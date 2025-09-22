Emlékfutás az Érsekkertben: eredményességben a Kemény iskola járt elöl

Az emlékfutás kategóriánkénti győztesei

Óvodás lányok:

Zelei Júlia (Joó János Óvoda) 4:18 perc

Óvodás fiúk:

Országh Balázs (Tavasz úti Ovivár) 3:47

1–2. osztályos lányok:

Lőcsi Debora (Bélapátfalva) 2:52

1–2. osztályos fiúk:

Tóth Olivér (Kemény Ferenc Ált. Isk.) 2:51

3–4. osztályos lányok:

Szundi Boglárka (Kemény Ferenc Ált. Isk.) 2:29

3–4. osztályos fiúk:

Lukács Péter (Tinódi Ált. Isk.) 2:27

5–6. osztályos lányok:

Majoros Anna (Kemény Ferenc Ált. Isk.) 5:32

5–6.osztályos fiúk:

Barankai Zalán (Hunyadi Ált. Isk.) 5:22

7–8. osztályos lányok:

Katona Amina (Eszterházy Károly Gyakorló isk.) 4:42

7–8. osztályos fiúk:

Zsilvölgyi Regő (Gárdonyi Géza Ciszterci Gimn.) 4:53

Középiskolás lányok:

Katona Korinna (Szilágyi Erzsébet Gimn.) 6:54

Középiskolás fiúk:

Máté Levente (Ságvári Kálmán Technikum és Szakképző isk.) 7:21

Felnőtt férfiak:

Szundi Attila 12:50

Szenior nők:

Katona-Mező Ildikó 7:54

Szenior férfiak:

Lakatos János 8:20

A jó rajtpozíció sokat ért

Forrás: Bóta Zoltán/Heol.hu

A helyezettek a Stühmer és a Marján cukrászda édességeivel, a középiskolások és a felnőttek a Kígyó patika termékeivel, a szeniorok az Ostoros Bor és az Egri Korona Borház felajánlásaival, az Excalibur és a Fekete Ló vacsora jegyeivel gazdagodtak. Az érmeket a Prokaj érem és serleg biztosította, továbbá Honfi Gábor is értékes jutalmakat ajánlott fel a felnőtteknek.