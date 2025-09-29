szeptember 29., hétfő

Kézilabda

3 órája

Ötvengólos győzelem után is a földön marad a Füzesabonyi SC

Adok-kapok, de inkább adok. Alighanem gólrekordot állított fel a Füzesabonyi SC női csapata, amely bajnoki mérkőzésen 50 gólos különbséggel győzte le a vendég Veresegyházi VSK együttesét.

Heol.hu

A Füzesabonyi SC színeiben Kaposvári Anita 10, Veress-Filep Boglárka Orsolya 8 gólt szerzett. A 8. percben már 12–2, a 23. percben 25–5, a 37. percben 37–7, az 50. percben 49–9-es állás szerepelt az eredményjelzőn.

A Füzesabonyi SC női csapata fölényes győzelmet aratott
Forrás: Beküldött fotó

Gólgálát tartott a Füzesabonyi SC

A női NB II. B-csoportjának 2. fordulójában:

STAVMAT FÜZESABONYI SC–VERESEGYHÁZI VSK 64–14 (31–7)
Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 75 néző. V.: Bártfai T., Molnár K.
FÜZESABONY: Végh L. – Sáfrán B. 7, Markovics R. 1, Veress-Filep B. 8, Ludvig-Tietze K. 5, Kaposvári A. 10, Dobos-Kovács V. 7. Csere: Szegő V. (kapus), Tutti K., Pál I. 6 (2), Dohány V. 7, Halmai M. 5, Nagy Luca 4, Szabón L. 3 (2), Tamás Cs. 1. Edző: Soós Péter
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 9–1, 12. p.: 18–3, 18. p.: 22–4, 24. p.: 26–5, 36. p.: 35–7, 42. p.: 42–7, 48. p.:  47–9, 54. p.: 55–12.
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 6 perc.
HÉTMÉTERESEK: 5/4, ill. 6/3.
SOÓS PÉTER: – Az elmúlt héten nem léptünk pályára, a szünetben igyekeztünk csiszolni és pontosítani a játékunkat. Tudtuk, hogy mi leszünk a találkozó esélyesei, viszont kíváncsi voltam ez miként hat a lányokra. Mindenki küzdött és kihasználta a neki szánt játék perceket. A helyén van az önbizalmunk, de maradunk a földön és dolgozunk tovább alázatosan, hiszen már csak komolyabb feladatok várnak ránk. Köszönjük a kilátogató szurkolóknak a buzdítást és külön köszönet a STAVMAT-nak a támogatásért!
KÖVETKEZIK: BVSC-Zugló–STAVMAT Füzesabonyi SC, október 4., szombat, 18.00.

A bajnokság állása
1. Füzesabony    2    2    –    –    107–44    4
2. Göd    2    2    –    –    76–48    4
3. Rákosmente    2    2    –    –    65–56    4
4. Mátészalka    1    1    –    –    37–20    2
5. Salgótarján    2    1    –    1    56–41    2
6. Vác U21    2    1    –    1    77–63    2
7. Károli RESC    1    1    –    –    33–28    2
8. Dunakeszi    2    1    –    1    54–51    2
9. BVSC-Zugló    2    1    –    1    43–51    2
10. Tempo KSE II.    2    –    –    2    50–71    0
11. Tiszavasvári    2    –    –    2    52–77    0
12. Balmazújváros    2    –    –    2    60–92    0
13. Veresegyház    2    –    –    2    33–101    0

 

