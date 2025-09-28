Nyíregyházán csak helyzetekig jutott az FC Hatvan

Sorozatban negyedik mérkőzésén szenvedett vereséget az FC Hatvan, amely négy pontjával továbbra is sereghajtó az NB III. Északkeleti csoportjában. Nyíregyházán már az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek a Kitl Krisztiánék, ami eldöntötte a pontok sorsát.

Az FC Hatvan játékosai (kékben) csak a küzdőszellemért dicsérhetők

Forrás: Pesti József/Új Néplap

Nehéz helyzetben az FC Hatvan

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II.–FC HATVAN 2–0 (2–0)

Nyíregyháza, Örökösföld Sporttelep. V.: Bujnóczki Bence (Elek B., Gutyán D.).

NYÍREGYHÁZA: Bese B. – Kiss H., Bitri E., Nagy K. (Törő M., 56.), Gilbert D., Aranyos M. (Kondor T., 86.), Oláh B., Czimer-Nyitrai Á., Melich M. (Bertók M., 86.), Tóth M. (Kerezsi M., 67.), Törő A. (Pók B., 86.). Edző: Papp Ákos.

HATVAN: Sándor B. – Orvos Jace, Kustudic P., Dibusz K., Benkó D., Kitl K., Csuvikovszky K. (Skripek D., 86.), Vince A., Dinka K., Polgár P. (Bodnár A., 54.), Sós M. (Cseh Z., 73.). Edző: Zoran Szpisljak.

GÓL: Gilbert D. (17.), Oláh B. (25.).

KIÁLLÍTVA: Gilbert D. (71.), ill. Kustudic P. (69.).