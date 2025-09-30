2 órája
Fut a Heves: Magda Mátétól ezúttal sem akadt gyorsabb
A hevesi önkormányzat és a Hevesi SE rendezvényén 163 fő áll rajhoz. A Fut a Heves nyílt utcai verseny őszi fordulójára az Autómentes Nap, egyben a Lurkó Fesztivál keretében került sor.
Az időjárás a kegyeibe fogadta az indulókat, derült, napfényes, de szerencsére nem túl meleg idő várta a versenyzőket – számolt be a Fut a Heves vasárnapi viadaláról a Hevesi Atlétika közösségi oldal.
Szokás szerint most is a legfiatalabbak voltak a legaktívabbak, több korosztályban is selejtező futamokat rendeztek, hogy aztán a döntőbe jutott legjobb nyolc futó küzdjön meg az érmekért. Az eredményhirdetés első felvonásaként Sveiczer Sándor polgármester három különdíjat adott át.
A legfiatalabb versenyzőt megillető elismerést Harangi Bertalan (Boconád) kapta, aki novemberben lesz kétéves.
Legidősebb versenyzőként Bajzát Lászlóné (Andornaktálya) rótta a métereket, míg az utcai futóverseny abszolút bajnoka címet – mint már oly sokszor az elmúlt években – idén is a hevesi Magda Máté hódította el.
Fut a Heves: Balassa Léna volt a legfiatalabb, Vajda Zsolt a legtapasztaltabb
A Fut Heves őszi fordulójának dobogósai
2021–2022-es születésű lányok:
1. Ádám Zara (Tündérkert Óvoda, Heves)
2. Berecz Boglárka (Tündérkert)
3. Kandikó Sára (Tenk)
2021–2022-es születésű fiúk:
1. Nagy-Bakos Zsombor (Kerekerdő Óvoda, Heves)
2. Horneczki Dominik (Csodavár Óvoda, Heves)
3. Hajdú János (Tündérkert)
2020-as születésű lányok:
1. Szabó Blanka (Tündérkert)
2. Deli Nóra (Csodavár)
3. Kovács Dóra (Tündérkert)
2020-as születésű fiúk:
1. Hrubos Olivér (Csodavár)
2. Bakos Benett (Tündérkert)
3. Róka Milán (Csodavár)
2019-es születésű lányok:
1. Gyurkovics Flóra (Szent Gellért Általános Iskola, Heves)
2. Brehlik Lara (Tarnaméra)
3. Miókovics Regina (Tündérkert)
2019-es születésű fiúk:
1. Dobos Ármin (Gödöllő)
2. Tribik Martin (Szent Gellért)
3. Somogyi Mátyás (Tündérkert)
2017–2018-as születésű lányok:
1. Urbán Lara (Szent Gellért)
2. Kalmár Bella (Szent Gellért)
3. Árvai Léna (Körzeti Általános Iskola)
2017–2018-as születésű fiúk:
1. Kiskartali Dávid (Körzeti Általános Iskola)
2. Kimák Benett Tibor (Körzeti Általános Iskola)
3. Marsi Zalán (Körzeti Általános Iskola)
2015–2016-os születésű lányok:
1. Tóth Zara (Körzeti Általános Iskola)
2. Farkas Dzsenna (Hevesi József Általános Iskola)
3. Vass Panna (Füzesabony)
2015–2016-os születésű fiúk:
1. Nagy Nikolasz (Hevesi József Általános Iskola)
2. Szigeti Tamás (Körzeti Általános Iskola)
3. Benke Zoltán Márió (Körzeti Általános Iskola)
2013–2014-es születésű lányok:
1. Viktor Zoé (EJROK)
2. Farkas Emma (Jászdózsa)
3. Éles Hanga (EJROK)
2013–2014-es születésű fiúk:
1. Rácz Edmon Olivér (Körzeti Általános Iskola)
2. Bíró Máté (Budapest)
3. Bakos Ferenc (Körzeti Általános Iskola)
2011–2012-es születésű lányok:
1. Nagy Gabriella (Boconád)
2. Szabó Hanna (Körzeti Általános Iskola)
3. Gerencsér Vivien (Körzeti Általános Iskola)
2011–2012-es születésű fiúk:
1. Éles Dávid (Körzeti Általános Iskola)
1985–2010-es születésű nők:
1. Csibi Martina (Heves)
2. Krisztián Dóra (EJROK)
3. Kiss Lola Virág (Heves)
1985–2010-es születésű férfiak:
1. Magda Máté (Heves) abszolút bajnok
2. Bajzát László (Andornaktálya)
3. Balogh Norbert (Boconád)
1984 előtt született nők:
1. Haszpadár Evelin (Budapest)
2. Oszlánczi Anita (Heves)
3. Bajzát Lászlóné (Andornaktálya)
1984 előtt született férfiak:
1. Fekete Gyula (Alattyán)
2. Vágó Miklós (Tarnaméra)
3. Éles Viktor (Heves)
A Fut a Heves 94 indulót vonzottLegfiatalabb indulóként a 2017-es (!) születésű Ádám Dóra „személyre szabott” elismerésnek örülhetett.
Kétéves induló is akadt HevesenKilenc településről érkeztek a Fut a Heves nyílt utcai, futóverseny őszi futamára.