Eszterházy SC: rajt-cél győzelem Szászbereken

Az Eszterházy SC már az első percben magához ragadta a kezdeményezést és végig vezetve gyűjtötte be az újabb két pontot. A legnagyobb különbség a 20. percben 7–12-es állásnál mutatkozott. Az egyetemisták a bajnoki nyitányon a Tempo KSE ellen nyertek 24–21-re.

Az Eszterházy SC egyik legjobbjának Sulyok Rebeka (a labdával) számított

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Fegyelmezett volt az Eszterházy SC

A női NB I/B 2. fordulójának mérkőzése:

ENUSE–ESZTERHÁZY SC 27–29 (12–14)

Szászberek, 50 néző. V.: Dulai Á., Pisák B.

ESC: KOZMA T. – PANKOTAI 5, SULYOK R. 6, Szár 1, HADNAGY F. 4, Babinszky 6, Orell 2. Csere: Sarac (kapus), Tóth L., Lévai 1, Bernát 3, Hudák A., Dudás D. 1, Pádár L. Edző: Kocsis Csaba

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–2, 12. p.: 6–6, 18. p.: 7–9, 24. p.: 8–12, 36. p.: 15–17, 42. p.: 17–21, 48. p.: 21–24, 54. p.: 25–27.

KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 8 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/3, ill. 5/4.