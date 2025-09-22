1 órája
Emlékfutás az Érsekkertben: eredményességben a Kemény iskola járt elöl
Az Egri Atlétikáért Alapítvány 30. alkalommal csábította mozgásra a sportág híveit. A Sperlágh József és Tóth Sándor nevét viselő emlékfutás eredményhirdetésekor 15 győztest köszönthettek.
A 30. Sperlágh József és Tóth Sándor emlékfutás az Eger ünnepe rendezvénysorozat nyitó eseményeként kínált kihívást a Szmrecsányi Lajos Érsekkertben.
A Budai Gyula és Jakabos Zsófia szervezte versenyen az idén nyáron elhunyt atlétaedzőre, Tóth Sándorra is emlékeztek résztvevők. A legeredményesebb iskolának járó serleget a Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola nyertek. A versenyhez szükséges eszközöket az Egri Városi Sportiskola szolgáltatta, a felnőtt női és férfi győztes serlegét az Egri ADSB és KDSB ajánlotta fel.
Az emlékfutás kategóriánkénti győztesei
Óvodás lányok:
Zelei Júlia (Joó János Óvoda) 4:18 perc
Óvodás fiúk:
Országh Balázs (Tavasz úti Ovivár) 3:47
1–2. osztályos lányok:
Lőcsi Debora (Bélapátfalva) 2:52
1–2. osztályos fiúk:
Tóth Olivér (Kemény Ferenc Ált. Isk.) 2:51
3–4. osztályos lányok:
Szundi Boglárka (Kemény Ferenc Ált. Isk.) 2:29
3–4. osztályos fiúk:
Lukács Péter (Tinódi Ált. Isk.) 2:27
5–6. osztályos lányok:
Majoros Anna (Kemény Ferenc Ált. Isk.) 5:32
5–6.osztályos fiúk:
Barankai Zalán (Hunyadi Ált. Isk.) 5:22
7–8. osztályos lányok:
Katona Amina (Eszterházy Károly Gyakorló isk.) 4:42
7–8. osztályos fiúk:
Zsilvölgyi Regő (Gárdonyi Géza Ciszterci Gimn.) 4:53
Középiskolás lányok:
Katona Korinna (Szilágyi Erzsébet Gimn.) 6:54
Középiskolás fiúk:
Máté Levente (Ságvári Kálmán Technikum és Szakképző isk.) 7:21
Felnőtt férfiak:
Szundi Attila 12:50
Szenior nők:
Katona-Mező Ildikó 7:54
Szenior férfiak:
Lakatos János 8:20
A helyezettek a Stühmer és a Marján cukrászda édességeivel, a középiskolások és a felnőttek a Kígyó patika termékeivel, a szeniorok az Ostoros Bor és az Egri Korona Borház felajánlásaival, az Excalibur és a Fekete Ló vacsora jegyeivel gazdagodtak. Az érmeket a Prokaj érem és serleg biztosította, továbbá Honfi Gábor is értékes jutalmakat ajánlott fel a felnőtteknek.
