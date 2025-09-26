Eszterházy SC: nyeretlent fogadt a veretlen

Az Eszterházy SC két hét után játszik ismét bajnoki mérkőzést. A válogatott összetartás alatt elrendelt szünetben Magyar Kupa-mérkőzésen szerepeltek Orell Bettináék, ahol a szintén másodosztályú Borsod SK-Kazincbarcika legyőzésével (27–20) jutottak a következő körbe.

Kocsis Csaba (elöl), az Eszterházy SC vezetőedzője

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az Eszterházy SC vezetőedzője így fogalmazott

– A bajnoki szünetben is tétmeccsen léphettünk pályára, ez mindenképpen jól jött a szezon elején – jelentette ki az egyetemisták vezetőedzője, Kocsis Csaba. – Jutott idő magunkra is, bízom benne, hogy néhány játékelemben picit tudtunk fejlődni. Hazai pályán esélyesként lépünk pályára a Szeged ellen, ami pontokban csak akkor mutatkozik meg, ha megfelelő hozzáállással, 60 perc koncentrációval és a megfelelő alázattal állunk az összecsapáshoz.