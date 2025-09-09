1 órája
Füzesabonyi SC: a nőktől érmet vár a klubvezetés
Szeptember második hétvégéjén kezdetét veszik a 2025/26. évi NB II.-es küzdelmek. A Füzesabonyi SC a nőknél és a férfiaknál is markáns szereplője lenne a pontvadászatnak.
A korábbi négy helyett, a 2025/26-os szezonban két együttes képviseli Heves vármegyét a sportág harmadik vonalában. Az Eszterházy SC és a Hatvani KSZSE idén nem indít csapatot, így a Füzesabonyi SC női és férfi gárdája maradt a színen.
Magyar Kupa-mérkőzésekkel nyitott a Füzesabonyi SC
A füzesabonyiak számára az idei első megmérettetést a Magyar Kupa első fordulójának mérkőzései jelentették. A nők az NB I/B-s Eszterházy SC (30–37), míg a férfiak az ugyancsak magasabb osztályban szereplő DEAC ellenében búcsúztak (21–44) a további küzdelmektől.
Magyar Kupa: az Eszterházy SC igazolta a papírformát Füzesabonyban
Edző és hét új játékos is érkezett a nőkhöz
Az előző szezonhoz képest nagyobb változás a női csapat háza táján történt. A gárda a Tamás Tamást váltó Soós Péter személyében új edzővel és hét új játékossal a keretben várja a szeptember 12-én esedékes balmazújvárosi nyitányt. Immár füzesabonyi színekben szerepel a Hatvani KSZSE-től érkezett Pál Izabella, Sáfrán Boglárka, Kaposvári Anita és Tutti Kata, míg Veress-Filep Boglárka Dunakesziből tette át a székhelyét. Nagy Zsóka és Markovics Rita az Eszterházy SC kettős igazolású játékosaként segíti az FSC-t.
– Felmérve az erőviszonyokat úgy gondolom, joggal célozhatjuk meg az érmes helyek valamelyikét. Az előző klubjukban már bizonyított, tapasztalt játékosok érkeztek, akik jó egyveleget alkothatnak a saját utánpótlásunkból felkerülő fiatalokkal – jelentette ki az FSC ügyvezetője, Pásztor Gergely. – A mezőny csökkenése miatt idén négy csoportban 54 csapattal rajtol a pontvadásza, mi a B-csoportban igyekszünk felkapaszkodni a dobogóra. Ehhez persze mindennek össze kell állni, s reméljük, hogy a sérülések is elkerülik a társaságot.
- A női csapat kerete
KAPUSOK: Végh Lolita, Szegő Vivien, Nagy Zsóka
JOBBSZÉLSŐ: Kriston Nikolett
JOBBÁTLÖVŐK: Szabó Luca, Nagy Luca, Nagy Liza
IRÁNYÍTÓK: Veress-Filep Boglárka, Markovics Rita, Adácsi Laura, Bocsi Szonja
BEÁLLÓK: Halmai Mónika, Ludvig-Tiezte Kitti, Adácsi Noémi, Tutti Kata
BALÁTLÖVŐK: Pál Izabella, Kaposvári Anita, Dohány Vanda
BALSZÉLSŐK: Dobos-Kovács Viktória, Tamás Csenge, Sáfrán Boglárka
Bánik Roland edző az állandóságban bízhat
A férfiaknál nem volt jelentős változás, ugyanakkor a házi gólkirály, Hangyel Norbert távozása komoly érvágásnak számít. A NB I/B-ben szereplő DVTK együtteséhez szerződött jobbátlövő pótlására egy másik hasonlóan gólerős játékos érkezett: Nyeste Balázs az ÓAM-Ózdi KC gárdájától igazolt Füzesabonyba. Rajta kívül Vereb Máté jött Mezőkövesdről.
– A férfiaknál a tavalyi évhez hasonló lebonyolítás szerint zajlanak a küzdelmek – folytatta Pásztor Gergely. – Az edzőként továbbra is Bánik Roland útmutatásai alapján készülő gárdával szemben az elsődleges cél a felsőházba jutás, amihez a Csömör, Gödöllő, Ózd, Szalézi-Kolorcity Kazincbarcika, Váci FKA, Dunakeszi, Veresegyház mezőnyben kellene legalább négy csapatot megelőzni. Hangyel Norbert kiválása után azt várom, hogy jobban megoszlanak majd a gólok és színesebb, kiszámíthatatlanabb lesz a támadójátékunk. A szombati nyitányon a Szalézi-Kolorcity Kazincbarcika érkezik a Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnokában.
Füzesabonyi SC: kupameccsen mutatkozott be az új balátlövő
- A férfi csapat kerete
KAPUSOK: Nagy Dominik, Halász Róbert
JOBBSZÉLSŐK: Molnár Martin, Vereb Máté
JOBBÁTLÖVŐK: Nagy Attila, Angyal Attila, Szabó Botond
IRÁNYÍTÓK: Horváth Loránd, Halász Szabolcs, Lányi Pál
BEÁLLÓK: Igó Ádám, Nyitrai János
BALÁTLÖVŐK: Tamás Tamás, Nyeste Balázs
BALSZÉLSŐK: Antal Csaba, Nagy Balázs, Csapó Péter
Az első forduló mérkőzései
NŐK
Szeptember 12., péntek, 17.00: KE Balmazújváros–Füzesabonyi SC
FÉRFIAK
Szeptember 13., szombat, 18.00: Füzesabonyi SC–Szalézi-Kolorcity Kazincbarcika