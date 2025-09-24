Atlétika
Európai Sporthét: városnéző kocogás Egerben
Az Eger SE U16-os csapatának labdarúgói is részt vettek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézete által szervezett rendezvényen.
Az Európai Sporthét keretében került sor a futóprogramra, amit később a Tekerjünk együtt! elnevezésű kerékpáros mozgás követett.
A kocogás közös bemelegítéssel kezdődött a Dobó téren, majd folytatódott a belvárosban. Az Eger SE U16-os csapatának futballistái edzőként Hegedűs Dávid és Gyetván Krisztián irányításával szerezhettek közösségi élményt a futók társaságában.
Városnéző kocogás EgerbenFotók: Szántó György
