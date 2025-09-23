2 órája
Energia SC: hajdúsági ellenféllel szemben jött az első győzelem
Fodor Balázs megszerezte első góljait új csapatában. Az Energia SC Gyöngyös Héhalomból igazolt játékosa duplázott a Balmazújvárosi FC ellen megnyert találkozón.
Azok után, hogy a Energia SC Gyöngyös a bajnoki nyitányon 3–1-es vereséget szenvedett a MEAFC-Miskolc vendégeként, a Balmazújváros elleni találkozón már győzelmet ünnepelhettek Berkes László tanítványai.
Győzött az Energia SC
A férfi NB II. Keleti csoportjának 2. fordulójában:
ENERGIA SC GYÖNGYÖS–BALMAZÚJVÁROSI FC 4–3 (1–1)
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok. V.: Kondákor T., Tiringer M. (Mákos M.)
ESC: Matin B. – Csoszánszki D., Timon L., Titkó K., Farkas Gy. Csere: Berkes, Nguyen, Fodor B., Marosi. Játékos-edző: Berkes László
GÓL: Fodor B. (16., 27.), Berkes (31.), Csoszánszki (37.), ill. Szatmári Á. (5.), Sipos R. (27.), Tóth Cs. (37.)
BERKES LÁSZLÓ: – Nagyon örülök az első győzelemnek! Nem állt még össze teljesen a csapat, de megfelelő létszámban jöttünk össze a mérkőzésre. A végére csapkodóvá vált a játék, amiből mi jöttünk ki jól. Sok tapasztalattal gazdagodhatott mindenki. A legfontosabb persze a három pont.
KÖVETKEZIK: Kincsem Lovaspark–Energia SC Gyöngyös, szeptember 29., hétfő, 19.30.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Talent SE–NNC Frogs Lajosmizse 6–1, VS Dunakeszi–Kincsem Lovaspark 3–3, MEAFC-Miskolc–Szent István SE-OTP Bank 7–4, Rubeola FC–PFF-Szántó TISE 2–0.
A bajnokság állása
1. MEAFC-Miskolc 2 2 – – 10–5 6
2. Kincsem Lovaspark 2 1 1 0 7–5 4
3. Talent 2019 SE 2 1 – 1 8–5 3
4. PFF-Szántó TISE 2 1 – 1 4–4 3
5. Rubeola FC 2 1 – 1 4–4 3
6. Energia SC 2 1 – 1 5–6 3
7. Szent István SE 2 1 – 1 12–14 3
8. Dunakeszi 2 – 2 – 6–6 2
9. Balmazújváros 2 – 1 1 6–7 1
10. Lajosmizse 2 – – 2 8–14 0
Energia SC–Balmazújvárosi FC NB II.-es futsal mérkőzésFotók: Czímer Tamás