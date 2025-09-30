52 perce
Egri VSI: Földi Jázmin, Szabó András és Bozó Bálint különdíjas
Eger város atlétika bajnoksága az Európai Sporthét részeként jelentett erőpróbát a Szentmarjay-stadionban. Az Egri VSI rendezvényén öt versenyszámban álltak rajthoz az U18-as, az U16-os és az U14-es korosztály képviselői.
Tavaly még díjátadóként tisztelte meg a rendezvényt Galambos Sándor testnevelő tanár, akinek idén a nevét viselte a magasugró versenyszám, méghozzá az Egri VSI edzőjének jóvoltából.
Fejes Péter és kollégái a 2024. decemberében, 86 éves korában elhunyt Tanár úr munkásságának adóztak ezzel a gesztussal, emléket állítva a szakág nagy tanítójának. Galambos Sándor özvegye és lánya mellett pedagógus tanítványként Bíró Csaba és Petrovai József is részt vállalt az eredményhirdetésből, ahol Földi Jázmin, Szabó András és Bozó Bálint különdíjat vehetett át.
Galambos Sándor atlétikai emlékverseny EgerbenFotók: Szántó György/Heol.hu
Bajnokok sora, avagy az Egri VSI versenyzői vitték a prímet
60 méter síkfutás:
U14: Nagy Zselyke 8,70 másodperc, ill. Bartus Benedek 8,30
U16: Földi Jázmin 8,20, ill. Nagy Dávid 7,40
U18: Bábosik Flóra 8,10, ill. Bozó Bálint 7,30
2000 méter síkfutás:
U14: Katona Amina 7:04,2 perc, ill. Bakó Bence (EVUK) 7:52,1
U16: Ágó Bori (EVUK) 8:22,2, ill. Bartók Bottyán (EVUK) 7:51,3
U18: Máté Levente (EVUK) 6:50,2
Magasugrás, Galambos Sándor-emlékverseny
U14: Heijnen Éva 128 centiméter, ill. Bartus Benedek 156
U16: Földi Jázmin 148, ill. Stumpf Olivér 156
U18: Bábosik Flóra 128, ill. Szabó András 182
Különdíjasok
Földi Jázmin, magasugrás, leány abszolút: 1. hely
Szabó András, magasugrás, fiú abszolút: 1. hely
Bozó Bálint, 10 éve az atlétikában
Távolugrás:
U14: Nagy Zselyke 410 centiméter, ill. Bartus Benedek 478
U16: Borbély Lotti 459, ill. Nagy Dávid 531
U18: Bábosik Flóra 448, ill. Bozó Bálint 590
Kislabdahajítás:
U14: Heijnen Éva 45,85 méter, ill. Bartus Benedek 49,95
U16: Karanyic Janka 37,75, ill. Vollár Pál (Kemény isk.) 57,17
U18: Sziráki Borbála 40,65, ill. Bozó Bálint 61,73
A külön nem jelölt atléták mind az EVSI sportolói.