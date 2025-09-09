Füzesabonyi SC: a nőktől érmet vár a klubvezetés

A korábbi négy helyett, a 2025/26-os szezonban két együttes képviseli Heves vármegyét a sportág harmadik vonalában. Az Eszterházy SC és a Hatvani KSZSE idén nem indít csapatot, így a Füzesabonyi SC női és férfi gárdája maradt a színen.

Tamás Tamásék (6) az új szezonban is szeretnének olyan teljesítményt nyújtani, ami felsőházi rájátszást ér a Füzesabonyi SC csapatának

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Magyar Kupa-mérkőzésekkel nyitott a Füzesabonyi SC

A füzesabonyiak számára az idei első megmérettetést a Magyar Kupa első fordulójának mérkőzései jelentették. A nők az NB I/B-s Eszterházy SC (30–37), míg a férfiak az ugyancsak magasabb osztályban szereplő DEAC ellenében búcsúztak (21–44) a további küzdelmektől.