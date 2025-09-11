szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

A Felsőtárkány SC legendája bízik a hazai pálya előnyében

Címkék#Petőfibánya#Bélkő SE#Vámosgyörk#Felsőtárkány SC

Az Egerszólát–Bélkő SE-Bélapátfalva mérkőzés jelenti a Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 5. fordulójának rangadóját. A házigazda négy mérkőzést követően még százszázalékos, míg a címvédő a herédi kisiklást (6–1) igyekszik feledtetni. Az újonc Felsőtárkány SC a tarnaörsieket fogadja.

Sike Károly

A 5. forduló mérkőzéseire a Heves vármegyei III. osztály bajnokaként feljebb lépett Felsőtárkány SC 54 esztendős csapatkapitánya tippelt. Bajzát Róbert szerint vendégként csak a Petőfibánya örülhet győzelemnek.

Bajzát Róbert (elöl) tapasztalata sokat ér a Felsőtárkány SC csapatának
Bajzát Róbert (elöl) tapasztalata sokat ér a Felsőtárkány SC csapatának
Forrás: Gyenes Attila/atiboyphoto

A Felsőtárkány SC hazai pályán minden csapatra veszélyes

SZOMBAT, 13.00
APCI TE (8.)–PETŐFIBÁNYAI SK (1.)
Apc. V.: Molnár Dániel (Lucián J., László T.)
A hazaiak aligha tudják megnehezíteni a vendégcsapat dolgát. Sima mérkőzést várok, 1–4

SZOMBAT, 15.30
NAGYRÉDE SC (12.)–JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK (16.)
Gyöngyöshalász. V.: Gyetvai Béla (Forgó Zs., Motsidlovszky )
Az elmúlt mérkőzéseket látva a Vámosgyörk nem épp a legszebb időszakát éli. Nehéz helyzetben vannak, ennek ellenére képesnek tartom őket a pontszerzésre. Döntetlent várok, 2–2

SZOMBAT, 16.30
EGERSZÓLÁTI SK (2.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA (5.)
Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Rizk Antonio (Risz D., Soós A.)
Kétség kívül ez a mérkőzés lesz a forduló rangadója. Mindkét csapat jó formába van, ezért kiegyenlített mérkőzésre számítok, 2–2

HERÉD LC-REALIMMO SPORT (3.)–DOMOSZLÓ SK (4.)
Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Harnos Csaba (Lovas N., Nagy F.)
Parázs csatának ígérkezik ez a mérkőzés is. Itt nagyban befolyásolhatja a találkozó alakulását, hogy a hazaiak magasabb osztályból jöttek vissza, 5–1

FELSŐTÁRKÁNY SC (9.)–TARNAÖRS DANYI SE (11.)
Felsőtárkány SC Sporttelep. V.: Juhász Sámuel (Kárász B., Veres M.)
Nálunk a hazai pálya előnye, ami mindig sokat jelent a társaságnak. Magabiztos győzelmet várok a csapatomtól, 3–0

ABASÁRI SE (13.)–ATKÁR SE (14.)
Abasár. V.: Nagy Gábor (Viktor F. P., Németh G.)
A tabellán egymás mellett foglal helyet a két csapat, ebből adódóan is kifejezetten jó mérkőzést várok. Az abasáriak otthon tartják a három pontot, 2–0

ZAGYVASZÁNTÓ SE (6.)–TARNAMENTE SSZE (7.)
Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Rézműves Ferenc (Berta Zs., Simon P.)
Két azonos erőkből álló csapat találkozik, ezért itt is döntetlen eredményt tippelek, 1–1

HORT SK (10.)–POROSZLÓ SE (15.)
Hort. V.: Dr. Lendvai Gábor (Kecskés G., Fűkő D.)
Mindkét csapat a tabella második felében foglal helyet, de szerintem a hazai csapat otthon tartja a három pontot, 2–0

  • A bajnokság állása
    1. Petőfibánya    4    4    –    –    22–6    12
    2. Egerszólát    4    4    –    –    16–2    12
    3. Heréd    4    3    1    –    21–8    10
    4. Domoszló    4    3    1    –    20–7    10
    5. Bélapátfalva    4    3    –    1    8–9    9
    6. Zagyvaszántó    4    2    –    2    7–8    6
    7. Tarnamente SSZE    4    2    –    2    8–12    6
    8. Apc    4    2    –    2    6–11    6
    9. Felsőtárkány    4    1    1    2    7–7    4
    10. Hort    4    1    –    3    13–14    3
    11. Tarnaörs    4    1    –    3    12–15    3
    12. Nagyréde    4    1    –    3    7–12    3
    13. Abasár    4    1    –    3    12–18    3
    14. Atkár    3    1    –    2    7–14    3
    15. Poroszló    4    –    1    3    4–15    1
    16. Vámosgyörk    3    –    –    3    3–15    0

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu