Kézilabda

1 órája

Eszterházy SC: Kozma, Pankotai és Szár extra teljesítményt nyújtott a nyitányon

Címkék#nyitány#Eszterházy SC#Kozma#Pankotai#Szár

Megdolgoztak a két pontért az egyetemisták. A női NB I/B 1. fordulójában a házigazdaként szereplő Eszterházy SC háromgólos győzelmet aratott a Tempo KSE ellen.

Sike Károly

A góllövéssel akadtak gondjai az Eszterházy SC játékosainak a nyitányon, amit remek védekezéssel és kiváló kapusteljesítménnyel sikerült ellensúlyozni. Az egyetemisták a 36. perctől már végig vezetve tartották otthon a két pontot. Kozma Tünde, Pankotai Luca és Szár Evelin extra teljesítményt nyújtott.

Pankotai Luca (14) vezére volt az Eszterházy SC csapatának
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Lesz ennél jobb meccse is az Eszterházy SC csapatának

A női NB I/B 1. fordulója:

ESZTERHÁZY SC–TEMPO KSE 24–21 (7–9)
Eger, Eszterházy-csarnok, néző. V.: Ignéczi I., Pánczél-Héjjas T.
ESC: KOZMA – Bernát, Sulyok 2, PANKOTAI 8 (4), Hadnagy, Babinszky 1, Orell. Csere: Sarac (kapus), Tóth L. 1, Lévai, Hudák 2, Dudás, Pádár 3, SZÁR 4, Bencsik, Csáki 3 (2). Edző: Kocsis Csaba
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–3, 12. p.: 2–3, 18. p.: 4–5, 24. p.: 6–5, 36. p.: 12–11, 42. p.: 15–13, 48. p.: 18–16, 54. p.: 21–18.
KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 6 perc.
HÉTMÉTERESEK: 8/6, ill. 3/3.

KOCSIS CSABA: – Ilyen nehéz mérkőzésre számítottam, bár ennyi hibára, amit az első félidőben a támadó harmadban elkövettünk nem gondoltam. Idegesen, kapkodva támadtunk és lőttük a helyzeteket, amit persze nagy mértékban az ellenfél kellemetlen stílusa kényszerített ki. A védekezés és a kapusteljesítmény ellensúlyozta a támadójátékunk gyengeségeit. Örülök a győzelemnek, fogunk még ennél sokkal jobban is játszani.
KÖVETKEZIK: ENUSE–Eszterházy SC, szeptember 13., szombat, 16.00.

Eszterházy SC_Tempo KSE női kézilabda mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Borsod SK-Kazincbarcika–PTE PEAC-SIPO 28–24, PC Trade Szegedi NKE–Gárdony-Pázmánd NKK 24–33, Szigetszentmiklós NKSE–ENUSE 34–25, Győri ETO KC U20–Érd 34–21, Hajdúnánás–Békéscsabai Előre NKSE 16–27, Komárom VSE–Ferencvárosi TC U20 30–23.
VASÁRNAP, 17.00: MTK Budapest–DVSC Schaeffler U20.

 

