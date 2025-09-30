szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atlétika

52 perce

Egri VSI: Földi Jázmin, Szabó András és Bozó Bálint különdíjas

Címkék#Egri VSI#Szabó András#u16#EVUK#u18#Földi Jázmin#Galambos Sándor

Eger város atlétika bajnoksága az Európai Sporthét részeként jelentett erőpróbát a Szentmarjay-stadionban. Az Egri VSI rendezvényén öt versenyszámban álltak rajthoz az U18-as, az U16-os és az U14-es korosztály képviselői.

Bódi Csaba

Tavaly még díjátadóként tisztelte meg a rendezvényt Galambos Sándor testnevelő tanár, akinek idén a nevét viselte a magasugró versenyszám, méghozzá az Egri VSI edzőjének jóvoltából.

Az Egri VSI egyik különdíját az U18-as korosztályba tatozó Szabó András érdemelte ki
Az Egri VSI egyik különdíját az U18-as korosztályba tatozó Szabó András érdemelte ki 
Forrás: Szántó György/Heol.hu

Fejes Péter és kollégái a 2024. decemberében, 86 éves korában elhunyt Tanár úr munkásságának adóztak ezzel a gesztussal, emléket állítva a szakág nagy tanítójának. Galambos Sándor özvegye és lánya mellett pedagógus tanítványként Bíró Csaba és Petrovai József is részt vállalt az eredményhirdetésből, ahol Földi Jázmin, Szabó András és Bozó Bálint különdíjat vehetett át.

Galambos Sándor atlétikai emlékverseny Egerben

Fotók:  Szántó György/Heol.hu

Bajnokok sora, avagy az Egri VSI versenyzői vitték a prímet

60 méter síkfutás:

U14: Nagy Zselyke 8,70 másodperc, ill. Bartus Benedek 8,30
U16: Földi Jázmin 8,20, ill. Nagy Dávid 7,40
U18: Bábosik Flóra 8,10, ill. Bozó Bálint 7,30

2000 méter síkfutás:

U14: Katona Amina 7:04,2 perc, ill. Bakó Bence (EVUK) 7:52,1
U16: Ágó Bori (EVUK) 8:22,2, ill. Bartók Bottyán (EVUK) 7:51,3
U18: Máté Levente (EVUK) 6:50,2

Magasugrás, Galambos Sándor-emlékverseny

U14: Heijnen Éva 128 centiméter, ill. Bartus Benedek 156
U16: Földi Jázmin 148, ill. Stumpf Olivér 156
U18: Bábosik Flóra 128, ill. Szabó András 182

Különdíjasok

Földi Jázmin, magasugrás, leány abszolút: 1. hely
Szabó András, magasugrás, fiú abszolút: 1. hely
Bozó Bálint, 10 éve az atlétikában

Távolugrás:

U14: Nagy Zselyke 410 centiméter, ill. Bartus Benedek 478
U16: Borbély Lotti 459, ill. Nagy Dávid 531
U18: Bábosik Flóra 448, ill. Bozó Bálint 590 

Kislabdahajítás:

U14: Heijnen Éva 45,85 méter, ill. Bartus Benedek 49,95
U16: Karanyic Janka 37,75, ill. Vollár Pál (Kemény isk.) 57,17 
U18: Sziráki Borbála 40,65, ill. Bozó Bálint 61,73

A külön nem jelölt atléták mind az EVSI sportolói.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu