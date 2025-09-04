szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

53 perce

Fegyelmi: 100 ezres büntetés a bajnokságból történt visszalépés miatt

Címkék#Abasári SE#Adácsi DSE#Koncz Martin#cédula

Szeptember 3-án tartott ülésén 14 ügyben hozott határozatot a Magyar Labdarúgó-szövetség Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága.

Bódi Csaba

Kiállítás okán kilenc labdarúgó kényszerül kihagyni egy-egy mérkőzést. Pénzbüntetésben öt sportszervezet részesült.

Az Atkári SE U19-es csapat nélkül maradt
Az Atkári SE U19-es csapat nélkül maradt
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

Az e heti eltiltások

1 mérkőzés:
Benedek Dominik (Abasári SE)
Boros Balázs (Abasári SE)
Hubai Bencé (Pétervására SE)
Farkas Menyhért (Recsk KJTK)
Koncz Martin ( Adácsi DSE)
Baranyi János (Petőfibányai SK U19)
Beleznai Zsombor (Petőfibányai SK U19)
Barkóczi Máté Ádám (Domoszló SK U16)
Morvai Milán (Gyöngyöstarjáni RE U16)

Pénzbüntetés

Színes cédulák miatt:
Andornaktálya SE 18.000 forint
Tarnaörs Danyi SE 15.000 forint

Kései meccslemondás miatt:
Zagyvaszántó SE 50.000 forint 

Kupamérkőzés lemondása miatt:
Abasári SE 50.000 forint

U19-es bajnokságból való visszalépés miatt:
Atkári SE 100.000 forint


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu