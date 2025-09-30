Egri VSI: Földi Jázmin, Szabó András és Bozó Bálint különdíjas

Tavaly még díjátadóként tisztelte meg a rendezvényt Galambos Sándor testnevelő tanár, akinek idén a nevét viselte a magasugró versenyszám, méghozzá az Egri VSI edzőjének jóvoltából.

Az Egri VSI egyik különdíját az U18-as korosztályba tatozó Szabó András érdemelte ki

Forrás: Szántó György/Heol.hu

Fejes Péter és kollégái a 2024. decemberében, 86 éves korában elhunyt Tanár úr munkásságának adóztak ezzel a gesztussal, emléket állítva a szakág nagy tanítójának. Galambos Sándor özvegye és lánya mellett pedagógus tanítványként Bíró Csaba és Petrovai József is részt vállalt az eredményhirdetésből, ahol Földi Jázmin, Szabó András és Bozó Bálint különdíjat vehetett át.