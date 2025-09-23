szeptember 23., kedd

Futsal

2 órája

Energia SC: hajdúsági ellenféllel szemben jött az első győzelem

Címkék#Energia SC Gyöngyös#Berkes László#Balmazújváros

Fodor Balázs megszerezte első góljait új csapatában. Az Energia SC Gyöngyös Héhalomból igazolt játékosa duplázott a Balmazújvárosi FC ellen megnyert találkozón.

Sike Károly

Azok után, hogy a Energia SC Gyöngyös a bajnoki nyitányon 3–1-es vereséget szenvedett a MEAFC-Miskolc vendégeként, a Balmazújváros elleni találkozón már győzelmet ünnepelhettek Berkes László tanítványai.

Az Energia SC játékosai négyszer vették be a balmazújvárosi kaput
Az Energia SC játékosai négyszer vették be a balmazújvárosi kaput
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Győzött az Energia SC

A férfi NB II. Keleti csoportjának 2. fordulójában:

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–BALMAZÚJVÁROSI FC 4–3 (1–1)
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok. V.: Kondákor T., Tiringer M. (Mákos M.)
ESC: Matin B. – Csoszánszki D., Timon L., Titkó K., Farkas Gy. Csere: Berkes, Nguyen, Fodor B., Marosi. Játékos-edző: Berkes László
GÓL: Fodor B. (16., 27.), Berkes (31.), Csoszánszki (37.), ill. Szatmári Á. (5.), Sipos R. (27.), Tóth Cs. (37.)
BERKES LÁSZLÓ: – Nagyon örülök az első győzelemnek! Nem állt még össze teljesen a csapat, de megfelelő létszámban jöttünk össze a mérkőzésre. A végére csapkodóvá vált a játék, amiből mi jöttünk ki jól. Sok tapasztalattal gazdagodhatott mindenki. A legfontosabb persze a három pont. 
KÖVETKEZIK: Kincsem Lovaspark–Energia SC Gyöngyös, szeptember 29., hétfő, 19.30.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Talent SE–NNC Frogs Lajosmizse 6–1, VS Dunakeszi–Kincsem Lovaspark 3–3, MEAFC-Miskolc–Szent István SE-OTP Bank 7–4, Rubeola FC–PFF-Szántó TISE 2–0.

A bajnokság állása
1. MEAFC-Miskolc    2    2    –    –    10–5    6
2. Kincsem Lovaspark    2    1    1    0    7–5    4
3. Talent 2019 SE    2    1    –    1    8–5    3
4. PFF-Szántó TISE    2    1    –    1    4–4    3
5. Rubeola FC    2    1    –    1    4–4    3
6. Energia SC    2    1    –    1    5–6    3
7. Szent István SE    2    1    –    1    12–14    3
8. Dunakeszi    2    –    2    –    6–6    2
9. Balmazújváros    2    –    1    1    6–7    1
10. Lajosmizse    2    –    –    2    8–14    0

Energia SC–Balmazújvárosi FC NB II.-es futsal mérkőzés

Fotók: Czímer Tamás

 

