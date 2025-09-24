Európai Sporthét: városnéző kocogás Egerben

Az Európai Sporthét keretében került sor a futóprogramra, amit később a Tekerjünk együtt! elnevezésű kerékpáros mozgás követett.

A városnéző kocogás részvevői a Dobó térről rajtoltak

Forrás: Szántó György/Heol.hu

A kocogás közös bemelegítéssel kezdődött a Dobó téren, majd folytatódott a belvárosban. Az Eger SE U16-os csapatának futballistái edzőként Hegedűs Dávid és Gyetván Krisztián irányításával szerezhettek közösségi élményt a futók társaságában.