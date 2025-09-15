1 órája
Füzesabonyi SC: a nők győzelemmel, a férfiak vereséggel kezdtek
Felemás mérleg a nyitányon. A Füzesabonyi SC női csapata Balmazújvárosban 13 gólos győzelmet aratott, míg a férfiak hazai pályán maradtak alul a Kazincbarcikával szemben.
A Füzesabonyi SC női csapata már a szünetre kétszámjegyű előnyt szerzett, ami a fordulás után tovább nőtt. A férfiak elsősorban a gyenge helyzetkihasználás miatt lehetnek bosszúsak.
Füzesabonyi SC: egy sima, egy fordított
A női NB II. B-csoportjának 1. fordulójában:
KE BALMAZÚJVÁROS–STAVMAT FÜZESABONYI SC 30–43 (14–24)
Balmazújvárosi Rendezvénycsarnok, 150 néző. V.: Katona J., Somodi G.
FÜZESABONY: Végh L. – Kriston N. 2, Kaposvári A. 4 (1), Veress-Fiep B. 4, Tutti K. 5, Markovics R. 6, Dobos-Kovács V. 8. Csere: Szegő V. (kapus), Ludvig-Tietze K. 1, Pál I. 5 (2), Halmai M. 2, Nagy Luca 3, Adácsi L., Szabó L. 3. Edző: Soós Péter
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–4, 12. p.: 6–9, 18. p.: 8–14, 24. p.: 11–19, 36. p.: 16–29, 42. p.: 21–33, 48. p.: 24–36, 54. p.: 27–38.
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 6 perc.
HÉTMÉTERESEK: 6/6, ill. 4/3
SOÓS PÉTER: – Nagyon vártuk a bajnoki nyitányt, sokat dolgoztunk azért, hogy magabiztosan állhassunk ki a pályára. A győzelem nem volt kérdés, mindenki nagyon akarta a sikert, de érezhető volt a kezdeti stressz, ami általában jellemzi az első fordulókat. A lerohanásunk nem működött olyan szinten, mint a felkészülési mérkőzéseken, illetve a védekezésünk csak szakaszokban működött igazán jól. Ettől függetlenül több kiemelkedő egyéni teljesítményt láthattunk és a kapusteljesítményünk is biztató volt.
KÖVETKEZIK: STAVMAT-Füzesabonyi SC–Veresegyház VSK, szeptember 27., szombat, 18.00.
A férfi NB II. C-csoportjának 1. fordulójában:
FÜZESABONYI SC–SZALÉZI-KOLORCITY KAZINCBARCIKA 28–29 (13–15)
Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnoka, 100 néző. V.: Király M., Maródi Á.
FÜZESABONY: Nagy D. 1 – Molnár M. 9 (3), Tamás T. 1, Horváth L. 3, Nyitrai J., Nyeste B. 5, Nagy B. 5. Csere: Igó Á. 3, Vereb M., Antal Cs. 1, Halász Sz. 1. Edző: Bánik Roland
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–3, 12. p.: 4–6, 18. p.: 6–9, 24. p.: 10–14, 36. p.: 15–17, 42. p.: 16–18, 48. p.: 19–21, 54. p.: 22–24.
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 8 perc.
HÉTMÉTERESEK: 5/3, ill. 3/2.
BÁNIK ROLAND: – Ilyen katasztrofális helyzet kihasználással nem lehet mérkőzést nyerni. Saját magunkat vertük meg.
KÖVETKEZIK: VS Dunakeszi–Füzesabonyi SC, szeptember 20., szombat, 17.00.
