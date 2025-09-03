Egri VSI: az U15-ös fiúcsapat történelmet írt Tőketerebesen

A 2. Lubomír Durisin Memorial elnevezésű nemzetközi korosztályos tornán az Egri VSI fiú együttese szlovák, ukrán és magyar ellenfelekkel szemben bizonyult a legjobbnak. Ám ez könnyen alakulhatott volna kedvezőtlenebbül is.

Az Egri VSI nemzetközi tornán nyert U15-ös csapata

Forrás: EVSI

A lebonyolítás és az eredmények alakulása úgy hozta, hogy az utolsó mérkőzésünk döntött a végső sorrendről

– mondta a klubhonlapnak Terenyei Ádám edző. – Akkor már tudtuk, hogy győzelem esetén senki sem előzhet meg bennünket, ám vereséggel akár a harmadik helyre is visszacsúszhattunk volna. Szóval nagy volt a tét. A dolgunkon az sem könnyített, hogy mindezt a házigazdák legyőzésével kellett elérnünk.