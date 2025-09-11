A Felsőtárkány SC legendája bízik a hazai pálya előnyében

SZOMBAT, 16.30

EGERSZÓLÁTI SK (2.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA (5.)

Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Rizk Antonio (Risz D., Soós A.)

Kétség kívül ez a mérkőzés lesz a forduló rangadója. Mindkét csapat jó formába van, ezért kiegyenlített mérkőzésre számítok, 2–2

HERÉD LC-REALIMMO SPORT (3.)–DOMOSZLÓ SK (4.)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Harnos Csaba (Lovas N., Nagy F.)

Parázs csatának ígérkezik ez a mérkőzés is. Itt nagyban befolyásolhatja a találkozó alakulását, hogy a hazaiak magasabb osztályból jöttek vissza, 5–1

FELSŐTÁRKÁNY SC (9.)–TARNAÖRS DANYI SE (11.)

Felsőtárkány SC Sporttelep. V.: Juhász Sámuel (Kárász B., Veres M.)

Nálunk a hazai pálya előnye, ami mindig sokat jelent a társaságnak. Magabiztos győzelmet várok a csapatomtól, 3–0