szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

52 perce

Fegyelmi: a pénzbüntetés több 200 ezer forint, az eltiltottak száma 22 fő

Címkék#Tarnaörs Danyi SE#Hort SK#RFC-Átány#Bari Krisztián#Kecskeméti Ákos#Egerszalók SE

Akad egy hónapra szóló és öt mérkőzésre vonatkozó eltiltás is. Az MLSZ Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottságának szeptember 17-én meghozott határozatai hosszú listát tesznek ki.

Bódi Csaba

Kilenc sportszervezet kényszerül megfizetni a kirótt büntetést, 22 játékos részesült eltiltásban, egy szakember pedig írásbeli figyelmeztetést kapott a fegyelmi döntések értelmében.

A Felsőtárkány–Tarnaörs mérkőzésen felmutatott hat sárga és három piros lap miatt rótt ki pénzbüntetést a Fegyelmi Bizottság
A Felsőtárkány–Tarnaörs mérkőzésen felmutatott hat sárga és három piros lap miatt rótt ki pénzbüntetést a Fegyelmi Bizottság  
Forrás: Gyenes Attila/atiboyphoto.hu

Az e heti eltiltások

1 hónap (október 13-ig):

Túró Adrián (Besenyőtelek SC, U16)

5 mérkőzés:

Ifj. Danyi Sándor (Tarnaörs Danyi SE)
Bari Krisztián (RFC-Átány)

2 mérkőzés:

Kecskeméti Ákos (Maklári SE)
Rácz Márk (Visonta SC)
Erdélyi Ronald (FC Hatvan, U17)

1 mérkőzés:

Halász Máté (Egerszalók SE)
Maksa Márk (Hort SK)
Széplaki Dániel (Atkári SE)
Horváth János (Tarnaörs Danyi SE)
Pető Tamás (Tarnaörs Danyi SE)
Grizner Gábor (Visonta SC)
Ádám László (Maklári SE II.)
Lakatos Béla (Markaz FC)
Vincze Viktor (Váraszói SE)
Suvada László Ernő (Gyöngyöshalász SE, U19)
Pető Alfonz (Hort SK, U19)
Kanzler Kornél (Hort SK, U19)
Orgovan Roland (Hatvan Lokomotív SE, U19)
Lummer Dániel (Hatvan Lokomotív SE, U19)
Hévíz Nimród (Petőfibányai SK, U19)
Farkas Dávid Milán (Tiszaladányi KTPSIE, U17)

Írásbeli figyelmeztetés:

Labát Zoltán (Hatvani Lokomotív SE)

A Fegyelmi Bizottság pénzbüntetései

Színes lapok miatt:

Tarnaörs Danyi SE 20 000 forint 
Maklári SE 18 000 forint
Hevesi LSC 15 000 forint
Zagyvaszántó SE 15 000 
Tarnamente SSZE 15 000 forint
Felsőtárkány SC 12 500 forint
Apci TE 12 500 forint
Markaz FC 12 000 forint
Váraszói SE 12 000 forint

Visszalépés miatt:

Tarnaörs Danyi SE (U14) 100 000 forint

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu