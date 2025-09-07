Füzesabony SC: Jeremejev csapata rúgta a gólt

A frissítés jót tett az FSC-nek, ami Jambrich Ákos 23 méteres lövésében öltött testet, majd Kaló István Alexander kísérletezett szabadrúgásból, Pataki Viktor pedig fejjel vehette volna be a kaput. Ekkor pár perc alatt több minden történt, mint előtte összesen. A lényeget mégsem ez jelentette, hanem – mint mindig – a gól. A tarpai gárda motorjának számító Bodan Mihajlo 21 méterről vette célba a kapu, ami a lábak között utat találva a jobb alsó sarokban kötött ki, 0–1.

Csank János a tarpaiak szakmai tanácsadójaként figyelte a füzesabonyi mérkőzést

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A második félidőre előnnyel kifutó beregiek közvetlenül a kezdés után Kolesnyik Szerhij lövésével jelezték, hogy nem elégszenek meg az egygólos vezetéssel. A hazaiak közül Kaló István Alexander okozta a legtöbb zavart: előbb életerős lövéssel, majd csukafejessel kísérletezett a 24 éves középpályás. A 76. percben Nagy Ákos baloldali beadása után a 16-oson belül Nagy Gergely tűnt el – nem önszántából – a védők között.

Lerántották, de a játékvezető sípja néma maradt.

Az egyenlítés csak nem akart összejönni, igaz, ehhez még nagyobb hazai nyomásra, és/vagy veszélyesebb támadójátékra lett volna szükség. A sok apró szabálytalanssággal tördelt összecsapáson így maradt a 0–1, ami az őszi első hazai vereségét jelentette a füzesabonyiaknak.