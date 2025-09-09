27 perce
Energia SC: Berkes öt játékost hozott Héhalomból
A stabilitást szeretnék erősíteni. Az Energia SC Gyöngyös hét új játékossal a keretben készül a 2025/26. évi férfi NB II. Keleti csoportjának küzdelmeire. A bajnoki nyitányig kevesebb, mint egy hét van hátra.
Az elmúlt kiírásban a Keleti csoport hatodik helyén zárt Energia SC Gyöngyös az új idényben is edzőként Berkes László útmutatásai alapján készül. A szakember a nyári időszakban komoly erőfeszítéseket tett a csapat megerősítése érdekében, ennek eredményeképp hét új játékos csatlakozott a kerethez. Az egyetlen távozó Giák Tamás, a kapus vélhetően visszatér Miskolcra.
Erősített az Energia SC
Az Energia SC az elmúlt szezonban munkahelyi és egyéb elfoglaltságok miatt több mérkőzésre is szűkös kerettel volt kénytelen kiállni. Ennek orvoslására érkezett a gyöngyösiekhez mások mellett Szilágyi Szabolcs, Fodor Balázs, Hajdu József, Kőmíves Milán és a vietnámi felmenőkkel rendelkező Nguyen Vieth Thinh is.
A kapus is gólokkal segítette az Energia SC csapatát a szezonzárón
Nyitány Miskolcon
A férfi NB II. Keleti csoportjának 1. fordulójában a MEAFC-Miskolc vendégeként lép pályára az Energia SC Gyöngyös. A találkozó szeptember 15-én, hétfőn 20.30 órakor kezdődik a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban.
– Nagypályán mind az öten a Nógrád vármegyei I. osztályú Héhalom SE csapatában szerepelnek, ahol ugyancsak én vagyok a szakmai vezető – fogalmazott Berkes László. – Fiatal, még kevés rutinnal rendelkező játékosokról van szó, akiket igyekszünk fejleszteni és beépíteni a csapatba. Rajtuk kívül csatlakozik hozzánk a 33 éves Farkas Gyula és a 28 esztendős Dukát Péter Sándor is, ők az elmúlt szezonban a bajnok Maglódi TC együttesét erősítették. Bízom benne, hogy a nagyobb merítési lehetőségnek köszönhetően az új szezonban már stabilabbak leszünk és ismét megcélozhatjuk a felsőházi rájátszás elérését.
A Keleti csoport mezőnye
Kincsem Lovaspark Futsal, Balmazújvárosi FC, Energia SC Gyöngyös, MEAFC-Miskolc, NNC Frogs Lajosmizse, PFF-Szántó TISE, Szent István SE-OTP Bank, Talent 2019 SE, VS Dunakeszi, Rubeola FC
Energia SC: ebben a felállásban bravúr a Dunakeszi elleni győzelem