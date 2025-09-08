1 órája
FC Hatvan: a szakosztály-vezető is játékra jelentkezett a nyitányon
Ez még az edzőt is meglepte. Komoly túlerővel szemben aratott magabiztos győzelmet az FC Hatvan férfi kézilabdacsapata a Pest vármegyei I. osztályú bajnokság 1. fordulójában.
A Pest vármegyei II. osztályban legutóbb ötödik helyen zárt FC Hatvan a 2025/26-os szezonban már az I. osztályban méreti meg magát. Bárány Zsolt edző a nyitányon különböző okok miatt több játékosát is kénytelen volt nélkülözni, ezért a szakosztály-vezető, Havassy Kálmán is játékra jelentkezett. A sportvezető bemutatkozásra azonban nem került sor.
Elszántan kézilabdázott az FC Hatvan
A Pest vármegyei I. osztályú bajnokság 1. fordulójában:
ARANYSZARVAS SE–FC HATVAN 25–34 (11–13)
Tápiószentmárton, 50 néző. V.: dr. Bercza K., dr. Kis A. B.
HATVAN: Juhász K. (kapus), Molnár M. 11, Gorda M. 5, Juhász Sz. 6, Előházi M. 5, Holtner D. 3, Szarvas Ákos 4.
BÁRÁNY ZSOLT, a hatvaniak edzője: – Egy kapussal és hét mezőnyjátékossal utaztunk az első bajnoki mérkőzésre, ami sok jót nem ígért a jóval nagyobb kerettel rendelkező hazaiakkal szemben. A létszámbeli különbség azonban nem befolyásolta a találkozó alakulását, végig elszántan kézilabdázva, magabiztos győzelmet arattunk. Remélem, a folytatásban többen leszünk.
KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Pilisvörösvári KSK, szeptember 14., vasárnap, 17.00.
A bajnokság állása
1. Pilisvörösvári KSK 1 1 – – 47–23 2
2. Domony KSE 1 1 – – 40–28 2
3. FC Hatvan 1 1 – – 34–25 2
4. Abonyi KC 1 1 – – 31–30 2
5. Százhalombattai KE II 1 – – 1 30–31 0
6. Aranyszarvas SE 1 – – 1 25–34 0
7. Üllői KSE II. 1 – – 1 28–40 0
8. VS Dunakeszi II. 1 – – 1 23–47 0
