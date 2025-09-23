Energia SC: hajdúsági ellenféllel szemben jött az első győzelem

Azok után, hogy a Energia SC Gyöngyös a bajnoki nyitányon 3–1-es vereséget szenvedett a MEAFC-Miskolc vendégeként, a Balmazújváros elleni találkozón már győzelmet ünnepelhettek Berkes László tanítványai.

Az Energia SC játékosai négyszer vették be a balmazújvárosi kaput

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Győzött az Energia SC

A férfi NB II. Keleti csoportjának 2. fordulójában:

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–BALMAZÚJVÁROSI FC 4–3 (1–1)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok. V.: Kondákor T., Tiringer M. (Mákos M.)

ESC: Matin B. – Csoszánszki D., Timon L., Titkó K., Farkas Gy. Csere: Berkes, Nguyen, Fodor B., Marosi. Játékos-edző: Berkes László

GÓL: Fodor B. (16., 27.), Berkes (31.), Csoszánszki (37.), ill. Szatmári Á. (5.), Sipos R. (27.), Tóth Cs. (37.)

BERKES LÁSZLÓ: – Nagyon örülök az első győzelemnek! Nem állt még össze teljesen a csapat, de megfelelő létszámban jöttünk össze a mérkőzésre. A végére csapkodóvá vált a játék, amiből mi jöttünk ki jól. Sok tapasztalattal gazdagodhatott mindenki. A legfontosabb persze a három pont.

KÖVETKEZIK: Kincsem Lovaspark–Energia SC Gyöngyös, szeptember 29., hétfő, 19.30.