Kézilabda

1 órája

Eszterházy SC: rajt-cél győzelem Szászbereken

Címkék#Eszterházy SC#HADNAGY F#KOZMA T#Sulyok Rebeka

Kettőből kettő. A női NB I/B 2. fordulójának mérkőzésén az ENUSE vendégeként aratott győzelmet az Eszterházy SC együttese.

Sike Károly

Az Eszterházy SC már az első percben magához ragadta a kezdeményezést és végig vezetve gyűjtötte be az újabb két pontot. A legnagyobb különbség a 20. percben 7–12-es állásnál mutatkozott. Az egyetemisták a bajnoki nyitányon a Tempo KSE ellen nyertek 24–21-re.

Az Eszterházy SC egyik legjobbjának Sulyok Rebeka (a labdával) számított
Az Eszterházy SC egyik legjobbjának Sulyok Rebeka (a labdával) számított
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Fegyelmezett volt az Eszterházy SC

A női NB I/B 2. fordulójának mérkőzése:

ENUSE–ESZTERHÁZY SC 27–29 (12–14)
Szászberek, 50 néző. V.: Dulai Á., Pisák B.
ESC: KOZMA T. – PANKOTAI 5, SULYOK R. 6, Szár 1, HADNAGY F. 4, Babinszky 6, Orell 2. Csere: Sarac (kapus), Tóth L., Lévai 1, Bernát 3, Hudák A., Dudás D. 1, Pádár L. Edző: Kocsis Csaba
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–2, 12. p.: 6–6, 18. p.: 7–9, 24. p.: 8–12, 36. p.: 15–17, 42. p.: 17–21, 48. p.: 21–24, 54. p.: 25–27.
KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 8 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/3, ill. 5/4.

KOCSIS CSABA: – Az első bajnokihoz képest fegyelmezettebben tartottuk magunkat a taktikához, bár messze nem valósult meg minden elképzelés hibátlanul. Végig mi irányítottunk, több alkalommal is lehetőségünk lett volna nagyobb különbséget kialakítani, de ilyenkor rendre hibáztunk. Ebben még fejlődni kell, mert nem biztos, hogy mindig kedvezően alakul a végjáték. Nagyon értékes győzelem ez számunkra.
KÖVETKEZIK: Magyar Kupa, 2. forduló: Eszterházy SC–Borsod SK-Kazincbarcika, szeptember 18., csütörtök, 18.00.

 

