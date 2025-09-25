Labdarúgás
Fegyelmi: egy-egy meccses eltiltások és 100 ezres büntetés
Hat játékos részesült eltiltásban, három sportszervezett pedig pénzbüntetést kapott.
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága szeptember 24-i ülésén bajnokságból történt visszalépés miatt is kénytelen volt eljárni.
Az e heti eltiltások
Danyi Péter Róbert (Gyöngyöshalász SE)
Báder Dániel (Abasári SE)
Futó Tamás (Vámosgyörki SE)
Koncz Martin (Adácsi DSE)
Szilágyi Roland (Heréd LK U19)
Nagy Krisztián Attila (Kölyökfoci SE U17)
Pénzbüntetés
Bajnokságból történt visszalépés miatt:
Zagyvaszántó SE U14: 100 000 forint
Színes lapok miatt:
Recsk KJTK 10 000 forint
Jogosulatlan szerepeltetés miatt:
Eger SE 30 000 forint
