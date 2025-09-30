szeptember 30., kedd

Röplabda

2 órája

Az Eszterházy SC ötjátszmás csatában nyert a megyei riválissal szemben

Címkék#Eszterházy SC#GYRSE#GYÖNGYÖSI RSE#TFSE

Házigazdaként szerepelt a Gyöngyösi RSE a 2025/26-os férfi NB II. nyitányán. A Vályi-Nagy Károly Tornacsarnokban a mátraaljaiak mellett az Eszterházy SC és a TFSE csapatát láthatta a közönség.

Heol.hu

Az Eszterházy SC négy, a Gyöngyösi RSE egy ponttal zárta az első fordulót. A két csapat találkozója szoros csatát hozott, ahol a döntő játszmában az egriek diadalmaskodtak.

Az Eszterházy SC csapata veretlenül zárt az első fordulót
Az Eszterházy SC csapata veretlenül zárt az első fordulót
Forrás: Eszterházy SC

Veretlen maradt az Eszterházy SC

A férfi NB II. 1. tornáján:

GYÖNGYÖSI RSE–TFSE 0–3 (–22, –14, –18)
GYRSE: Hegedűs R., Kalafut L., Barbalics M., Rácz B., Gyánti N., Herceg B. Liberó: Jarosch T., Vanya A. Csere: Bagi R. Edző: Farkas László

TFSE–ESZTERHÁZY SC 2–3 (23, –16, 20, –23, –10)
ESC: Gálik Zs., Tóth B., Csendes Cs., Fekete Zs., Geml T., Hornyik B. Liberó: Csoma N. Csere: Butyka L., Kassai L., Hartman M. Edző: Molnár Endre

ESZTERHÁZY SC–GYÖNGYÖSI RSE 3–2 (–20, 24, 21, –22, 7)
ESC: Debreczeni D., Butyka L., Gálik Zs., Kassai L., Varga J., Hartman M. Liberó: Csoma N. Csere: Tóth B., Csendes Cs., Fekete Zs., Geml T., Hornyik B. Edző: Molnár Endre
GYRSE: Hegedűs R., Kalafut L., Bagi R., Rácz B., Gyánti N., Herceg B. Liberó: Jarosch T., Vanya A. Csere: Luzsi L., Barbalics M., Baják Z. Edző: Farkas László

A gyöngyösiek legközelebb október 12-én Győrben, az egriek november 16-án, hazai pályán, az Eszterházy csarnokban játszanak bajnoki pontokért. 

 

