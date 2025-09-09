Energia SC: Berkes öt játékost hozott Héhalomból

Az elmúlt kiírásban a Keleti csoport hatodik helyén zárt Energia SC Gyöngyös az új idényben is edzőként Berkes László útmutatásai alapján készül. A szakember a nyári időszakban komoly erőfeszítéseket tett a csapat megerősítése érdekében, ennek eredményeképp hét új játékos csatlakozott a kerethez. Az egyetlen távozó Giák Tamás, a kapus vélhetően visszatér Miskolcra.

Az Energia SC edzője, Berkes László stabilitást remél

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Erősített az Energia SC

Az Energia SC az elmúlt szezonban munkahelyi és egyéb elfoglaltságok miatt több mérkőzésre is szűkös kerettel volt kénytelen kiállni. Ennek orvoslására érkezett a gyöngyösiekhez mások mellett Szilágyi Szabolcs, Fodor Balázs, Hajdu József, Kőmíves Milán és a vietnámi felmenőkkel rendelkező Nguyen Vieth Thinh is.