Fut a Heves: Magda Mátétól ezúttal sem akadt gyorsabb

Az időjárás a kegyeibe fogadta az indulókat, derült, napfényes, de szerencsére nem túl meleg idő várta a versenyzőket – számolt be a Fut a Heves vasárnapi viadaláról a Hevesi Atlétika közösségi oldal.

A 2025. évi Fut a Heves őszi futamának abszolút bajnoka, Magda Máté már a rajt után azonnal az élre állt

Forrás: Megyeri István/Hevesi Atlétika



Szokás szerint most is a legfiatalabbak voltak a legaktívabbak, több korosztályban is selejtező futamokat rendeztek, hogy aztán a döntőbe jutott legjobb nyolc futó küzdjön meg az érmekért. Az eredményhirdetés első felvonásaként Sveiczer Sándor polgármester három különdíjat adott át.

A legfiatalabb versenyzőt megillető elismerést Harangi Bertalan (Boconád) kapta, aki novemberben lesz kétéves.

Legidősebb versenyzőként Bajzát Lászlóné (Andornaktálya) rótta a métereket, míg az utcai futóverseny abszolút bajnoka címet – mint már oly sokszor az elmúlt években – idén is a hevesi Magda Máté hódította el.