a szakosztály első nemzetközi tornagyőzelme. A siker a Tőketerebesen (Trebisov) diadalt aratott Egri VSI U15-ös korosztályú fiúcsapatához fűződik.
A 2. Lubomír Durisin Memorial elnevezésű nemzetközi korosztályos tornán az Egri VSI fiú együttese szlovák, ukrán és magyar ellenfelekkel szemben bizonyult a legjobbnak. Ám ez könnyen alakulhatott volna kedvezőtlenebbül is.
A lebonyolítás és az eredmények alakulása úgy hozta, hogy az utolsó mérkőzésünk döntött a végső sorrendről
– mondta a klubhonlapnak Terenyei Ádám edző. – Akkor már tudtuk, hogy győzelem esetén senki sem előzhet meg bennünket, ám vereséggel akár a harmadik helyre is visszacsúszhattunk volna. Szóval nagy volt a tét. A dolgunkon az sem könnyített, hogy mindezt a házigazdák legyőzésével kellett elérnünk.
Diákolimpia: a Kemény iskola ezüstérmét aranybetűkkel írják
A sportiskolások azonban nem verték le a lécet az „aranymeccsen”. Az SK Zemplín Trebisov ellen 19–15-re győztek, s ezzel megnyerték a hatos tornát.
Remek hangulat, színvonalas mérkőzések és kiváló szervezés jellemezte a kétnapos rendezvény egészét
– emelte ki az EVSI szakvezetője. – Szuper két napon vagyunk túl. Előbb a zsolnai SMF-HK Zilina, majd a házigazda SK Zemplín Trebisov csapatával játszottunk izgalmas és számunkra sokáig emlékezetes mérkőzést.
A tornagyőztes csapat tagjai
Szedlák Ádám, Sütő Benett, Salamon Hunor, Hulyák Vilmos, Erdős Olivér, Farsang András, Király Bálint, Márton Ádám, Persze Patrik, Vollár Pál, Kovács Keve, Bánkuti Bende, Berliszky Hunor, Skultéti Vajk, Hortobágyi Bendegúz, Tóth Kristóf Gergő. Edzők: Terenyei Ádám, Terenyei Ákos.
– Nagyon büszkék vagyunk a srácokra. Egységesen, hatalmas szívvel küzdöttek minden mérkőzésen és segítették egymást a nehéz helyzetekben. Ebből mindenki kivette a részét, igazi csapatmunka volt!
Külön gratulálunk Bánkuti Bendének, aki a torna legjobb játékosának választottak
– tette hozzá Terenyei Ádám.
Az Egri VSI eredményei a tőketerebesi rendezvényen
Egri VSI–DVTK Miskolc 25–7
Egri VSI–SMF-HK Zilina 23–20
Egri VSI–Mezőkövesdi KC 31–13
Egri VSI–Szdusor Karpaty Uzhgorod 21–10
Egri VSI–SK Zemplín Trebisov (szlovákai) 19–15
A 2. Lubomír Durisin Memorial végeredménye:
1. Egri Városi Sportiskola
2. SMF-HK Zilina (Zsolna, szlovákiai)
3. SK Zemplín Trebisov (Tőketerebes, szlovákiai)
4. Mezőkövedi KC
5. Szdusor Karpaty Uzhgorod (Ungvár, ukrán)
6. DVTK Miskolc