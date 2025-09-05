szeptember 5., péntek

Labdarúgás

1 órája

FC Hatvan: változások a keretben az átigazolási időszak finisében

A nyári átigazolási időszak utolsó napjaiban több változás történt az NB III.-as Zagyva-partiaknl. Az FC Hatvan keretébe ketten érkeztek, illetve ketten távoztak.

Füzesi Bálint

Az előző héten szerdán, majd vasárnap lejátszott Sényő és Tiszafüred ellen bajnokikon már az FC Hatvan keretében szerepelt és csereként pályára is lépett a korábbi U19-es montenegrói válogatott Kustudic Petar a Zagyva-partiaknál. Sényőn az 58. percben állt be Sós Máté cseréjeként, míg a Tiszafüred ellen a szünetben Bucsu Richárdot váltotta.

Sándor Bence visszatért az FC Hatvan csapatához
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A 20 esztendős középpályás az utóbbi években az MTK-ban nevelkedett, s már a 2022/23-as kiírásban bemutatkozott az NB III.-ban az MTK II. színeiben, azóta pedig összesen 21 harmadosztályú bajnokin játszott, tehát ott fontos játékossá nem igazán vált. Hatvanban bíznak benne, hogy szépen lassan alapemberként számolhatnak vele.

A másik régi-új érkező, a 27 éves Sándor Bence, aki 2021 nyarától 2023 végéig már szerepelt az FC Hatvan színeiben. Ezen időszak alatt 23 megye I.-es, illetve 11 NB III.-as bajnokin védett, illetve Magyar Kupa- és Heves megyei Kupa-meccseken is játszott. Az előző bő másfél évet az NB III. Délkeleti-csoportjában szereplő Martfűi LSE együttesében töltötte, ahol szintúgy második számú kapus volt. Rácz Róbert és Kiss Ádám mellett Sándor Bence személyében tehát három kapusa lett a Zagyva-partiaknak a most futó szezonban.

Folytatás Ózdon

Az FC Hatvan hat forduló után négy ponttal a 15. helyen áll az Északkeleti-csoportjában, s a következő körben, vasárnap 16 órától az újonc Ózd-Sajóvölgye vendégeként lép pályára.

Az FC Hatvan után Nagykáta jelenti a következő állomást

Két távozója is van Zoran Szpsiljak együttesének: bár nyáron még a kevés maradók egyike volt, végül elhagyta a csapatot a fiatal támadó, Nagy Alexander Dominik, aki a Pest megyei II. osztályú Nagykáta SE-ben folytatja pályafutását. A 18 esztendős játékos az előző szezonban mutatkozott be az FC Hatvanban, s végül 10 bajnokin három gólig jutott. 

A másik távozó pedig az a Hochheiser Krisztián, aki idén nyáron a Balatonfüredtől igazolt Hatvanba, a Tiszaújváros és a DEAC elleni bajnokikon csereként pályára is lépett, emellett a Magyar Kupában is játszott, méghozzá két alkalommal. Ennek ellenére a továbbiakban nem számít rá a szakmai stáb, így a 21 esztendős labdarúgó váltott, s ő is Nagykátán folytatja karrierjét.

