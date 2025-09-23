Mintha kicserélték volna a csapatot – állítja a Füzesabonyi SC edzője

A Füzesabonyi SC a nyitófordulóban hazai pályán szenvedett vereséget a Kazincbarcikától. Bánik Roland edző szerint a katasztrofális helyzet kihasználás miatt saját magukat okolhatták a vereségért. Dunakesziben pálfordulás következett.

A Füzesabonyi SC edzője, Bánik Roland (szemből) elégedetten értékelt

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Más arcát mutatta a Füzesabonyi SC

A férfi NB II. C-csoportjának 2. fordulójában:

VS DUNAKESZI–FÜZESABONYI SC 25–27 (10–14)

Dunakeszi, Magyarság Sportcsarnok, 80 néző. V.: Móczár T. M., Parádi R.

FÜZESABONY: HALÁSZ R. – MOLNÁR M. 5 (3), NAGY B. 5, HORVÁTH L. 10, NYITRAI J. 1, Nyeste B. 3, Angyal A. 1. Csere: Nagy D. (kapus), IGÓ Á. 2. Edző: Bánik Roland

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–5, 12. p.: 5–7, 18. p.: 6–9, 24. p.: 9–12, 36. p.: 15–17, 42. p.: 18–21, 48. p.: 19–22, 54. p.: 22–25.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 12 perc.

HÉTMÉTERESEK: 7/7, ill. 3/3.

BÁNIK ROLAND: – A múlt héthez képest mintha kicserélték volna a fiúkat, teljesen más arcukat mutattuk. Kőkemény védekezés, pontos támadás befejezés jellemezte a csapatot.

KÖVETKEZIK: Váci FKA–Füzesabonyi SC, októner 4., szombat, 18.00.