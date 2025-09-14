1 órája
Eszterházy SC: rajt-cél győzelem Szászbereken
Kettőből kettő. A női NB I/B 2. fordulójának mérkőzésén az ENUSE vendégeként aratott győzelmet az Eszterházy SC együttese.
Az Eszterházy SC már az első percben magához ragadta a kezdeményezést és végig vezetve gyűjtötte be az újabb két pontot. A legnagyobb különbség a 20. percben 7–12-es állásnál mutatkozott. Az egyetemisták a bajnoki nyitányon a Tempo KSE ellen nyertek 24–21-re.
Fegyelmezett volt az Eszterházy SC
A női NB I/B 2. fordulójának mérkőzése:
ENUSE–ESZTERHÁZY SC 27–29 (12–14)
Szászberek, 50 néző. V.: Dulai Á., Pisák B.
ESC: KOZMA T. – PANKOTAI 5, SULYOK R. 6, Szár 1, HADNAGY F. 4, Babinszky 6, Orell 2. Csere: Sarac (kapus), Tóth L., Lévai 1, Bernát 3, Hudák A., Dudás D. 1, Pádár L. Edző: Kocsis Csaba
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–2, 12. p.: 6–6, 18. p.: 7–9, 24. p.: 8–12, 36. p.: 15–17, 42. p.: 17–21, 48. p.: 21–24, 54. p.: 25–27.
KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 8 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/3, ill. 5/4.
KOCSIS CSABA: – Az első bajnokihoz képest fegyelmezettebben tartottuk magunkat a taktikához, bár messze nem valósult meg minden elképzelés hibátlanul. Végig mi irányítottunk, több alkalommal is lehetőségünk lett volna nagyobb különbséget kialakítani, de ilyenkor rendre hibáztunk. Ebben még fejlődni kell, mert nem biztos, hogy mindig kedvezően alakul a végjáték. Nagyon értékes győzelem ez számunkra.
KÖVETKEZIK: Magyar Kupa, 2. forduló: Eszterházy SC–Borsod SK-Kazincbarcika, szeptember 18., csütörtök, 18.00.
