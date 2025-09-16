1 órája
Energia SC: az exgyöngyösi kapus adta meg a kegyelemdöfést
Vereség a nyitányon. Az Energia SC Gyöngyös hat mezőnyjátékossal és egy kapussal utazott Miskolcra, ahol kétgólos vereséget szenvedtek Marosi Jánosék.
Timon Levente Kolos találatával az Energia SC Gyöngyös szerzett vezetést, de a házigazda MEAFC-Miskolc a maga javára fordította az eredményt. A borsodiak mindent eldöntő találatát az exgyöngyösi kapus, Giák Tamás szerezte.
A férfi NB II. Keleti csoportjának 1. fordulójában:
MEAFC-MISKOLC–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 3–1 (0–1)
Miskolci Egyetemi Körcsarnok. V.: Szűcs L., Forgács K. (Vilmányi S.)
ESC: Matin – Timon, Titkó K., Marosi, Berkes. Csere: Nguyen, Fodor B. Játékos-edző: Berkes László
GÓL: Agárdy N. (22.), Turcsik T. (33.), Giák T. (40.), ill. Timon (14.)
BERKES LÁSZLÓ: – Viszonylag új összetételben léptünk pályára, s az eredmény ellenére elégedett vagyok. Az új játékosok még nem rendelkeznek futsalban szerzett tapasztalattal, ennek ellenére jól beilleszkedtek a játékba. Ha kiegészülünk azokkal a rutinosabb játékosokkal, akik ezúttal nem tartottak velünk, elérhetjük a célként kitűzött felsőházi szereplést.
KÖVETKEZIK: Energia SC Gyöngyös–Balmazújvárosi FC, szeptember 22., hétfő, 19.30.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Kincsem Lovaspark–Rubeola FC 4–2, PFF-Szántó TISE–Talent 2019 SE 4–2, Balmazújvárosi FC–VS Dunakeszi 3–3, Szent István SE-OTP Bank–NNC Frogs Lajosmizse 8–7.
