Futsal

1 órája

Energia SC: az exgyöngyösi kapus adta meg a kegyelemdöfést

Címkék#Energia SC Gyöngyös#Giák Tamás#MEAFC-Miskolc

Vereség a nyitányon. Az Energia SC Gyöngyös hat mezőnyjátékossal és egy kapussal utazott Miskolcra, ahol kétgólos vereséget szenvedtek Marosi Jánosék.

Sike Károly

Timon Levente Kolos találatával az Energia SC Gyöngyös szerzett vezetést, de a házigazda MEAFC-Miskolc a maga javára fordította az eredményt. A borsodiak mindent eldöntő találatát az exgyöngyösi kapus, Giák Tamás szerezte.

Giák Tamás az elmúlt szezonban még az Energia SC Gyöngyös csapatát erősítette
Giák Tamás az elmúlt szezonban még az Energia SC Gyöngyös csapatát erősítette
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Az Energia SC új játékosai jól beilleszkedtek 

A férfi NB II. Keleti csoportjának 1. fordulójában:

MEAFC-MISKOLC–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 3–1 (0–1)
Miskolci Egyetemi Körcsarnok. V.: Szűcs L., Forgács K. (Vilmányi S.)
ESC: Matin – Timon, Titkó K., Marosi, Berkes. Csere: Nguyen, Fodor B. Játékos-edző: Berkes László
GÓL: Agárdy N. (22.), Turcsik T. (33.), Giák T. (40.), ill. Timon (14.)
BERKES LÁSZLÓ: – Viszonylag új összetételben léptünk pályára, s az eredmény ellenére elégedett vagyok. Az új játékosok még nem rendelkeznek futsalban szerzett tapasztalattal, ennek ellenére jól beilleszkedtek a játékba. Ha kiegészülünk azokkal a rutinosabb játékosokkal, akik ezúttal nem tartottak velünk, elérhetjük a célként kitűzött felsőházi szereplést.
KÖVETKEZIK: Energia SC Gyöngyös–Balmazújvárosi FC, szeptember 22., hétfő, 19.30.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Kincsem Lovaspark–Rubeola FC 4–2, PFF-Szántó TISE–Talent 2019 SE 4–2, Balmazújvárosi FC–VS Dunakeszi 3–3, Szent István SE-OTP Bank–NNC Frogs Lajosmizse 8–7.

 

