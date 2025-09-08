szeptember 8., hétfő

Kézilabda

FC Hatvan: a szakosztály-vezető is játékra jelentkezett a nyitányon

Ez még az edzőt is meglepte. Komoly túlerővel szemben aratott magabiztos győzelmet az FC Hatvan férfi kézilabdacsapata a Pest vármegyei I. osztályú bajnokság 1. fordulójában.

Sike Károly

A Pest vármegyei II. osztályban legutóbb ötödik helyen zárt FC Hatvan a 2025/26-os szezonban már az I. osztályban méreti meg magát. Bárány Zsolt edző a nyitányon különböző okok miatt több játékosát is kénytelen volt nélkülözni, ezért a szakosztály-vezető, Havassy Kálmán is játékra jelentkezett. A sportvezető bemutatkozásra azonban nem került sor.

A bajnoki nyitányon maroknyi sereg képviselte az FC Hatvan csapatát
Forrás: Beküldött fotó

Elszántan kézilabdázott az FC Hatvan

A Pest vármegyei I. osztályú bajnokság 1. fordulójában:

ARANYSZARVAS SE–FC HATVAN 25–34 (11–13)
Tápiószentmárton, 50 néző. V.: dr. Bercza K., dr. Kis A. B.
HATVAN: Juhász K. (kapus), Molnár M. 11, Gorda M. 5, Juhász Sz. 6, Előházi M. 5, Holtner D. 3, Szarvas Ákos 4.
BÁRÁNY ZSOLT, a hatvaniak edzője: – Egy kapussal és hét mezőnyjátékossal utaztunk az első bajnoki mérkőzésre, ami sok jót nem ígért a jóval nagyobb kerettel rendelkező hazaiakkal szemben. A létszámbeli különbség azonban nem befolyásolta a találkozó alakulását, végig elszántan kézilabdázva, magabiztos győzelmet arattunk. Remélem, a folytatásban többen leszünk.
KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Pilisvörösvári KSK, szeptember 14., vasárnap, 17.00.

A bajnokság állása
1. Pilisvörösvári KSK    1    1    –    –    47–23    2
2. Domony KSE    1    1    –    –    40–28    2
3. FC Hatvan    1    1    –    –    34–25    2
4. Abonyi KC    1    1    –    –    31–30    2
5. Százhalombattai KE II    1    –    –    1    30–31    0
6. Aranyszarvas SE    1    –    –    1    25–34    0
7. Üllői KSE II.    1    –    –    1    28–40    0
8. VS Dunakeszi II.    1    –    –    1    23–47    0

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
