FC Hatvan: a szakosztály-vezető is játékra jelentkezett a nyitányon

A Pest vármegyei II. osztályban legutóbb ötödik helyen zárt FC Hatvan a 2025/26-os szezonban már az I. osztályban méreti meg magát. Bárány Zsolt edző a nyitányon különböző okok miatt több játékosát is kénytelen volt nélkülözni, ezért a szakosztály-vezető, Havassy Kálmán is játékra jelentkezett. A sportvezető bemutatkozásra azonban nem került sor.

A bajnoki nyitányon maroknyi sereg képviselte az FC Hatvan csapatát

Forrás: Beküldött fotó

Elszántan kézilabdázott az FC Hatvan

A Pest vármegyei I. osztályú bajnokság 1. fordulójában:

ARANYSZARVAS SE–FC HATVAN 25–34 (11–13)

Tápiószentmárton, 50 néző. V.: dr. Bercza K., dr. Kis A. B.

HATVAN: Juhász K. (kapus), Molnár M. 11, Gorda M. 5, Juhász Sz. 6, Előházi M. 5, Holtner D. 3, Szarvas Ákos 4.

BÁRÁNY ZSOLT, a hatvaniak edzője: – Egy kapussal és hét mezőnyjátékossal utaztunk az első bajnoki mérkőzésre, ami sok jót nem ígért a jóval nagyobb kerettel rendelkező hazaiakkal szemben. A létszámbeli különbség azonban nem befolyásolta a találkozó alakulását, végig elszántan kézilabdázva, magabiztos győzelmet arattunk. Remélem, a folytatásban többen leszünk.

KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Pilisvörösvári KSK, szeptember 14., vasárnap, 17.00.