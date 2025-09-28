3 órája
Eszterházy SC: Kozma ijesztő sérülése árnyékolja be a sikert
Őrzi százszázalékos mérlegét az egri gárda. A női NB I/B harmadik fordulójában a PC Trade Szegedi NKSE együttesét győzte le a Eszterházy SC gárdája.
A szegediek 3–0-s kezdésére 9–1-es szériával válaszolt az Eszterházy SC, amely a folytatásban már kézben tartva a mérkőzést magabiztos győzelmet aratott. A sikert beárnyékolja Kozma Tünde esete, aki az első félidő végén egy szerencsétlen földet érést követően a gerincénél sérült meg. Az addig remekül teljesítő kapust mentővel szállították kórházba, ahol alaposan kivizsgálták.
Eszterházy SC: lassan elmúlik a kezdeti bizonytalanság
A női NB I/B 3. fordulójának mérkőzése:
ESZTERHÁZY SC–PC TRADE SZEGEDI NKE 32–26 (15–12)
Eger, Eszterházy csarnok, 130 néző. V.: Babidorics B., Reszegi-Szojka Cs.
ESC: Kozma – Bernát 1, Sulyok 7, Szár 1, Hadnagy F. 2, Babinszky 8, Orell 3. Csere: Sarac, Nagy Zs. (kapusok), Tóth L. 4, Lévai, Pankotai 5, Hudák, Dudás 1, Pádár, Bencsik. Vezetőedző: Kocsis Csaba
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–3, 12. p.: 6–3, 18. p.: 8–4, 24. p.: 12–7, 36. p.: 19–13, 42. p.: 22–16, 48. p.: 24–18, 54. p.: 28–23.
KIÁLLÍTÁSOK: 10, ill. 4 perc.
HÉTMÉTERESEK: 4/2, ill. 1/–.
KOCSIS CSABA: – A legfontosabb mindig a győzelem, de nem vagyok maradéktalanul elégedett. Nagyobb fegyelmet és figyelmet várok, mert akadtak olyan feladatok, amikre előzetesen készültünk, mégsem tudtunk mindegyiket megoldani. És nem azt kérem, hogy a páros számok között találjuk meg a páratlant... Ettől eltekintve akadtak olyan játékelemek támadásban és védekezésben is, amelyeknél kezdünk ráérezni, mit is szeretnénk kihozni belőle, ami biztató a jövőre tekintve. Örülök a két pontnak és remélem, hogy ennek hatására a meccsek első szakaszában mutatott bizonytalanság lassan átváltozik egy magabiztosabb kezdésbe. Kozma Tünde sérülése ijesztő volt, de talán nincs nagyobb baj. Örömteli, hogy a másik két kapusunk beállása biztosította a további stabilitást.
KÖVETKEZIK: TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE–Eszterházy SC, október 4., szombat, 18.00.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: MTK Budapest–Győri ETO KC U20 30–23, Tempo KSE–PTE PEAC-SIPO 23–14, Gárdony-Pázmánd NKK–DVSC U20 37–34, Hajdúnánás–Érd 29–28, Borsod SK-Kazincbarcika–Ferencvárosi TC U20 30–26, Komárom VSE–ENUSE 23–20, Szigetszentmiklós NKSE–TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE 32–25.
A bajnokság állása
1. MTK Budapest 3 3 – – 110–63 6
2. Szigetszentmiklós 3 3 – – 99–80 6
3. Komárom 3 3 – – 86–75 6
4. Eszterházy SC 3 3 – – 85–74 6
5. Békéscsaba 3 2 – 1 93–80 4
6. Győri ETO U20 3 2 – 1 86–77 4
7. Kazincbarcika 3 2 – 1 84–79 4
8. Gárdony-Pázmánd 3 2 – 1 102–99 4
9. Tempo KSE 3 1 – 2 76–71 2
10. PTE PEAC 3 1 – 2 70–82 2
11. Hajdúnánás 3 1 – 2 68–81 2
12. DVSC U20 3 1 – 2 83–103 2
13. FTC U20 3 – – 3 80–92 0
14. ENUSE 3 – – 3 72–86 0
15. Szeged 3 – – 3 80–98 0
16. Érd 3 – – 3 66–100 0
