7 órája
Fekvenyomásban a Tóth, Karlik, Bocz Heves vármegyei triótól nem akadt jobb
Teljes tarolás: Dunavarsányban kisajátították a dobogót a szűkebb hazánkbeli versenyzők. A Scitec Only Dots Erőemelő, Fekvenyomó és Felhúzó viadalon fekvenyomásban andornaktályai, gyöngyösi és egri klub képviselője osztozott az érmeken.
Az eredményesség önmagáért beszél, de mivel ma már a jó bornak is kell a cégér, büszkén lehet közölni, hogy fekvenyomásban, annak is a masters korosztályában igazi mestereket vonultat fel Heves vármegye.
A Tóth József, Karlik Zsolt és Bocz Tamás alkotta hármas ennek az állításnak olyan versenyen adta tanúbizonyságát, amelyen nem volt súlycsoportos kategorizálás. A Scitec Only Dots viadalon csak a testsúly és a nyomott súly számított, továbbá korcsoportonként csak egy győztest hirdettek. Itt sikerült „mindent vinni”, illetve mindent hozni – haza.
Három világbajnok a gyöngyösi TitánbólHárom arany-, két ezüst- és egy bronzéremmel tért haza a Global Powerlifting Committee (GPC) szervezet érsekújvári Világbajnokságáról a gyöngyösi Titán Gym csapata.
Fekvenyomásban így alakult a sorrend
1. Tóth József (Body-Fit Andornaktálya)
A Masters csoportban elért 202,5 kilós nyomás elsőséget eredményezett a versenyzőnek.
Régen láttam és éltem meg olyan kiéleztett versenyt, amely ezúttal zajlott érmekért
– közölte Tóth József. – Az eredményhirdetésig nem is lehetett tudni a dobogósok sorrendjét. A küzdelmet nem befolyásolta hármunk között, hogy barátok vagyunk.
Body-Fit Andornaktálya: a hőséggel és a kilókkal is elbírtak Tóth Józsefék
2. Karlik Zsolt (Titán SE, Gyöngyös)
A 54 éves induló 165 kilós teljesítménnyel szerezte meg a 2. helyezést.
3. Bocz Tamás (Valhalla Gym, Eger)
A 42 éves, 110,6 kilós erős ember három fogása (212,5 kg; 220; 227,5) után 137,15-ös Dots-pontszámot ér el.
Óriási versenyben lettem harmadik, két nagyon erős és rutinos sporttársam mögött
– mondta Bocz Tamás. – Büszke vagyok, hogy fekvenyomásom a tervek szerint ismét 230 kiló közelében van. Bízom benne, hogy a következő versenyeken ez meg is lesz.
5. Molnár Tamás (Titán SE Gyöngyös) a 48 éves sportoló 180 kilós teljesítménnyel zárt.
Body-Fit Andornaktálya: csak ott nem győztek Tóth Józsefék, ahol nem indultak
A 127,5 kiló is kevés lett volna
Az ifjúsági csoportban Sándor Dániel Sándor 120 kilós nyomással ezüstérmet nyert. Megpróbálta a 127,5 kilót is, de az érvénytelen volt, igaz, még azzal sem tudott volna győzni.
Erőemelésben egy versenyzőnk volt érdekelt
A junioroknál szereplő, 21 éves, 72 kilós Juhász Balázs összteljesítménye 540 kilót tett ki (guggolásban 190 kg, fekvenyomásban 117,5, felhúzásban 232,5 kg). A Valhalla Gym versenyzőjének Dots pontszáma: 397,9.