Az Eszterházy SC ötjátszmás csatában nyert a megyei riválissal szemben

Az Eszterházy SC négy, a Gyöngyösi RSE egy ponttal zárta az első fordulót. A két csapat találkozója szoros csatát hozott, ahol a döntő játszmában az egriek diadalmaskodtak.

Az Eszterházy SC csapata veretlenül zárt az első fordulót

Forrás: Eszterházy SC

Veretlen maradt az Eszterházy SC

A férfi NB II. 1. tornáján:

GYÖNGYÖSI RSE–TFSE 0–3 (–22, –14, –18)

GYRSE: Hegedűs R., Kalafut L., Barbalics M., Rácz B., Gyánti N., Herceg B. Liberó: Jarosch T., Vanya A. Csere: Bagi R. Edző: Farkas László

TFSE–ESZTERHÁZY SC 2–3 (23, –16, 20, –23, –10)

ESC: Gálik Zs., Tóth B., Csendes Cs., Fekete Zs., Geml T., Hornyik B. Liberó: Csoma N. Csere: Butyka L., Kassai L., Hartman M. Edző: Molnár Endre