Labdarúgás

49 perce

FC Hatvan: a visszavonulás is eszébe jutott Mundi Zoltánnak, de már előretekint

Bő egy évvel ezelőtt sérült meg súlyosan Mundi Zoltán. A hatvaniak rutinos középpályása 2024. szeptember 14-én az FC Hatvan–ZTE FC (0–4) Magyar Kupa-mérkőzésen szenvedett elülső keresztszalag-szakadást.

Füzesi Bálint

Az FC Hatvan 33 éves labdarúgóját megműtötték, még jelenleg is hosszú rehabilitációját végzi, s a pályára bajnoki mérkőzésen csak jövőre térhet vissza.

Az FC Hatvan középpályás, Mundi Zoltán egyelőre még a lelátóra kényszerül
Az FC Hatvan középpályás, Mundi Zoltán egyelőre még a lelátóra kényszerül  
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

Mundi Zoltán a nyáron 70 éves korában elhunyt korábbi vezetőedző, Gálvölgyi István szakvezetése idején, 2012 nyarán érkezett a klubhoz. Egyéves monori kitérőt leszámítva végig a hatvaniakat erősítette. A bő tizenkét év alatt megélt sikereket és kudarcokat is a klubnál.

Tény, hogy nehéz időszakon vagyok túl 

– vágott bele portálunk megkeresésére a játékos. – Achilles-műtétem után visszatértem a csapatba, jó formában éreztem magam, de 2024 szeptemberében a Zalaegerszeg elleni kupamérkőzésen egy ártatlannak tűnő ütközésnél a bal térdemben pattanó érzést éreztem. Sajnos később a vizsgálatok után kiderült, hogy elülső keresztszalag-szakadást szenvedtem. Ez igencsak rosszul érintett, hiszen nem vagyok már fiatal játékos, s megmondom őszintén, elgondolkodtam azon, hogy abbahagyom a labdarúgást. A barátnőm, a családom, illetve az Egyesületben azonban mindenki támogatott és biztatott, hogy vágjak bele, ne adjam fel!

A középpályás végül a folytatás mellett döntött, de tudta, hogy hosszú rehabilitáció vár rá, így sokáig csak a lelátóról nézheti a társakat.

Idén januárban megoperált dr. Papp Eszter doktornő a Sportkórházban, neki ezúton is szeretném megköszönni a kiváló munkáját! 

– folytatta Mundi. – A rehabilitáció különböző lépcsőfokait végigcsináltam, amely nem volt egyszerű, de most már az út végén járok. Jelen pillanatban nyolc hónap eltelt a műtét óta, s most már kitámasztásokat, könnyű labdás feladatokat végezhetek. Novemberben egy utolsó kontrollvizsgálat vár rám, s ha a doktornő mindent rendben lát, akkor zöld utat kapok a visszatérésre – terveim szerint januárban már teljes értékű munkát végezhetek a csapattal, amit nagyon várok. Bajnoki mérkőzésen így a tavaszi szezonban léphetek majd ismét pályára.

A ZTE elleni kupameccs fájó emlék
Forrás:  Albert Péter/Heol.hu

Az FC Hatvan nagyon megérzi a hiányát

Mundi hiányát természetesen megérzik a Zagyva-partiak, hiszen éppen az a rutin hiányzik egyelőre a játékukból, amelyet a középpályás tudna nyújtani. Szerinte a védekezésen mindenképpen javítani kell ahhoz, hogy a jelenleg sereghajtó együttes előre tudjon lépni az NB III.-as tabellán.

– Sajnos nagyon sok gólt kapunk (szám szerint 22-t), ezért úgy gondolom, hogy csapatvédekezésben kell fejlődnünk. Nem szabad egyéni hibákat elkövetnünk és a mérkőzés végig koncentrálni kell, nem elég csak periódusonként. Ettől függetlenül bízom a csapatban, de az elkövetkező hetekben el kell kezdenünk gyűjteni a pontokat, és ha ez sikerül, akkor az önbizalmunk is a helyére kerül.

Vasárnapi folytatás

Az eddig mindössze négy pontot szerzett FC Hatvan az NB III. 9. fordulójában vasárnap 13 órakor az ötpontos Nyíregyháza Spartacus II. vendégeként lép pályára

Az Északkeleti csoport állása
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

 

