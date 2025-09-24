szeptember 24., szerda

Atlétika

1 órája

Európai Sporthét: városnéző kocogás Egerben

Címkék#Eger SE#Hegedűs Dávid#Gyetván Krisztián#Tekerjünk együtt#Európai Sporthét

Az Eger SE U16-os csapatának labdarúgói is részt vettek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézete által szervezett rendezvényen.

Bódi Csaba

Az Európai Sporthét keretében került sor a futóprogramra, amit később a Tekerjünk együtt! elnevezésű kerékpáros mozgás követett.

A városnéző kocogás részvevői a Dobó térről rajtoltak
A városnéző kocogás részvevői a Dobó térről rajtoltak 
Forrás: Szántó György/Heol.hu

A kocogás közös bemelegítéssel kezdődött a Dobó téren, majd folytatódott a belvárosban. Az Eger SE U16-os csapatának futballistái edzőként Hegedűs Dávid és Gyetván Krisztián irányításával szerezhettek közösségi élményt a futók társaságában.

Városnéző kocogás Egerben

Fotók: Szántó György

 


 

