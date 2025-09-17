1 órája
Gledura Benjáminnak a frissesség aranyat ért a villámbajnokságon
A Magyar Nyílt Villámbajnokság megnyerése után szombaton Szuperliga-nyitány, októberben pedig csapat-Európa-bajnokság. Ez vár Gledura Benjáminra. A 2646 Élő-ponttal rendelkező 26 éves egri nemzetközi nagymesterrel némileg vissza, és kicsit előre tekintettünk.
A XIV. kerületi Róheim-villában rendezett, 11 fordulós, körmérkőzéses formában lebonyolított Magyar Nyílt Villámbajnokságon Gledura Benjámin 8,5 ponttal végzett az élen.
Nagyon örülök neki, hogy meg tudtam szerezni ezt a címet, ugyanis eddig csak rapid bajnoki elsőséggel rendelkeztem
– világította meg a hátteret Gledura Benjámin. – A villámsakkban igazából az számít, ki hogyan ébred fel, mennyire friss az ember. Szerencsére a verseny napján friss voltam. Ettől függetlenül továbbra is a rapid és a klasszikus (hosszú) játszmás versenyek élveznek előnyt a részemről.
A szeptember 20-án kezdődő hazai Szuperliga GM Szabó László-csoportjában címvédőként szerepel a Tuxera ANSK csapata. Gledura Benjáminnal a soraiban a nagykanizsaiak a Biatorbágy SC ellen rajtolnak – nem meglepő elvárással.
Próbáljuk megvédeni a címünket, melyben a Sentimento Ajka BSK számít a legnagyobb riválisunknak, ahogy ez az elmúlt pár évben már megszokottá vált
– folytatta a nemzetközi nagymester.
Gledura Benjámin nem izgult
A csb-t megelőzően fény derült arra, hogy a 2025. évi csapat-Európa-bajnokságon milyen kerettel vesz részt a magyar válogatott. Balogh Csaba szövetségi kapitány a Rapport Richárd, Lékó Péter, Gledura Benjámin, Szjugirov Szanan, Bánusz Tamás alkotta ötösnek szavazott bizalmat az október 5. és 14. között Batumiban rendezendő kontinensviadalra. Arra a kérdésre, hogy volt-e akárcsak parányi kételye afelől, hogy nem kerül be a csapatba, így válaszolt Gledura.
– Ebben az évben nem volt kétség a saját játékommal kapcsolatban, azzal viszont inkább, milyen erősen tudunk kiállni. Egyenlőre úgy néz ki, hogy a legjobb csapattal megyünk az Eb-re, de ez majd csak utólag derül ki.
Nehéz döntés volt
– Egy csere történt, és mondhatom, roppant nehéz döntés volt –mondta a kereten történt változtatásról Balogh Csaba, az áprilisban hivatalba lépett férfi szövetségi kapitány a távirati irodának. – Berkes Ferenc, Kozák Ádám, Kántor Gergely és Bánusz Tamás között kellett határozni, sok szempontot figyelembe vettem, s úgy éreztem, hogy most Tamással lesz a legerősebb a csapat.
Balogh Csaba kapitány szerint „az első csapat sem erősebb nálunk, de a tizedik sem gyengébb”. Erről az állításról így vélekedett az egri sakkozó.
Gledura Benjámin elárulta, mi adta a magabiztosságot a remek Eb-szerepléshez
– Egy-két csapat kiemelkedik valamennyire, például a németek vagy a hollandok, viszont egy meccs erejére az 1–15. válogatott közül bárki képes legyőzni a másikat.
Magunktól az 1–6. helyezésben reménykedem, ami néhány szerencsésebb meccsben/párosításban formálódhat meg.
Ezt sajnos a budapesti olimpián nem teljesen kaptunk meg a végén – zárta szavait Gledura.