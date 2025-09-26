49 perce
FC Hatvan: a visszavonulás is eszébe jutott Mundi Zoltánnak, de már előretekint
Bő egy évvel ezelőtt sérült meg súlyosan Mundi Zoltán. A hatvaniak rutinos középpályása 2024. szeptember 14-én az FC Hatvan–ZTE FC (0–4) Magyar Kupa-mérkőzésen szenvedett elülső keresztszalag-szakadást.
Az FC Hatvan 33 éves labdarúgóját megműtötték, még jelenleg is hosszú rehabilitációját végzi, s a pályára bajnoki mérkőzésen csak jövőre térhet vissza.
Mundi Zoltán a nyáron 70 éves korában elhunyt korábbi vezetőedző, Gálvölgyi István szakvezetése idején, 2012 nyarán érkezett a klubhoz. Egyéves monori kitérőt leszámítva végig a hatvaniakat erősítette. A bő tizenkét év alatt megélt sikereket és kudarcokat is a klubnál.
Tény, hogy nehéz időszakon vagyok túl
– vágott bele portálunk megkeresésére a játékos. – Achilles-műtétem után visszatértem a csapatba, jó formában éreztem magam, de 2024 szeptemberében a Zalaegerszeg elleni kupamérkőzésen egy ártatlannak tűnő ütközésnél a bal térdemben pattanó érzést éreztem. Sajnos később a vizsgálatok után kiderült, hogy elülső keresztszalag-szakadást szenvedtem. Ez igencsak rosszul érintett, hiszen nem vagyok már fiatal játékos, s megmondom őszintén, elgondolkodtam azon, hogy abbahagyom a labdarúgást. A barátnőm, a családom, illetve az Egyesületben azonban mindenki támogatott és biztatott, hogy vágjak bele, ne adjam fel!
A középpályás végül a folytatás mellett döntött, de tudta, hogy hosszú rehabilitáció vár rá, így sokáig csak a lelátóról nézheti a társakat.
Idén januárban megoperált dr. Papp Eszter doktornő a Sportkórházban, neki ezúton is szeretném megköszönni a kiváló munkáját!
– folytatta Mundi. – A rehabilitáció különböző lépcsőfokait végigcsináltam, amely nem volt egyszerű, de most már az út végén járok. Jelen pillanatban nyolc hónap eltelt a műtét óta, s most már kitámasztásokat, könnyű labdás feladatokat végezhetek. Novemberben egy utolsó kontrollvizsgálat vár rám, s ha a doktornő mindent rendben lát, akkor zöld utat kapok a visszatérésre – terveim szerint januárban már teljes értékű munkát végezhetek a csapattal, amit nagyon várok. Bajnoki mérkőzésen így a tavaszi szezonban léphetek majd ismét pályára.
Az FC Hatvan nagyon megérzi a hiányát
Mundi hiányát természetesen megérzik a Zagyva-partiak, hiszen éppen az a rutin hiányzik egyelőre a játékukból, amelyet a középpályás tudna nyújtani. Szerinte a védekezésen mindenképpen javítani kell ahhoz, hogy a jelenleg sereghajtó együttes előre tudjon lépni az NB III.-as tabellán.
– Sajnos nagyon sok gólt kapunk (szám szerint 22-t), ezért úgy gondolom, hogy csapatvédekezésben kell fejlődnünk. Nem szabad egyéni hibákat elkövetnünk és a mérkőzés végig koncentrálni kell, nem elég csak periódusonként. Ettől függetlenül bízom a csapatban, de az elkövetkező hetekben el kell kezdenünk gyűjteni a pontokat, és ha ez sikerül, akkor az önbizalmunk is a helyére kerül.
Vasárnapi folytatás
Az eddig mindössze négy pontot szerzett FC Hatvan az NB III. 9. fordulójában vasárnap 13 órakor az ötpontos Nyíregyháza Spartacus II. vendégeként lép pályára