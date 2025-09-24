Sakk
2 órája
Fényes mattok a Kékesi SE és az Apci SE csapatától
Mindkét NB-s gárdánk sikerrel vette a 2025/26-os bajnoki év első játéknapját.
A Szuperligától búcsúzott gyöngyössolymosiak idegenben, míg az NB II.-ben újonc apciak hazai környezetben nyertek.
Az NB I/B Maróczy-csoportjának 1. fordulójában:
Aquaréna Kőbánya II.–Kékesi SE 4:8
Győztek: Istvanovszki Martin, Bohati Tamás, Radnai Ádám, Ónodi Miklós, Görcsi Gábor, Tóth Dániel, Domány Mihály
Remiztek: Horváth József, Turcan Richard.
2025.09.02. 13:14
Kékesi SE: két év magaslat után egy szinttel lejjebb mozgatják a bábukat
A NB II. Erkel-csoportjának 1. fordulójában:
Apci SE–Palota Sakk 6,5:5,5
Győztek: Társi Miklós, Lazár László, Huszár András, Darvas József, Hegedűs Zsombor.
Remiztek: Kovács Dániel, Huszár Lóránt, Bognár Barna.
2024.11.27. 15:22
Polgármester-kupa: Apcon az első táblán elért több pont döntött az ezüstéremről
