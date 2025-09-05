szeptember 5., péntek

Kézilabda

48 perce

Eszterházy SC: abban bíznak, hogy a nyitányra visszatér a magabiztosság

Címkék#nyitány#Eszterházy SC#TEMPO KSE

Elkezdődik a bajnoki pontvadászat. A női NB I/B 1. fordulójában a legutóbb tizedikként zárt Tempo KSE együttesét fogadja az előző szezonban hetedik Eszterházy SC.

Sike Károly

Az Eszterházy SC számára Magyar Kupa-mérkőzéssel indult a 2025/26-os szezon. Kocsis Csaba edző tanítványai az NB II.-es Füzesabonyi SC vendégeként aratott 37–30-as győzelemmel biztosították helyüket a következő fordulóban.

Az Eszterházy SC vezetőedzője koncentrált támadójátékot vár
Az Eszterházy SC vezetőedzője koncentrált támadójátékot vár
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az Eszterházy SC játékosai magukra koncentráltak

Az utolsó másfél hétben elég sok problémával küzdöttünk, betegségek, sérülések nehezítették a munkát 

– mondta Kocsis Csaba. – Bízom benne, hogy ez nem zavarja meg a csapatot és az első bajnoki mérkőzésre visszatér a korábbi magabiztosság. Ellenfelünk mindent megtett azért, hogy ne tudjunk felkészülni rájuk, így tényleg csak magunkra  koncentráltunk. Szeretnénk jól indulni, ehhez koncentrált támadójátékra, és fegyelmezett, agresszív védekezésre lesz szükség.
Az Eszterházy SC a nyáron alaposan átalakult, hiszen nyolc játékos távozott és kilenc érkezett, miközben a vezetőedző személye is változott. Az egyetemista gárda ennek ellenére az új szezonban is az élmezőnybe vágyik.

A női NB I/B 1. fordulója:

ESZTERHÁZY SC–TEMPO KSE
Eger, Eszterházy-csarnok
Szeptember 6., szombat, 18.00
Vezetik: Ignéczi Ivett, Pánczél-Héjjas Tímea

A további menetrend
SZEPTEMBER 6., SZOMBAT
14.00: Borsod SK-Kazincbarcika–PTE PEAC-SIPO
15.00: PC Trade Szegedi NKE–Gárdony-Pázmánd NKK
15.30: Szigetszentmiklós NKSE–ENUSE
16.00: Győri ETO KC U20–Érd
17.00: Hajdúnánás–Békéscsabai Előre NKSE
18.00: Komárom VSE–Ferencvárosi TC U20
SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP
17.00: MTK Budapest–DVSC Schaeffler U20

 

