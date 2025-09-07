szeptember 7., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

FC Hatvan: egy félidőnyi játék kevés a sikerhez

Címkék#FC Hatvan#Zoran Szpisljak#Ózd SVF

Továbbra is keresi a sikerekhez vezető utat a Zagyva-parti gárda. Az NB III. Északkeleti csoportjának 7. fordulójában Ózdon szenvedett vereséget az FC Hatvan.

Heol.hu

Hetedik bajnoki mérkőzésén ötödik vereségét szenvedte el az FC Hatvan, amely ezúttal az újonc Ózd-Sajóvölgye otthonában maradt pont nélkül. A borsodiak bő negyedóra alatt kétgólos előnyt szereztek, ami megadta a mérkőzés alaphangját.

Az FC Hatvan játékosai továbbra sem tudnak talpra állni
Az FC Hatvan játékosai továbbra sem tudnak talpra állni
Forrás:  Pesti József/Új Néplap

ÓZD-SAJÓVÖLGYE–FC HATVAN 4–2 (3–1)

Ózd, Városi Stadion, 500 néző. V.: Sándor Csaba (Szilágyi Zs., Benkő R.).
ÓZD: Pápai K. – Arday D., Takács T. (Bene A., 77.), Stefán B. (Komári Gy., 66.), Pataki R., Szlifka Cs., Bochkor V. (Gáti Á., 90.), Pócsik B. (Horváth S., 77.), Korbély K. (Filkóházi D., 90.), Zimányi Á., Szemere N. Játékos-edző: Bene Attila
HATVAN: Rácz R. – Nagy Zs. (Királyházi M., 93.), Kustudic P. (Bucsu R., 46.), Dibusz K. (Sós M., 46.), Bodnár A., Kitl K., Csuvikovszky K., Skripek D., Vince A., Dinka K., Cseh Z. (Klein K., 58.). Edző: Zoran Szpisljak.
GÓL: Korbély K. (12., 17.), Pataki R. (27.), Stefán B. (54.), ill. Bodnár A. (24., 60.).
BENE ATTILA: – Az első félidő hatékony játékát kell a jövőben a második félidőre is kitolni, amin folyamatosan dolgozunk.
ZORAN SZPISLJAK: – Az első félidőben ahogy lankadt a figyelem, a házigazda gólokkal büntetett. A szünet után jól kezdtünk, nyomást gyakoroltunk a borsodiakra, több helyzetet is kialakítottunk, de sajnos csak két gólt szereztünk, holott a lehetőségek alapján még szorosabb is lehetett volna az eredmény. Sokat kell még dolgoznunk, hogy a meccseket 90 percig játsszuk, és ne csak egy félidőt.
KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Füzesabony SC, szeptember 21., vasárnap, 16.00.

További eredmények

Nyíregyháza II.–DVSC II. 3–3
Tiszafüred–Putnok 5–0
Sényő–DVTK II. 1–0
DEAC–Tiszaújváros 3–0
Gödöllő–Cigánd 3–4
Füzesabony–Tarpa 0–1
Eger–Kisvárda II. 0–4

A bajnokság állása
1. Kisvárda II.    7    6    1    –    21–4    19
2. Cigánd    7    5    2    –    17–6    17
3. Tiszafüred    7    5    1    1    14–6    16
4. Putnok    7    4    2    1    13–9    14
5. DEAC    7    4    1    2    13–7    13
6. Tarpa    7    3    2    2    8–6    11
7. Gödöllő    7    3    1    3    15–12    10
8. Ózd-Sajóvölgye    7    2    3    2    13–13    9
9. Eger    7    2    2    3    7–13    8
10. Füzesabony    7    1    4    2    5–8    7
11. DVSC II.    7    1    3    3    10–13    6
12. DVTK II.    7    1    2    4    9–12    5
13. Nyíregyháza II.    7    1    2    4    13–18    5
14. Tiszaújváros    7    1    2    4    7–15    5
15. FC Hatvan    7    1    1    5    11–19    4
16. Sényő    7    1    1    5    5–20    4

 

