Egri VSI: sportoló, szülő, edző, avagy a bűvös háromszög megbomlott

Az U16-os, U15-ös és U14-es korosztály gödöllői viadalának első napján remek idő, és 23–24 Celsius fokos hőmérséklet fogadta az Egri VSI fiataljait, másnap azonban 17–18 fok, vizes rekortán és záporok következtek. A vármegyeszékhelyiek ezzel együtt is derekasan helytálltak.

Az Egri VSI edzője, Fejes Péter az U16-os korosztály magasugró számában győztes Földi Jázmin társaságában

Forrás: Egri VSI

Ezúttal magasugróinknak jött ki a legjobban a lépés, ugyanis négy 1., egy 3., és egy 4. helyezést értek el a mieink

– közölte Fejes Péter, aki edzőként Berecz Bernadettel készíti fel az egrieket. – Azonban csak félig telt meg a pohár, mert érthetetlen sportolói mentalitás miatt öt-hat érem bizony Egerben maradt.

Stumpf Olivér nyerte az U15-ös korosztály magasugró számát

Forrás: Egri VSI

A szakember aztán tovább görgette a keserű tények fonalát.

Miért nem jönnek versenyre a 12–15 éves sportolók?

Indokolt: betegség, sérülés, kevesebb versenyszám prevenció miatt. Indokolatlan: lekéstem a buszt, esik az eső, a barátnőm sem ment, két nap is kell menni? Ha megbomlik a bűvös háromszög a sportoló, a szülő és az edző között, ne várjunk fejlődést se a teljesítményben, se mentalitásban, se fejlődésben és se motivációban. Szomorú, mert egyébként ezek a fiatalok a sportágukban meglehetősen tehetségesek.

Heijnen Éva a 14 éveseknél nyerte a magasugrást

Forrás: Egri VSI

Az Egri VSI jobb eredményei

U14-es korosztály

60 m gátfutás: 7. Kónya Hanga 11,10 mp

80 m gátfutás: 1. Bartus Benedek 12,83

Magasugrás: 1. Heijnen Éva 133 cm, ill. 1. Bartus Benedek 156 cm

Gerelyhajítás: 2. Bartus Benedek 34,56

U15-ös korosztály

300 m sík: 5. Horváth Tekla 48,67 mp

100 m gátfutás: 2. Stumpf Olivér 16,48 mp

Ötösugrás: 6. Karanyic Janka 14,45 m

Magasugrás: 3. Szalóki Petra 134 cm, ill. 1. Stumpf Olivér 166 cm

U16-os korosztály

100 m sík: 2. Nagy Dávid 12,22 mp

300 m sík: 6. Szilárdi Léna 48,20 mp

Távolugrás: 4. Nagy Dávid 557 cm

Magasugrás: 1. Földi Jázmin 151, 4. Borbély Lotti 145 cm