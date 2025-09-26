FC Hatvan: a visszavonulás is eszébe jutott Mundi Zoltánnak, de már előretekint

Az FC Hatvan 33 éves labdarúgóját megműtötték, még jelenleg is hosszú rehabilitációját végzi, s a pályára bajnoki mérkőzésen csak jövőre térhet vissza.

Az FC Hatvan középpályás, Mundi Zoltán egyelőre még a lelátóra kényszerül

Mundi Zoltán a nyáron 70 éves korában elhunyt korábbi vezetőedző, Gálvölgyi István szakvezetése idején, 2012 nyarán érkezett a klubhoz. Egyéves monori kitérőt leszámítva végig a hatvaniakat erősítette. A bő tizenkét év alatt megélt sikereket és kudarcokat is a klubnál.

Tény, hogy nehéz időszakon vagyok túl

– vágott bele portálunk megkeresésére a játékos. – Achilles-műtétem után visszatértem a csapatba, jó formában éreztem magam, de 2024 szeptemberében a Zalaegerszeg elleni kupamérkőzésen egy ártatlannak tűnő ütközésnél a bal térdemben pattanó érzést éreztem. Sajnos később a vizsgálatok után kiderült, hogy elülső keresztszalag-szakadást szenvedtem. Ez igencsak rosszul érintett, hiszen nem vagyok már fiatal játékos, s megmondom őszintén, elgondolkodtam azon, hogy abbahagyom a labdarúgást. A barátnőm, a családom, illetve az Egyesületben azonban mindenki támogatott és biztatott, hogy vágjak bele, ne adjam fel!