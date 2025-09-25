szeptember 25., csütörtök

Fegyelmi: egy-egy meccses eltiltások és 100 ezres büntetés

Hat játékos részesült eltiltásban, három sportszervezett pedig pénzbüntetést kapott.

Bódi Csaba

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága szeptember 24-i ülésén bajnokságból történt visszalépés miatt is kénytelen volt eljárni.

A gyöngyöshalászi Danyi Péter Róbert (fehér cipőben) egy mérkőzést lesz kénytelen kihagyni
A gyöngyöshalászi Danyi Péter Róbert (fehér cipőben) egy mérkőzést lesz kénytelen kihagyni
Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Az e heti eltiltások

Danyi Péter Róbert (Gyöngyöshalász SE)
Báder Dániel (Abasári SE)
Futó Tamás (Vámosgyörki SE)
Koncz Martin (Adácsi DSE)
Szilágyi Roland (Heréd LK U19)
Nagy Krisztián Attila (Kölyökfoci SE U17)

Pénzbüntetés

Bajnokságból történt visszalépés miatt:
Zagyvaszántó SE U14: 100 000 forint

Színes lapok miatt:
Recsk KJTK 10 000 forint

Jogosulatlan szerepeltetés miatt:
Eger SE  30 000 forint


 

