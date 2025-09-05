1 órája
FC Hatvan: változások a keretben az átigazolási időszak finisében
A nyári átigazolási időszak utolsó napjaiban több változás történt az NB III.-as Zagyva-partiaknl. Az FC Hatvan keretébe ketten érkeztek, illetve ketten távoztak.
Az előző héten szerdán, majd vasárnap lejátszott Sényő és Tiszafüred ellen bajnokikon már az FC Hatvan keretében szerepelt és csereként pályára is lépett a korábbi U19-es montenegrói válogatott Kustudic Petar a Zagyva-partiaknál. Sényőn az 58. percben állt be Sós Máté cseréjeként, míg a Tiszafüred ellen a szünetben Bucsu Richárdot váltotta.
A 20 esztendős középpályás az utóbbi években az MTK-ban nevelkedett, s már a 2022/23-as kiírásban bemutatkozott az NB III.-ban az MTK II. színeiben, azóta pedig összesen 21 harmadosztályú bajnokin játszott, tehát ott fontos játékossá nem igazán vált. Hatvanban bíznak benne, hogy szépen lassan alapemberként számolhatnak vele.
A másik régi-új érkező, a 27 éves Sándor Bence, aki 2021 nyarától 2023 végéig már szerepelt az FC Hatvan színeiben. Ezen időszak alatt 23 megye I.-es, illetve 11 NB III.-as bajnokin védett, illetve Magyar Kupa- és Heves megyei Kupa-meccseken is játszott. Az előző bő másfél évet az NB III. Délkeleti-csoportjában szereplő Martfűi LSE együttesében töltötte, ahol szintúgy második számú kapus volt. Rácz Róbert és Kiss Ádám mellett Sándor Bence személyében tehát három kapusa lett a Zagyva-partiaknak a most futó szezonban.
Az FC Hatvan hat forduló után négy ponttal a 15. helyen áll az Északkeleti-csoportjában, s a következő körben, vasárnap 16 órától az újonc Ózd-Sajóvölgye vendégeként lép pályára.
Két távozója is van Zoran Szpsiljak együttesének: bár nyáron még a kevés maradók egyike volt, végül elhagyta a csapatot a fiatal támadó, Nagy Alexander Dominik, aki a Pest megyei II. osztályú Nagykáta SE-ben folytatja pályafutását. A 18 esztendős játékos az előző szezonban mutatkozott be az FC Hatvanban, s végül 10 bajnokin három gólig jutott.
A másik távozó pedig az a Hochheiser Krisztián, aki idén nyáron a Balatonfüredtől igazolt Hatvanba, a Tiszaújváros és a DEAC elleni bajnokikon csereként pályára is lépett, emellett a Magyar Kupában is játszott, méghozzá két alkalommal. Ennek ellenére a továbbiakban nem számít rá a szakmai stáb, így a 21 esztendős labdarúgó váltott, s ő is Nagykátán folytatja karrierjét.