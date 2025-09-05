2 órája
Eszterházy SC: abban bíznak, hogy a nyitányra visszatér a magabiztosság
Elkezdődik a bajnoki pontvadászat. A női NB I/B 1. fordulójában a legutóbb tizedikként zárt Tempo KSE együttesét fogadja az előző szezonban hetedik Eszterházy SC.
Az Eszterházy SC számára Magyar Kupa-mérkőzéssel indult a 2025/26-os szezon. Kocsis Csaba edző tanítványai az NB II.-es Füzesabonyi SC vendégeként aratott 37–30-as győzelemmel biztosították helyüket a következő fordulóban.
Az Eszterházy SC játékosai magukra koncentráltak
Az utolsó másfél hétben elég sok problémával küzdöttünk, betegségek, sérülések nehezítették a munkát
– mondta Kocsis Csaba. – Bízom benne, hogy ez nem zavarja meg a csapatot és az első bajnoki mérkőzésre visszatér a korábbi magabiztosság. Ellenfelünk mindent megtett azért, hogy ne tudjunk felkészülni rájuk, így tényleg csak magunkra koncentráltunk. Szeretnénk jól indulni, ehhez koncentrált támadójátékra, és fegyelmezett, agresszív védekezésre lesz szükség.
Az Eszterházy SC a nyáron alaposan átalakult, hiszen nyolc játékos távozott és kilenc érkezett, miközben a vezetőedző személye is változott. Az egyetemista gárda ennek ellenére az új szezonban is az élmezőnybe vágyik.
A női NB I/B 1. fordulója:
ESZTERHÁZY SC–TEMPO KSE
Eger, Eszterházy-csarnok
Szeptember 6., szombat, 18.00
Vezetik: Ignéczi Ivett, Pánczél-Héjjas Tímea
A további menetrend
SZEPTEMBER 6., SZOMBAT
14.00: Borsod SK-Kazincbarcika–PTE PEAC-SIPO
15.00: PC Trade Szegedi NKE–Gárdony-Pázmánd NKK
15.30: Szigetszentmiklós NKSE–ENUSE
16.00: Győri ETO KC U20–Érd
17.00: Hajdúnánás–Békéscsabai Előre NKSE
18.00: Komárom VSE–Ferencvárosi TC U20
SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP
17.00: MTK Budapest–DVSC Schaeffler U20
NB II.: az Eszterházy SC és a Hatvani KSZSE sem tagja a mezőnynek