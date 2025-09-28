2 órája
Nyíregyházán csak helyzetekig jutott az FC Hatvan
Az alsóházi rangadón értékes pontok vesztek. Az NB III. Északkeleti csoportjának 9. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus II. vendégeként szenvedett vereséget az FC Hatvan.
Sorozatban negyedik mérkőzésén szenvedett vereséget az FC Hatvan, amely négy pontjával továbbra is sereghajtó az NB III. Északkeleti csoportjában. Nyíregyházán már az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek a Kitl Krisztiánék, ami eldöntötte a pontok sorsát.
Nehéz helyzetben az FC Hatvan
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II.–FC HATVAN 2–0 (2–0)
Nyíregyháza, Örökösföld Sporttelep. V.: Bujnóczki Bence (Elek B., Gutyán D.).
NYÍREGYHÁZA: Bese B. – Kiss H., Bitri E., Nagy K. (Törő M., 56.), Gilbert D., Aranyos M. (Kondor T., 86.), Oláh B., Czimer-Nyitrai Á., Melich M. (Bertók M., 86.), Tóth M. (Kerezsi M., 67.), Törő A. (Pók B., 86.). Edző: Papp Ákos.
HATVAN: Sándor B. – Orvos Jace, Kustudic P., Dibusz K., Benkó D., Kitl K., Csuvikovszky K. (Skripek D., 86.), Vince A., Dinka K., Polgár P. (Bodnár A., 54.), Sós M. (Cseh Z., 73.). Edző: Zoran Szpisljak.
GÓL: Gilbert D. (17.), Oláh B. (25.).
KIÁLLÍTVA: Gilbert D. (71.), ill. Kustudic P. (69.).
NB III.: ne törjön meg se a Füzesabony, se az Eger lendülete!
PAPP ÁKOS: – Uraltuk a mérkőzést, voltak nagyon jó egyéni teljesítmények. A győzelmünk teljesen megérdemelt, amelyet Silling Máténak ajánl a csapat.
ZORAN SZPISLJAK: – A mutatott játékhoz gratulálok a csapatnak. Sok helyzetet alakítottunk ki, a hazaiak NB I.-es kapusa bravúrokkal tartotta meccsben a csapatát. Kár a kihagyott 11-esért, az fontos mérföldköve volt a mérkőzésnek. Emberhátrányban sem adtuk fel, nyomást gyakoroltunk az ellenfélre. Próbálkoztunk, de nem sikerült gólt szerezni.
KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Kisvárda II., október 5., vasárnap, 13.00.
FC Hatvan: a visszavonulás is eszébe jutott Mundi Zoltánnak, de már előretekint
NB III.: Hatvanban Tajti Bence remeklése is kellett a Füzesabony SC sikeréhez