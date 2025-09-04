53 perce
Fegyelmi: 100 ezres büntetés a bajnokságból történt visszalépés miatt
Szeptember 3-án tartott ülésén 14 ügyben hozott határozatot a Magyar Labdarúgó-szövetség Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága.
Kiállítás okán kilenc labdarúgó kényszerül kihagyni egy-egy mérkőzést. Pénzbüntetésben öt sportszervezet részesült.
Az e heti eltiltások
1 mérkőzés:
Benedek Dominik (Abasári SE)
Boros Balázs (Abasári SE)
Hubai Bencé (Pétervására SE)
Farkas Menyhért (Recsk KJTK)
Koncz Martin ( Adácsi DSE)
Baranyi János (Petőfibányai SK U19)
Beleznai Zsombor (Petőfibányai SK U19)
Barkóczi Máté Ádám (Domoszló SK U16)
Morvai Milán (Gyöngyöstarjáni RE U16)
Pénzbüntetés
Színes cédulák miatt:
Andornaktálya SE 18.000 forint
Tarnaörs Danyi SE 15.000 forint
Kései meccslemondás miatt:
Zagyvaszántó SE 50.000 forint
Kupamérkőzés lemondása miatt:
Abasári SE 50.000 forint
U19-es bajnokságból való visszalépés miatt:
Atkári SE 100.000 forint
