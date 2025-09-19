szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atlétika

3 órája

Egri VSI: sportoló, szülő, edző, avagy a bűvös háromszög megbomlott

Címkék#Egri VSI#Fejes Péter#gödöllői#magasugró#berecz Bernadett

Szép, szép, de... Lehetett volna sokkal gazdagabb is az éremtermés az Egri VSI tagjainak a Területi Ligaverseny utolsó fordulójában.

Bódi Csaba

Az U16-os, U15-ös és U14-es korosztály gödöllői viadalának első napján remek idő, és 23–24 Celsius fokos hőmérséklet fogadta az Egri VSI fiataljait, másnap azonban 17–18 fok, vizes rekortán és záporok következtek. A vármegyeszékhelyiek ezzel együtt is derekasan helytálltak.

Az Egri VSI edzője, Fejes Péter az U16-os korosztály magasugró számában győztes Földi Jázmin társaságában
Az Egri VSI edzője, Fejes Péter az U16-os korosztály magasugró számában győztes Földi Jázmin társaságában
Forrás: Egri VSI

Ezúttal magasugróinknak jött ki a legjobban a lépés, ugyanis négy 1., egy 3., és egy 4. helyezést értek el a mieink

– közölte Fejes Péter, aki edzőként Berecz Bernadettel készíti fel az egrieket. – Azonban csak félig telt meg a pohár, mert érthetetlen sportolói mentalitás miatt öt-hat érem bizony Egerben maradt.

Stumpf Olivér nyerte az U15-ös korosztály magasugró számát
Forrás: Egri VSI

A szakember aztán tovább görgette a keserű tények fonalát.

Miért nem jönnek versenyre a 12–15 éves sportolók? 

Indokolt: betegség, sérülés, kevesebb versenyszám prevenció miatt. Indokolatlan: lekéstem a buszt, esik az eső, a barátnőm sem ment, két nap is kell menni? Ha megbomlik a bűvös háromszög a sportoló, a szülő és az edző között, ne várjunk fejlődést se a teljesítményben, se mentalitásban, se fejlődésben és se motivációban. Szomorú, mert egyébként ezek a fiatalok a sportágukban meglehetősen tehetségesek.

 Heijnen Éva a 14 éveseknél nyerte a magasugrást
Forrás: Egri VSI

Az Egri VSI jobb eredményei

U14-es korosztály

60 m gátfutás: 7. Kónya Hanga 11,10 mp
80 m gátfutás: 1. Bartus Benedek 12,83
Magasugrás: 1. Heijnen Éva 133 cm, ill. 1. Bartus Benedek 156 cm
Gerelyhajítás: 2. Bartus Benedek 34,56 

U15-ös korosztály

300 m sík: 5. Horváth Tekla 48,67 mp
100 m gátfutás: 2. Stumpf Olivér 16,48 mp
Ötösugrás: 6. Karanyic Janka 14,45 m
Magasugrás: 3. Szalóki Petra 134 cm, ill. 1. Stumpf Olivér 166 cm

U16-os korosztály

100 m sík: 2. Nagy Dávid 12,22 mp
300 m sík: 6. Szilárdi Léna 48,20 mp
Távolugrás: 4. Nagy Dávid 557 cm
Magasugrás: 1. Földi Jázmin 151, 4. Borbély Lotti 145 cm

Bartus Benedek a dobogó tetején, elöl Berecz Bernadett edzővel
Forrás: Egri VSI

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu