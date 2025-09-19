52 perce
Fegyelmi: a pénzbüntetés több 200 ezer forint, az eltiltottak száma 22 fő
Akad egy hónapra szóló és öt mérkőzésre vonatkozó eltiltás is. Az MLSZ Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottságának szeptember 17-én meghozott határozatai hosszú listát tesznek ki.
Kilenc sportszervezet kényszerül megfizetni a kirótt büntetést, 22 játékos részesült eltiltásban, egy szakember pedig írásbeli figyelmeztetést kapott a fegyelmi döntések értelmében.
Az e heti eltiltások
1 hónap (október 13-ig):
Túró Adrián (Besenyőtelek SC, U16)
5 mérkőzés:
Ifj. Danyi Sándor (Tarnaörs Danyi SE)
Bari Krisztián (RFC-Átány)
2 mérkőzés:
Kecskeméti Ákos (Maklári SE)
Rácz Márk (Visonta SC)
Erdélyi Ronald (FC Hatvan, U17)
1 mérkőzés:
Halász Máté (Egerszalók SE)
Maksa Márk (Hort SK)
Széplaki Dániel (Atkári SE)
Horváth János (Tarnaörs Danyi SE)
Pető Tamás (Tarnaörs Danyi SE)
Grizner Gábor (Visonta SC)
Ádám László (Maklári SE II.)
Lakatos Béla (Markaz FC)
Vincze Viktor (Váraszói SE)
Suvada László Ernő (Gyöngyöshalász SE, U19)
Pető Alfonz (Hort SK, U19)
Kanzler Kornél (Hort SK, U19)
Orgovan Roland (Hatvan Lokomotív SE, U19)
Lummer Dániel (Hatvan Lokomotív SE, U19)
Hévíz Nimród (Petőfibányai SK, U19)
Farkas Dávid Milán (Tiszaladányi KTPSIE, U17)
Írásbeli figyelmeztetés:
Labát Zoltán (Hatvani Lokomotív SE)
Fegyelmi: 100 ezres büntetés a bajnokságból történt visszalépés miatt
A Fegyelmi Bizottság pénzbüntetései
Színes lapok miatt:
Tarnaörs Danyi SE 20 000 forint
Maklári SE 18 000 forint
Hevesi LSC 15 000 forint
Zagyvaszántó SE 15 000
Tarnamente SSZE 15 000 forint
Felsőtárkány SC 12 500 forint
Apci TE 12 500 forint
Markaz FC 12 000 forint
Váraszói SE 12 000 forint
Visszalépés miatt:
Tarnaörs Danyi SE (U14) 100 000 forint