Eszterházy SC: abban bíznak, hogy a nyitányra visszatér a magabiztosság

Az Eszterházy SC számára Magyar Kupa-mérkőzéssel indult a 2025/26-os szezon. Kocsis Csaba edző tanítványai az NB II.-es Füzesabonyi SC vendégeként aratott 37–30-as győzelemmel biztosították helyüket a következő fordulóban.

Az Eszterházy SC vezetőedzője koncentrált támadójátékot vár

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az Eszterházy SC játékosai magukra koncentráltak

Az utolsó másfél hétben elég sok problémával küzdöttünk, betegségek, sérülések nehezítették a munkát

– mondta Kocsis Csaba. – Bízom benne, hogy ez nem zavarja meg a csapatot és az első bajnoki mérkőzésre visszatér a korábbi magabiztosság. Ellenfelünk mindent megtett azért, hogy ne tudjunk felkészülni rájuk, így tényleg csak magunkra koncentráltunk. Szeretnénk jól indulni, ehhez koncentrált támadójátékra, és fegyelmezett, agresszív védekezésre lesz szükség.

Az Eszterházy SC a nyáron alaposan átalakult, hiszen nyolc játékos távozott és kilenc érkezett, miközben a vezetőedző személye is változott. Az egyetemista gárda ennek ellenére az új szezonban is az élmezőnybe vágyik.