2 órája
Eszterházy SC: nyeretlent fogadt a veretlen
Esélyesként lépnek pályára az egyetemisták. A női NB I/B harmadik fordulójában a két forduló után még pont nélküli Szegedi NKSE együttesét fogadja a százszázalékos Eszterházy SC.
Az Eszterházy SC két hét után játszik ismét bajnoki mérkőzést. A válogatott összetartás alatt elrendelt szünetben Magyar Kupa-mérkőzésen szerepeltek Orell Bettináék, ahol a szintén másodosztályú Borsod SK-Kazincbarcika legyőzésével (27–20) jutottak a következő körbe.
Az Eszterházy SC vezetőedzője így fogalmazott
– A bajnoki szünetben is tétmeccsen léphettünk pályára, ez mindenképpen jól jött a szezon elején – jelentette ki az egyetemisták vezetőedzője, Kocsis Csaba. – Jutott idő magunkra is, bízom benne, hogy néhány játékelemben picit tudtunk fejlődni. Hazai pályán esélyesként lépünk pályára a Szeged ellen, ami pontokban csak akkor mutatkozik meg, ha megfelelő hozzáállással, 60 perc koncentrációval és a megfelelő alázattal állunk az összecsapáshoz.
A női NB I/B 3. fordulójának mérkőzése:
ESZTERHÁZY SC–PC TRADE SZEGEDI NKE
Eger, Eszterházy csarnok
Szeptember 27., szombat, 18.00
Vezetik: Babidorics Bence, Reszegi-Szojka Csaba
Az Eszterházy SC a bajnokság nyitófordulójában a Tempo KSE gárdáját győzte le (24–21), majd Szászbereken az ENUSE ellen diadalmaskodott (29–27). A PC Trade Szegedi KSE a Gárdony-Pámánd NKK (24–33) és a Szigetszentmiklósi NKSE csapatától (30–33) szenvedett vereséget.
