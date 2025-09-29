Ötvengólos győzelem után is a földön marad a Füzesabonyi SC

A Füzesabonyi SC színeiben Kaposvári Anita 10, Veress-Filep Boglárka Orsolya 8 gólt szerzett. A 8. percben már 12–2, a 23. percben 25–5, a 37. percben 37–7, az 50. percben 49–9-es állás szerepelt az eredményjelzőn.

A Füzesabonyi SC női csapata fölényes győzelmet aratott

Forrás: Beküldött fotó

Gólgálát tartott a Füzesabonyi SC

A női NB II. B-csoportjának 2. fordulójában:

STAVMAT FÜZESABONYI SC–VERESEGYHÁZI VSK 64–14 (31–7)

Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 75 néző. V.: Bártfai T., Molnár K.

FÜZESABONY: Végh L. – Sáfrán B. 7, Markovics R. 1, Veress-Filep B. 8, Ludvig-Tietze K. 5, Kaposvári A. 10, Dobos-Kovács V. 7. Csere: Szegő V. (kapus), Tutti K., Pál I. 6 (2), Dohány V. 7, Halmai M. 5, Nagy Luca 4, Szabón L. 3 (2), Tamás Cs. 1. Edző: Soós Péter

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 9–1, 12. p.: 18–3, 18. p.: 22–4, 24. p.: 26–5, 36. p.: 35–7, 42. p.: 42–7, 48. p.: 47–9, 54. p.: 55–12.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 6 perc.

HÉTMÉTERESEK: 5/4, ill. 6/3.

SOÓS PÉTER: – Az elmúlt héten nem léptünk pályára, a szünetben igyekeztünk csiszolni és pontosítani a játékunkat. Tudtuk, hogy mi leszünk a találkozó esélyesei, viszont kíváncsi voltam ez miként hat a lányokra. Mindenki küzdött és kihasználta a neki szánt játék perceket. A helyén van az önbizalmunk, de maradunk a földön és dolgozunk tovább alázatosan, hiszen már csak komolyabb feladatok várnak ránk. Köszönjük a kilátogató szurkolóknak a buzdítást és külön köszönet a STAVMAT-nak a támogatásért!

KÖVETKEZIK: BVSC-Zugló–STAVMAT Füzesabonyi SC, október 4., szombat, 18.00.