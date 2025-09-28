Eszterházy SC: Kozma ijesztő sérülése árnyékolja be a sikert

A szegediek 3–0-s kezdésére 9–1-es szériával válaszolt az Eszterházy SC, amely a folytatásban már kézben tartva a mérkőzést magabiztos győzelmet aratott. A sikert beárnyékolja Kozma Tünde esete, aki az első félidő végén egy szerencsétlen földet érést követően a gerincénél sérült meg. Az addig remekül teljesítő kapust mentővel szállították kórházba, ahol alaposan kivizsgálták.

Nyert az Eszterházy SC, de Kozma Tünde sérülése felborzolta a kedélyeket

Forrás: Eszterházy SC

Eszterházy SC: lassan elmúlik a kezdeti bizonytalanság

A női NB I/B 3. fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC–PC TRADE SZEGEDI NKE 32–26 (15–12)

Eger, Eszterházy csarnok, 130 néző. V.: Babidorics B., Reszegi-Szojka Cs.

ESC: Kozma – Bernát 1, Sulyok 7, Szár 1, Hadnagy F. 2, Babinszky 8, Orell 3. Csere: Sarac, Nagy Zs. (kapusok), Tóth L. 4, Lévai, Pankotai 5, Hudák, Dudás 1, Pádár, Bencsik. Vezetőedző: Kocsis Csaba

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–3, 12. p.: 6–3, 18. p.: 8–4, 24. p.: 12–7, 36. p.: 19–13, 42. p.: 22–16, 48. p.: 24–18, 54. p.: 28–23.

KIÁLLÍTÁSOK: 10, ill. 4 perc.

HÉTMÉTERESEK: 4/2, ill. 1/–.

KOCSIS CSABA: – A legfontosabb mindig a győzelem, de nem vagyok maradéktalanul elégedett. Nagyobb fegyelmet és figyelmet várok, mert akadtak olyan feladatok, amikre előzetesen készültünk, mégsem tudtunk mindegyiket megoldani. És nem azt kérem, hogy a páros számok között találjuk meg a páratlant... Ettől eltekintve akadtak olyan játékelemek támadásban és védekezésben is, amelyeknél kezdünk ráérezni, mit is szeretnénk kihozni belőle, ami biztató a jövőre tekintve. Örülök a két pontnak és remélem, hogy ennek hatására a meccsek első szakaszában mutatott bizonytalanság lassan átváltozik egy magabiztosabb kezdésbe. Kozma Tünde sérülése ijesztő volt, de talán nincs nagyobb baj. Örömteli, hogy a másik két kapusunk beállása biztosította a további stabilitást.

KÖVETKEZIK: TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE–Eszterházy SC, október 4., szombat, 18.00.