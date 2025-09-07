Eszterházy SC: Kozma, Pankotai és Szár extra teljesítményt nyújtott a nyitányon

A góllövéssel akadtak gondjai az Eszterházy SC játékosainak a nyitányon, amit remek védekezéssel és kiváló kapusteljesítménnyel sikerült ellensúlyozni. Az egyetemisták a 36. perctől már végig vezetve tartották otthon a két pontot. Kozma Tünde, Pankotai Luca és Szár Evelin extra teljesítményt nyújtott.

Pankotai Luca (14) vezére volt az Eszterházy SC csapatának

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Lesz ennél jobb meccse is az Eszterházy SC csapatának

A női NB I/B 1. fordulója:

ESZTERHÁZY SC–TEMPO KSE 24–21 (7–9)

Eger, Eszterházy-csarnok, néző. V.: Ignéczi I., Pánczél-Héjjas T.

ESC: KOZMA – Bernát, Sulyok 2, PANKOTAI 8 (4), Hadnagy, Babinszky 1, Orell. Csere: Sarac (kapus), Tóth L. 1, Lévai, Hudák 2, Dudás, Pádár 3, SZÁR 4, Bencsik, Csáki 3 (2). Edző: Kocsis Csaba

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–3, 12. p.: 2–3, 18. p.: 4–5, 24. p.: 6–5, 36. p.: 12–11, 42. p.: 15–13, 48. p.: 18–16, 54. p.: 21–18.

KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 6 perc.

HÉTMÉTERESEK: 8/6, ill. 3/3.