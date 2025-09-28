28 perce
Füzesabony SC: a félórás emberhátrány alatt is rúgott gólt Pataki Viktor a tavalyi bronzérmesnek
A védekezés magasiskoláját mutatta be Bocsi Zoltán csapata. Az őszi első hazai győzelmét aratott Füzesabony SC a Putnok FC ellen a 62. perctől kezdve tíz emberrel játszva szerzett három pontot az NB III. Északkeleti csoportjának 9. fordulójában.
A hét sárga lapot és egy kiállítást hozott összecsapáson a Füzesabony SC támadója, Pataki Viktor kétszer mattolta a borsodiak védelmét. A 98 percig tartott találkozót örömünnep zárta, de ezt megelőzte egy s más...
Nagyon fájdalmas évforduló kötődött a mérkőzéshez. Egy évvel ezelőtt, 2024. szeptember 30-án hunyt el ugyanis a füzesabonyiak névadó szponzora, Erőss Róbert.
Lesújtó tragédia: elhunyt Erőss Róbert névadó szponzor, sportvezető
A helyi hangosbemondó, Szabó Ákos ezzel együtt arról is tájékoztatta a nézőket, hogy megszületett az FSC – ezúttal csere – kapusának lánya, Slakta Luca, míg Éles Viktor kapusedző a meccs napján ünnepelte 45. születésnapját.
Szerencsére örömre a pályán is akadt ok, köszönetően Pataki Viktornak. A házigazdák támadója úgy szerzett Barzsó Attila remek labdáját követően vezetést a 32. percben, hogy a félidő egyetlen kaput eltaláló lövése fűződött a nevéhez. A szabálytalanságokkal bőven szabdalt első 45 percben jobbára a putnokiak irányították a játékot, ám Tajti Bencének nem akadt sok feladata, ahogy a másik oldalon Németh Barnabásnak sem.
Füzesabony SC-Putnok FC labdarúgó mérkőzésFotók: Lénárt Márton/Heol.hu
A 49. percben aztán Tajti kiváló reflexszel tolta szögletre Angyal Péter Péter lövését, ami egyben azt is jelezte, hogy a Putnok a fordulást követően nagyobb energiákat mozgósított az egyenlítés érdekében. Jelentős nehezítette a hazaiak helyzetét, hogy a 62. percben második sárga lap után Vincze Dániel a kiállítottak sorsára jutott.
Az emberhátrányban játszó FSC aztán újra olyan erényeket csillogtatott, ami csak az egységes gárdákra jellemző.
Tajti újabb két bravúrja után aztán az következett, amire csak legszebb álmaikban gondoltak a vendéglátók. A 78. percben remek kontratámadás végén – Nagy Ákos passzát gólra váltva – újra Pataki Viktor volt eredményes. A Putnok nyomott, a Füzesabony védekezett, és – győzött.
Az idénybeli első hazai sikerért azonban nagy árat fizetett a gárda. Egy hét múlva Diósgyőrben ugyanis sem a kiállított Vincze Dániel, sem az ötödik sárga lapját begyűjtott Pataki Viktor, Bocsi Patrik páros nem léphet pályára.
A mérkőzés jegyzőkönyve
FÜZESABONY SC–PUTNOK FC 2–0 (1–0)
Füzesabony, 220 néző. V.: Dobai János (Kondákor, Elischer).
FSC: Tajti – Bocsi, Bernáth, Jambrich, Nagy Á. – Kaló (Ináncsi, 83.), Barzsó (Szövetes, 90.), Nagy G. (Oláh N., 90.), Kiss Á. (Táncos, 83.) – Vincze, Pataki (Berki, 94.). Vezetőedző: Bocsi Zoltán.
PUTNOK: Németh B. – Kocsis, Nagy R. K., Tagai – Mihály (Selmeci, 56.), Kercsó, Juhos (Váradi 80.), Jova, Zvara – Angyal, Menyhárt. Vezetőedző: Szala Ákos.
GÓL: Pataki (32., 78.).
KIÁLLÍTVA: Vincze (2. sárga lap után) a 62. percben.
JÓK: Pataki, Nagy Á., Tajti, Bernáth, Jambrich, ill. Nagy R. K., Kercsó.
KÖVETKEZIK: DVTK II.–Füzesabony SC, október 5., vasárnap, 11.00.
Visszaköszönt a rutintalanság
Ezen a mérkőzésen döntő szituációkban visszaköszönt a rutintalanságunk
– értékelt a Putnok FC vezetőedzője, Szala Ákos a klub közösségoi oldalán. – Az első félidőben meddő mezőnyfölényben játszottunk. A második félidőre szerkezetet váltottunk, ami működött is, de legfőképp intenzitásban léptünk sokat előre az első játékrészhez képest. Remekül védett az ellenfél kapusa és a döntő, fordulatot jelentő szituációkból ma rosszul jöttünk ki. Nem játszottunk rosszul és ahogy telnek a mérkőzések még több rutint fogunk szerezni és ezeket a meccseket meg fogjuk tudni nyerni. Most dolgozunk tovább és készülünk a Nyíregyháza elleni mérkőzésre.
Így látta a Füzesabony SC edzője és támadója
- Bocsi Zoltán, az FSC vezetőedzője:
Pataki Viktor, az FSC két góljának szerzője: