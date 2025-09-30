szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atlétika

2 órája

Fut a Heves: Magda Mátétól ezúttal sem akadt gyorsabb

Címkék#Autómentes Nap#Lurkó Fesztivál#Hevesi SE#Fut a Heves#bajnok

A hevesi önkormányzat és a Hevesi SE rendezvényén 163 fő áll rajhoz. A Fut a Heves nyílt utcai verseny őszi fordulójára az Autómentes Nap, egyben a Lurkó Fesztivál keretében került sor.

Bódi Csaba

Az időjárás a kegyeibe fogadta az indulókat, derült, napfényes, de szerencsére nem túl meleg idő várta a versenyzőket – számolt be a Fut a Heves vasárnapi viadaláról a Hevesi Atlétika közösségi oldal. 

A 2025. évi Fut a Heves őszi futamának abszolút bajnoka, Magda Máté már a rajt után azonnal az élre állt
A 2025. évi Fut a Heves őszi futamának abszolút bajnoka, Magda Máté már a rajt után azonnal az élre állt  
Forrás:  Megyeri István/Hevesi Atlétika


Szokás szerint most is a legfiatalabbak voltak a legaktívabbak, több korosztályban is selejtező futamokat rendeztek, hogy aztán a döntőbe jutott legjobb nyolc futó küzdjön meg az érmekért. Az eredményhirdetés első felvonásaként Sveiczer Sándor polgármester három különdíjat adott át. 

A legfiatalabb versenyzőt megillető elismerést Harangi Bertalan (Boconád) kapta, aki novemberben lesz kétéves.

Legidősebb versenyzőként Bajzát Lászlóné (Andornaktálya) rótta a métereket, míg az utcai futóverseny abszolút bajnoka címet – mint már oly sokszor az elmúlt években – idén is a hevesi Magda Máté hódította el.

A Fut Heves őszi fordulójának dobogósai

2021–2022-es születésű lányok:
1. Ádám Zara (Tündérkert Óvoda, Heves)
2. Berecz Boglárka (Tündérkert)
3. Kandikó Sára (Tenk)

2021–2022-es születésű fiúk:
1. Nagy-Bakos Zsombor (Kerekerdő Óvoda, Heves)
2. Horneczki Dominik (Csodavár Óvoda, Heves)
3. Hajdú János (Tündérkert)

2020-as születésű lányok:
1. Szabó Blanka (Tündérkert)
2. Deli Nóra (Csodavár)
3. Kovács Dóra (Tündérkert)

2020-as születésű fiúk:
1. Hrubos Olivér (Csodavár)
2. Bakos Benett (Tündérkert)
3. Róka Milán (Csodavár)

Akadtak futamok, ahol a selejtező után jöhetett a döntő
Forrás:  Megyeri István/Heves Atlétika

2019-es születésű lányok:
1. Gyurkovics Flóra (Szent Gellért Általános Iskola, Heves)
2. Brehlik Lara (Tarnaméra)
3. Miókovics Regina (Tündérkert)

2019-es születésű fiúk:
1. Dobos Ármin (Gödöllő)
2. Tribik Martin (Szent Gellért)
3. Somogyi Mátyás (Tündérkert)

2017–2018-as születésű lányok:
1. Urbán Lara (Szent Gellért)
2. Kalmár Bella (Szent Gellért)
3. Árvai Léna (Körzeti Általános Iskola)

2017–2018-as születésű fiúk:
1. Kiskartali Dávid (Körzeti Általános Iskola)
2. Kimák Benett Tibor (Körzeti Általános Iskola)
3. Marsi Zalán (Körzeti Általános Iskola)

2015–2016-os születésű lányok:
1. Tóth Zara (Körzeti Általános Iskola)
2. Farkas Dzsenna (Hevesi József Általános Iskola)
3. Vass Panna (Füzesabony)

2015–2016-os születésű fiúk:
1. Nagy Nikolasz (Hevesi József Általános Iskola)
2. Szigeti Tamás (Körzeti Általános Iskola)
3. Benke Zoltán Márió (Körzeti Általános Iskola)

2013–2014-es születésű lányok:
1. Viktor Zoé (EJROK)
2. Farkas Emma (Jászdózsa)
3. Éles Hanga (EJROK)

2013–2014-es születésű fiúk:
1. Rácz Edmon Olivér (Körzeti Általános Iskola)
2. Bíró Máté (Budapest)
3. Bakos Ferenc (Körzeti Általános Iskola)

2011–2012-es születésű lányok:
1. Nagy Gabriella (Boconád)
2. Szabó Hanna (Körzeti Általános Iskola)
3. Gerencsér Vivien (Körzeti Általános Iskola)

2011–2012-es születésű fiúk:
1. Éles Dávid (Körzeti Általános Iskola)

1985–2010-es születésű nők:
1. Csibi Martina (Heves)
2. Krisztián Dóra (EJROK)
3. Kiss Lola Virág (Heves)

Csibi Martina megnyerte a kategóriáját
Forrás:  Megyeri István/Hevesi Atlétika

1985–2010-es születésű férfiak:
1. Magda Máté (Heves) abszolút bajnok 
2. Bajzát László (Andornaktálya)
3. Balogh Norbert (Boconád)

1984 előtt született nők:
1. Haszpadár Evelin (Budapest)
2. Oszlánczi Anita (Heves)
3. Bajzát Lászlóné (Andornaktálya)

1984 előtt született férfiak:
1. Fekete Gyula (Alattyán)
2. Vágó Miklós (Tarnaméra)
3. Éles Viktor (Heves)


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu