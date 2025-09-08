szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erősport

7 órája

Fekvenyomásban a Tóth, Karlik, Bocz Heves vármegyei triótól nem akadt jobb

Címkék#Bocz Tamás#fekvenyomásban#Karlik Zsolt#masters#Tóth József

Teljes tarolás: Dunavarsányban kisajátították a dobogót a szűkebb hazánkbeli versenyzők. A Scitec Only Dots Erőemelő, Fekvenyomó és Felhúzó viadalon fekvenyomásban andornaktályai, gyöngyösi és egri klub képviselője osztozott az érmeken.

Bódi Csaba

Az eredményesség önmagáért beszél, de mivel ma már a jó bornak is kell a cégér, büszkén lehet közölni, hogy fekvenyomásban, annak is a masters korosztályában igazi mestereket vonultat fel Heves vármegye.

Fekvenyomásban Sándor Dániel (balról), Molnár Tamás, Karlik Zsolt, Hajdú László, Tóth József és Bocz Tamás mutatja az irányt Heves vármegyében
Fekvenyomásban Sándor Dániel (balról), Molnár Tamás, Karlik Zsolt, Hajdú László, Tóth József és Bocz Tamás mutatja az irányt Heves vármegyében 
Forrás:  Beküldött fotó

A Tóth József, Karlik Zsolt és Bocz Tamás alkotta hármas ennek az állításnak olyan versenyen adta tanúbizonyságát, amelyen nem volt súlycsoportos kategorizálás. A Scitec Only Dots viadalon csak a testsúly és a nyomott súly számított, továbbá korcsoportonként csak egy győztest hirdettek. Itt sikerült „mindent vinni”, illetve mindent hozni – haza.

Fekvenyomásban így alakult a sorrend

1. Tóth József (Body-Fit Andornaktálya)

A Masters csoportban elért 202,5 kilós nyomás elsőséget eredményezett a versenyzőnek.

Régen láttam és éltem meg olyan kiéleztett versenyt, amely ezúttal zajlott érmekért 

– közölte Tóth József. – Az eredményhirdetésig nem is lehetett tudni a dobogósok sorrendjét. A küzdelmet nem befolyásolta hármunk között, hogy barátok vagyunk.

2. Karlik Zsolt (Titán SE, Gyöngyös)

A 54 éves induló 165 kilós teljesítménnyel szerezte meg a 2. helyezést.

3. Bocz Tamás (Valhalla Gym, Eger)

A 42 éves, 110,6 kilós erős ember három fogása (212,5 kg; 220; 227,5) után 137,15-ös Dots-pontszámot ér el.

Óriási versenyben lettem harmadik, két nagyon erős és rutinos sporttársam mögött 

– mondta Bocz Tamás. – Büszke vagyok, hogy fekvenyomásom a tervek szerint ismét 230 kiló közelében van. Bízom benne, hogy a következő versenyeken ez meg is lesz.

5. Molnár Tamás (Titán SE Gyöngyös) a 48 éves sportoló 180 kilós teljesítménnyel zárt.

A 127,5 kiló is kevés lett volna

Az ifjúsági csoportban Sándor Dániel Sándor 120 kilós nyomással ezüstérmet nyert. Megpróbálta a 127,5 kilót is, de az érvénytelen volt, igaz, még azzal sem tudott volna győzni.

Erőemelésben egy versenyzőnk volt érdekelt

A junioroknál szereplő, 21 éves, 72 kilós Juhász Balázs összteljesítménye 540 kilót tett ki (guggolásban 190 kg, fekvenyomásban 117,5, felhúzásban 232,5 kg). A Valhalla Gym versenyzőjének Dots pontszáma: 397,9. 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu