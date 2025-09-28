szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

28 perce

Füzesabony SC: a félórás emberhátrány alatt is rúgott gólt Pataki Viktor a tavalyi bronzérmesnek

Címkék#Putnok#Pataki Viktor#bronzérmes#Bocsi Zoltán#vincze Dániel#Füzesabony SC

A védekezés magasiskoláját mutatta be Bocsi Zoltán csapata. Az őszi első hazai győzelmét aratott Füzesabony SC a Putnok FC ellen a 62. perctől kezdve tíz emberrel játszva szerzett három pontot az NB III. Északkeleti csoportjának 9. fordulójában.

Bódi Csaba

A hét sárga lapot és egy kiállítást hozott összecsapáson a Füzesabony SC támadója, Pataki Viktor kétszer mattolta a borsodiak védelmét. A 98 percig tartott találkozót örömünnep zárta, de ezt megelőzte egy s más...

A Füzesabony SC középső védőjeként Bernáth Ákos a levegő ura volt a PFC ellen
A Füzesabony SC középső védőjeként Bernáth Ákos a levegő ura volt a PFC ellen 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Nagyon fájdalmas évforduló kötődött a mérkőzéshez. Egy évvel ezelőtt, 2024. szeptember 30-án hunyt el ugyanis a füzesabonyiak névadó szponzora, Erőss Róbert. 

A helyi hangosbemondó, Szabó Ákos ezzel együtt arról is tájékoztatta a nézőket, hogy megszületett az FSC – ezúttal csere – kapusának lánya, Slakta Luca, míg Éles Viktor kapusedző a meccs napján ünnepelte 45. születésnapját.

A tavalyi két vereség után a Putnokot először győzte le az FSC
Forrás: Bódi Csaba/heol.hu

Szerencsére örömre a pályán is akadt ok, köszönetően Pataki Viktornak. A házigazdák támadója úgy szerzett Barzsó Attila remek labdáját követően vezetést a 32. percben, hogy a félidő egyetlen kaput eltaláló lövése fűződött a nevéhez. A szabálytalanságokkal bőven szabdalt első 45 percben jobbára a putnokiak irányították a játékot, ám Tajti Bencének nem akadt sok feladata, ahogy a másik oldalon Németh Barnabásnak sem.

Füzesabony SC-Putnok FC labdarúgó mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton/Heol.hu

A 49. percben aztán Tajti kiváló reflexszel tolta szögletre Angyal Péter Péter lövését, ami egyben azt is jelezte, hogy a Putnok a fordulást követően nagyobb energiákat mozgósított az egyenlítés érdekében. Jelentős nehezítette a hazaiak helyzetét, hogy a 62. percben második sárga lap után Vincze Dániel a kiállítottak sorsára jutott. 

Az emberhátrányban játszó FSC aztán újra olyan erényeket csillogtatott, ami csak az egységes gárdákra jellemző. 

Tajti újabb két bravúrja után aztán az következett, amire csak legszebb álmaikban gondoltak a vendéglátók. A 78. percben remek kontratámadás végén – Nagy Ákos passzát gólra váltva – újra Pataki Viktor volt eredményes. A Putnok nyomott, a Füzesabony védekezett, és – győzött. 

Az idénybeli első hazai sikerért azonban nagy árat fizetett a gárda. Egy hét múlva Diósgyőrben ugyanis sem a kiállított Vincze Dániel, sem az ötödik sárga lapját begyűjtott Pataki Viktor, Bocsi Patrik páros nem léphet pályára.

A mérkőzés jegyzőkönyve

FÜZESABONY SC–PUTNOK FC 2–0 (1–0)
Füzesabony, 220 néző. V.: Dobai János (Kondákor, Elischer).
FSC: Tajti – Bocsi, Bernáth, Jambrich, Nagy Á. – Kaló (Ináncsi, 83.), Barzsó (Szövetes, 90.), Nagy G. (Oláh N., 90.), Kiss Á. (Táncos, 83.) – Vincze, Pataki (Berki, 94.). Vezetőedző: Bocsi Zoltán.
PUTNOK: Németh B. – Kocsis, Nagy R. K., Tagai – Mihály (Selmeci, 56.), Kercsó, Juhos (Váradi 80.), Jova, Zvara – Angyal, Menyhárt. Vezetőedző: Szala Ákos.
GÓL: Pataki (32., 78.).
KIÁLLÍTVA: Vincze (2. sárga lap után) a 62. percben.
JÓK: Pataki, Nagy Á., Tajti, Bernáth, Jambrich, ill. Nagy R. K., Kercsó.
KÖVETKEZIK: DVTK II.–Füzesabony SC, október 5., vasárnap, 11.00.

A játéknap teljes eredménylistája
Forrás: adatbank.mlsz.hu

Visszaköszönt a rutintalanság

Ezen a mérkőzésen döntő szituációkban visszaköszönt a rutintalanságunk

– értékelt a Putnok FC vezetőedzője, Szala Ákos a klub közösségoi oldalán. – Az első félidőben meddő mezőnyfölényben játszottunk. A második félidőre szerkezetet váltottunk, ami működött is, de legfőképp intenzitásban léptünk sokat előre az első játékrészhez képest. Remekül védett az ellenfél kapusa és a döntő, fordulatot jelentő szituációkból ma rosszul jöttünk ki. Nem játszottunk rosszul és ahogy telnek a mérkőzések még több rutint fogunk szerezni és ezeket a meccseket meg fogjuk tudni nyerni. Most dolgozunk tovább és készülünk a Nyíregyháza elleni mérkőzésre. 

Az Északkeleti csoport állása
Forrás:  adatbank.mlsz.hu

Így látta a Füzesabony SC edzője és támadója

  • Bocsi Zoltán, az FSC vezetőedzője:

Pataki Viktor, az FSC két góljának szerzője:

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu