Fekvenyomásban a Tóth, Karlik, Bocz Heves vármegyei triótól nem akadt jobb

Az eredményesség önmagáért beszél, de mivel ma már a jó bornak is kell a cégér, büszkén lehet közölni, hogy fekvenyomásban, annak is a masters korosztályában igazi mestereket vonultat fel Heves vármegye.

Fekvenyomásban Sándor Dániel (balról), Molnár Tamás, Karlik Zsolt, Hajdú László, Tóth József és Bocz Tamás mutatja az irányt Heves vármegyében

Forrás: Beküldött fotó

A Tóth József, Karlik Zsolt és Bocz Tamás alkotta hármas ennek az állításnak olyan versenyen adta tanúbizonyságát, amelyen nem volt súlycsoportos kategorizálás. A Scitec Only Dots viadalon csak a testsúly és a nyomott súly számított, továbbá korcsoportonként csak egy győztest hirdettek. Itt sikerült „mindent vinni”, illetve mindent hozni – haza.