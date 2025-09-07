szeptember 7., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Füzesabony SC: Jeremejev csapata rúgta a gólt

Címkék#Bocsi Zoltán#Tarpa SC#Vjacseszlav Jeremejev#Füzesabony SC

A magyar NB I.-ben több mint 150 alkalommal játszott edző győzelemre vezényelte a Tarpa SC-t. A Vjacseszlav Jeremejev irányította újonc az NB III. Északkeleti csoportjának 7. fordulójában a Füzesabony SC otthonában nyert.

Bódi Csaba

Az igazán bosszús Bocsi Zoltán, a Füzesabony SC szakvezetője lehetett. A tréner a kihagyott helyzetek és a játékvezetői döntések miatt csak nehezen tért napirendre a szezonbeli második vereséget követően. De nézzük az elejétől!

Bodan Mihajlo (középen) okozta a Füzesabony SC végzetét
Bodan Mihajlo (középen) okozta a Füzesabony SC végzetét 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Mintha a Tarpa SC lett volna a házigazda. A labdabirtoklást tekintve egyértelműen az NB III.-ban újonc játszott fölényben – egészen az első ivószünetig. Igazán nagy helyzetig ezzel együtt sem jutottak a látogatók, csak két, a kapu előtt keresztbe elsuhanó labda okozott riadalmat, no meg Makszimenkó Sztász fél fordulatból leadott lövése, ami néhány méterrel fölé szállt. 

A frissítés jót tett az FSC-nek, ami Jambrich Ákos 23 méteres lövésében öltött testet, majd Kaló István Alexander kísérletezett szabadrúgásból, Pataki Viktor pedig fejjel vehette volna be a kaput. Ekkor pár perc alatt több minden történt, mint előtte összesen. A lényeget mégsem ez jelentette, hanem – mint mindig – a gól. A tarpai gárda motorjának számító Bodan Mihajlo 21 méterről vette célba a kapu, ami a lábak között utat találva a jobb alsó sarokban kötött ki, 0–1.

Csank János a tarpaiak szakmai tanácsadójaként figyelte a füzesabonyi mérkőzést 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A második félidőre előnnyel kifutó beregiek közvetlenül a kezdés után Kolesnyik Szerhij lövésével jelezték, hogy nem elégszenek meg az egygólos vezetéssel. A hazaiak közül Kaló István Alexander okozta a legtöbb zavart: előbb életerős lövéssel, majd csukafejessel kísérletezett a 24 éves középpályás. A 76. percben Nagy Ákos baloldali beadása után a 16-oson belül Nagy Gergely tűnt el – nem önszántából – a védők között. 

Lerántották, de a játékvezető sípja néma maradt.

Az egyenlítés csak nem akart összejönni, igaz, ehhez még nagyobb hazai nyomásra, és/vagy veszélyesebb támadójátékra lett volna szükség. A sok apró szabálytalanssággal tördelt összecsapáson így maradt a 0–1, ami az őszi első hazai vereségét jelentette a füzesabonyiaknak.

Füzesabony SC-Tarpa SC labdarúgó mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton

NB III. Északkeleti csoport, 7. forduló:

Füzesabony SC–Tarpa SC 0–1 (0–1)

Füzesabony, 180 néző. V.: Borók Dániel (Dudás, Pálinkás), 
FSC: Slakta – Bocsi (Ináncsi, 60.), Bernáth, Jambrich, Nagy Á. – Oláh N. (Berki, 80.) – Kaló, Barzsó, Nagy G., Tánczos – Pataki. Vezetőedző: Bocsi Zoltán.
TARPA: Talián – Szved, Doloh, Lovincsuk, Prihoda – Herman (Boldizsár,79.), Kolesnyik (Gál, 79.), Kamisanov, Mihalcsuk (Kucsinszki 60.) – Bodan, Makszimenkó. Vezetőedző: Vjacseszlav Jeremejev.
GÓL: Bodan (37.).
JÓK: Jambrich, Nagy Á., Kaló, ill. Bodan, Lovincsuk, Prihoda.

Füzesabony SC vs. Tarpa SC, edzői szemmel

Bocsi Zoltán, az FSC vezetőedzője: 

Vjacseszlav Jeremejev, a Tarpa SC vezetőedzője:

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
