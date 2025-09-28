szeptember 28., vasárnap

Kézilabda

3 órája

Eszterházy SC: Kozma ijesztő sérülése árnyékolja be a sikert

Őrzi százszázalékos mérlegét az egri gárda. A női NB I/B harmadik fordulójában a PC Trade Szegedi NKSE együttesét győzte le a Eszterházy SC gárdája.

Sike Károly

A szegediek 3–0-s kezdésére 9–1-es szériával válaszolt az Eszterházy SC, amely a folytatásban már kézben tartva a mérkőzést magabiztos győzelmet aratott. A sikert beárnyékolja Kozma Tünde esete, aki az első félidő végén egy szerencsétlen földet érést követően a gerincénél sérült meg. Az addig remekül teljesítő kapust mentővel szállították kórházba, ahol alaposan kivizsgálták.

Nyert az Eszterházy SC, de Kozma Tünde sérülése felborzolta a kedélyeket
Forrás: Eszterházy SC

Eszterházy SC: lassan elmúlik a kezdeti bizonytalanság

A női NB I/B 3. fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC–PC TRADE SZEGEDI NKE 32–26 (15–12)
Eger, Eszterházy csarnok, 130 néző. V.: Babidorics B., Reszegi-Szojka Cs.
ESC: Kozma – Bernát 1, Sulyok 7, Szár 1, Hadnagy F. 2, Babinszky 8, Orell 3. Csere: Sarac, Nagy Zs. (kapusok), Tóth L. 4, Lévai, Pankotai 5, Hudák, Dudás 1, Pádár, Bencsik. Vezetőedző: Kocsis Csaba
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–3, 12. p.: 6–3, 18. p.: 8–4, 24. p.: 12–7, 36. p.: 19–13, 42. p.: 22–16, 48. p.: 24–18, 54. p.: 28–23. 
KIÁLLÍTÁSOK: 10, ill. 4 perc.
HÉTMÉTERESEK: 4/2, ill. 1/–.
KOCSIS CSABA: – A legfontosabb mindig a győzelem, de nem vagyok maradéktalanul elégedett. Nagyobb fegyelmet és figyelmet várok, mert akadtak olyan feladatok, amikre előzetesen készültünk, mégsem tudtunk mindegyiket megoldani. És nem azt kérem, hogy a páros számok között találjuk meg a páratlant... Ettől eltekintve akadtak olyan játékelemek támadásban és védekezésben is, amelyeknél kezdünk ráérezni, mit is szeretnénk kihozni belőle, ami biztató a jövőre tekintve. Örülök a két pontnak és remélem, hogy ennek hatására a meccsek első szakaszában mutatott bizonytalanság lassan átváltozik egy magabiztosabb kezdésbe. Kozma Tünde sérülése ijesztő volt, de talán nincs nagyobb baj. Örömteli, hogy a másik két kapusunk beállása biztosította a további stabilitást.
KÖVETKEZIK: TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE–Eszterházy SC, október 4., szombat, 18.00.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: MTK Budapest–Győri ETO KC U20 30–23, Tempo KSE–PTE PEAC-SIPO 23–14, Gárdony-Pázmánd NKK–DVSC U20 37–34, Hajdúnánás–Érd 29–28, Borsod SK-Kazincbarcika–Ferencvárosi TC U20 30–26, Komárom VSE–ENUSE 23–20, Szigetszentmiklós NKSE–TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE 32–25.    

A bajnokság állása
1. MTK Budapest    3    3    –    –    110–63    6
2. Szigetszentmiklós    3    3    –    –    99–80    6
3. Komárom    3    3    –    –    86–75    6
4. Eszterházy SC    3    3    –    –    85–74    6
5. Békéscsaba    3    2    –    1    93–80    4
6. Győri ETO U20    3    2    –    1    86–77    4
7. Kazincbarcika    3    2    –    1    84–79    4
8. Gárdony-Pázmánd    3    2    –    1    102–99    4
9. Tempo KSE    3    1    –    2    76–71    2
10. PTE PEAC    3    1    –    2    70–82    2
11. Hajdúnánás    3    1    –    2    68–81    2
12. DVSC U20    3    1    –    2    83–103    2
13. FTC U20    3    –    –    3    80–92    0
14. ENUSE    3    –    –    3    72–86    0
15. Szeged    3    –    –    3    80–98    0
16. Érd    3    –    –    3    66–100    0

 

