A Felsőtárkány SC legendája bízik a hazai pálya előnyében
Az Egerszólát–Bélkő SE-Bélapátfalva mérkőzés jelenti a Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 5. fordulójának rangadóját. A házigazda négy mérkőzést követően még százszázalékos, míg a címvédő a herédi kisiklást (6–1) igyekszik feledtetni. Az újonc Felsőtárkány SC a tarnaörsieket fogadja.
A 5. forduló mérkőzéseire a Heves vármegyei III. osztály bajnokaként feljebb lépett Felsőtárkány SC 54 esztendős csapatkapitánya tippelt. Bajzát Róbert szerint vendégként csak a Petőfibánya örülhet győzelemnek.
A Felsőtárkány SC hazai pályán minden csapatra veszélyes
SZOMBAT, 13.00
APCI TE (8.)–PETŐFIBÁNYAI SK (1.)
Apc. V.: Molnár Dániel (Lucián J., László T.)
A hazaiak aligha tudják megnehezíteni a vendégcsapat dolgát. Sima mérkőzést várok, 1–4
SZOMBAT, 15.30
NAGYRÉDE SC (12.)–JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK (16.)
Gyöngyöshalász. V.: Gyetvai Béla (Forgó Zs., Motsidlovszky )
Az elmúlt mérkőzéseket látva a Vámosgyörk nem épp a legszebb időszakát éli. Nehéz helyzetben vannak, ennek ellenére képesnek tartom őket a pontszerzésre. Döntetlent várok, 2–2
Heves vármegyei II. osztály: Heréden megszakadt a bélapátfalviak 315 napig tartott veretlensége
SZOMBAT, 16.30
EGERSZÓLÁTI SK (2.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA (5.)
Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Rizk Antonio (Risz D., Soós A.)
Kétség kívül ez a mérkőzés lesz a forduló rangadója. Mindkét csapat jó formába van, ezért kiegyenlített mérkőzésre számítok, 2–2
HERÉD LC-REALIMMO SPORT (3.)–DOMOSZLÓ SK (4.)
Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Harnos Csaba (Lovas N., Nagy F.)
Parázs csatának ígérkezik ez a mérkőzés is. Itt nagyban befolyásolhatja a találkozó alakulását, hogy a hazaiak magasabb osztályból jöttek vissza, 5–1
FELSŐTÁRKÁNY SC (9.)–TARNAÖRS DANYI SE (11.)
Felsőtárkány SC Sporttelep. V.: Juhász Sámuel (Kárász B., Veres M.)
Nálunk a hazai pálya előnye, ami mindig sokat jelent a társaságnak. Magabiztos győzelmet várok a csapatomtól, 3–0
Heréden és Abasáron tízgólos meccset láthatott a közönség
ABASÁRI SE (13.)–ATKÁR SE (14.)
Abasár. V.: Nagy Gábor (Viktor F. P., Németh G.)
A tabellán egymás mellett foglal helyet a két csapat, ebből adódóan is kifejezetten jó mérkőzést várok. Az abasáriak otthon tartják a három pontot, 2–0
ZAGYVASZÁNTÓ SE (6.)–TARNAMENTE SSZE (7.)
Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Rézműves Ferenc (Berta Zs., Simon P.)
Két azonos erőkből álló csapat találkozik, ezért itt is döntetlen eredményt tippelek, 1–1
HORT SK (10.)–POROSZLÓ SE (15.)
Hort. V.: Dr. Lendvai Gábor (Kecskés G., Fűkő D.)
Mindkét csapat a tabella második felében foglal helyet, de szerintem a hazai csapat otthon tartja a három pontot, 2–0
- A bajnokság állása
1. Petőfibánya 4 4 – – 22–6 12
2. Egerszólát 4 4 – – 16–2 12
3. Heréd 4 3 1 – 21–8 10
4. Domoszló 4 3 1 – 20–7 10
5. Bélapátfalva 4 3 – 1 8–9 9
6. Zagyvaszántó 4 2 – 2 7–8 6
7. Tarnamente SSZE 4 2 – 2 8–12 6
8. Apc 4 2 – 2 6–11 6
9. Felsőtárkány 4 1 1 2 7–7 4
10. Hort 4 1 – 3 13–14 3
11. Tarnaörs 4 1 – 3 12–15 3
12. Nagyréde 4 1 – 3 7–12 3
13. Abasár 4 1 – 3 12–18 3
14. Atkár 3 1 – 2 7–14 3
15. Poroszló 4 – 1 3 4–15 1
16. Vámosgyörk 3 – – 3 3–15 0
