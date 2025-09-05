FC Hatvan: változások a keretben az átigazolási időszak finisében

Az előző héten szerdán, majd vasárnap lejátszott Sényő és Tiszafüred ellen bajnokikon már az FC Hatvan keretében szerepelt és csereként pályára is lépett a korábbi U19-es montenegrói válogatott Kustudic Petar a Zagyva-partiaknál. Sényőn az 58. percben állt be Sós Máté cseréjeként, míg a Tiszafüred ellen a szünetben Bucsu Richárdot váltotta.

Sándor Bence visszatért az FC Hatvan csapatához

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A 20 esztendős középpályás az utóbbi években az MTK-ban nevelkedett, s már a 2022/23-as kiírásban bemutatkozott az NB III.-ban az MTK II. színeiben, azóta pedig összesen 21 harmadosztályú bajnokin játszott, tehát ott fontos játékossá nem igazán vált. Hatvanban bíznak benne, hogy szépen lassan alapemberként számolhatnak vele.