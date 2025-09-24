szeptember 24., szerda

Sakk

Fényes mattok a Kékesi SE és az Apci SE csapatától

Mindkét NB-s gárdánk sikerrel vette a 2025/26-os bajnoki év első játéknapját.

Bódi Csaba

A Szuperligától búcsúzott gyöngyössolymosiak idegenben, míg az NB II.-ben újonc apciak hazai környezetben nyertek.

A rajtot jól elkapták a mieink
A rajtot jól elkapták a mieink 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Az NB I/B Maróczy-csoportjának 1. fordulójában:

Aquaréna Kőbánya II.–Kékesi SE 4:8

Győztek: Istvanovszki Martin,  Bohati Tamás, Radnai Ádám, Ónodi Miklós, Görcsi Gábor, Tóth Dániel, Domány Mihály
Remiztek: Horváth József, Turcan Richard.

A NB II. Erkel-csoportjának 1. fordulójában:

Apci SE–Palota Sakk 6,5:5,5

Győztek: Társi Miklós, Lazár László, Huszár András, Darvas József, Hegedűs Zsombor. 
Remiztek: Kovács Dániel, Huszár Lóránt, Bognár Barna.

 

