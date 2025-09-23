szeptember 23., kedd

39 perce

Mintha kicserélték volna a csapatot – állítja a Füzesabonyi SC edzője

Zsebben az idei első pontok. A Füzesabonyi SC NB II.-es férficsapata Dunakesziben aratta idei első bajnoki győzelmét.

Heol.hu

A Füzesabonyi SC a nyitófordulóban hazai pályán szenvedett vereséget a Kazincbarcikától. Bánik Roland edző szerint a katasztrofális helyzet kihasználás miatt saját magukat okolhatták a vereségért. Dunakesziben pálfordulás következett.

A Füzesabonyi SC edzője, Bánik Roland (szemből) elégedetten értékelt
A Füzesabonyi SC edzője, Bánik Roland (szemből) elégedetten értékelt
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Más arcát mutatta a Füzesabonyi SC

A férfi NB II. C-csoportjának 2. fordulójában:

VS DUNAKESZI–FÜZESABONYI SC 25–27 (10–14)
Dunakeszi, Magyarság Sportcsarnok, 80 néző. V.: Móczár T. M., Parádi R.
FÜZESABONY: HALÁSZ R. – MOLNÁR M. 5 (3), NAGY B. 5, HORVÁTH L. 10, NYITRAI J. 1, Nyeste B. 3, Angyal A. 1. Csere: Nagy D. (kapus), IGÓ Á. 2. Edző: Bánik Roland
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–5, 12. p.: 5–7, 18. p.: 6–9, 24. p.: 9–12, 36. p.: 15–17, 42. p.: 18–21, 48. p.: 19–22, 54. p.: 22–25.
KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 12 perc.
HÉTMÉTERESEK: 7/7, ill. 3/3.
BÁNIK ROLAND: – A múlt héthez képest mintha kicserélték volna a fiúkat, teljesen más arcukat mutattuk. Kőkemény védekezés, pontos támadás befejezés jellemezte a csapatot.
KÖVETKEZIK: Váci FKA–Füzesabonyi SC, októner 4., szombat, 18.00.

A bajnokság állása
1. Ózd    2    2    –    –    78–55    4
2. Vác    2    2    –    –    67–52    4
3. Füzesabony    2    1    –    1    55–54    2
4. Gödöllő    2    1    –    1    60–63    2
5. Csömör    2    1    –    1    64–73    2
6. Kazincbarcika    2    1    –    1    55–66    2
7. Dunakeszi    2    –    –    2    58–61    0
8. Veresegyház    2    –    –    2    59–72    0

 

