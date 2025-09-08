2 órája
Elhunyt az Egri Dózsával az NB I.-et megjárt hevesi kapus
Életének 77. évében tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából Ridegh József. Az elhunyt kapus az NB I.-ben is szerepelt az egriekkel.
Az 1949. március 25-én született és 2025. szeptember 6-án elhunyt Ridegh József első klubját a DVTK jelentette, ahonnan 1970-ben Hevesre vezetett az útja.
A helyi MEDOSZ színeit egy év múltán hagyta ott, igent mondva az Egri Dózsa hívására. Az akkor NB I.-es lila-fehérek kapuját 1972-ben 12 ezer néző előtt védte a Diósgyőri Vasgyárak TK elleni mérkőzésen (1–1), ahol a Kovács Ferenc irányította egriek a Ridegh – Tóth M., Mészáros, Czeczeli, Kárpáti, Simon, Kovács F., Vígh, Ambrus, Bánkúti, Tóth T. összeállításban szerepeltek.
A megyeszékhelyieknél töltött idényt követően ismét Hevesre igazolt, ahol 1980-ig számíthattak rá hálóőrként.
Játékvezető és edző is volt az elhunyt sportember
Munkahelye a helyi Bervában volt, ahol művezetőként dolgozott. 1981-től kezve játékvezetőként működött, amiről anno ezt mondta a Népújságnak.
Úgy érzem, mellém álltak. Támogatnak. magam sem gondoltam, hogy így haladok előre
– fogalmazott Ridegh József. Az elmúlt ősszel háromezer néző előtt bíráskodtam a Mátra-csoport egyik rangadóján, az Ózd–St. Síküveggyár 90 percén. Nem szeretném elkiabálni, de eddigi osztályzataim közül a legrosszabb négy és feles volt.
A bíráskodáson túl edzőként is kipróbálta magát, a 1990-es elején a Hevesi SE megyei I.-es csapatát irányította. Az utóbbi időben betegséggel bajlódott, halála ezzel együtt tragikus hirtelenséggel következett be. Fia, lánya és unokája gyászolja.
