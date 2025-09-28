Füzesabony SC: a félórás emberhátrány alatt is rúgott gólt Pataki Viktor a tavalyi bronzérmesnek

A 49. percben aztán Tajti kiváló reflexszel tolta szögletre Angyal Péter Péter lövését, ami egyben azt is jelezte, hogy a Putnok a fordulást követően nagyobb energiákat mozgósított az egyenlítés érdekében. Jelentős nehezítette a hazaiak helyzetét, hogy a 62. percben második sárga lap után Vincze Dániel a kiállítottak sorsára jutott.

Az emberhátrányban játszó FSC aztán újra olyan erényeket csillogtatott, ami csak az egységes gárdákra jellemző.

Tajti újabb két bravúrja után aztán az következett, amire csak legszebb álmaikban gondoltak a vendéglátók. A 78. percben remek kontratámadás végén – Nagy Ákos passzát gólra váltva – újra Pataki Viktor volt eredményes. A Putnok nyomott, a Füzesabony védekezett, és – győzött.

Az idénybeli első hazai sikerért azonban nagy árat fizetett a gárda. Egy hét múlva Diósgyőrben ugyanis sem a kiállított Vincze Dániel, sem az ötödik sárga lapját begyűjtott Pataki Viktor, Bocsi Patrik páros nem léphet pályára.