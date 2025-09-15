Füzesabonyi SC: a nők győzelemmel, a férfiak vereséggel kezdtek

A Füzesabonyi SC női csapata már a szünetre kétszámjegyű előnyt szerzett, ami a fordulás után tovább nőtt. A férfiak elsősorban a gyenge helyzetkihasználás miatt lehetnek bosszúsak.

A Füzesabonyi SC férfi csapatának játékosai (sárgában) adósak maradtak a gólokkal

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Füzesabonyi SC: egy sima, egy fordított

A női NB II. B-csoportjának 1. fordulójában:

KE BALMAZÚJVÁROS–STAVMAT FÜZESABONYI SC 30–43 (14–24)

Balmazújvárosi Rendezvénycsarnok, 150 néző. V.: Katona J., Somodi G.

FÜZESABONY: Végh L. – Kriston N. 2, Kaposvári A. 4 (1), Veress-Fiep B. 4, Tutti K. 5, Markovics R. 6, Dobos-Kovács V. 8. Csere: Szegő V. (kapus), Ludvig-Tietze K. 1, Pál I. 5 (2), Halmai M. 2, Nagy Luca 3, Adácsi L., Szabó L. 3. Edző: Soós Péter

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–4, 12. p.: 6–9, 18. p.: 8–14, 24. p.: 11–19, 36. p.: 16–29, 42. p.: 21–33, 48. p.: 24–36, 54. p.: 27–38.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 6 perc.

HÉTMÉTERESEK: 6/6, ill. 4/3

SOÓS PÉTER: – Nagyon vártuk a bajnoki nyitányt, sokat dolgoztunk azért, hogy magabiztosan állhassunk ki a pályára. A győzelem nem volt kérdés, mindenki nagyon akarta a sikert, de érezhető volt a kezdeti stressz, ami általában jellemzi az első fordulókat. A lerohanásunk nem működött olyan szinten, mint a felkészülési mérkőzéseken, illetve a védekezésünk csak szakaszokban működött igazán jól. Ettől függetlenül több kiemelkedő egyéni teljesítményt láthattunk és a kapusteljesítményünk is biztató volt.

KÖVETKEZIK: STAVMAT-Füzesabonyi SC–Veresegyház VSK, szeptember 27., szombat, 18.00.