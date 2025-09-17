Gledura Benjáminnak a frissesség aranyat ért a villámbajnokságon

A XIV. kerületi Róheim-villában rendezett, 11 fordulós, körmérkőzéses formában lebonyolított Magyar Nyílt Villámbajnokságon Gledura Benjámin 8,5 ponttal végzett az élen.

Gledura Benjámin (balra) az első hat hely valamelyikének megszerzésében bízik az Eb-n

Forrás: chess.com

Nagyon örülök neki, hogy meg tudtam szerezni ezt a címet, ugyanis eddig csak rapid bajnoki elsőséggel rendelkeztem

– világította meg a hátteret Gledura Benjámin. – A villámsakkban igazából az számít, ki hogyan ébred fel, mennyire friss az ember. Szerencsére a verseny napján friss voltam. Ettől függetlenül továbbra is a rapid és a klasszikus (hosszú) játszmás versenyek élveznek előnyt a részemről.

A szeptember 20-án kezdődő hazai Szuperliga GM Szabó László-csoportjában címvédőként szerepel a Tuxera ANSK csapata. Gledura Benjáminnal a soraiban a nagykanizsaiak a Biatorbágy SC ellen rajtolnak – nem meglepő elvárással.

Próbáljuk megvédeni a címünket, melyben a Senti­mento Ajka BSK számít a legnagyobb riválisunknak, ahogy ez az elmúlt pár évben már megszokottá vált

– folytatta a nemzetközi nagymester.

Gledura Benjámin nem izgult

A csb-t megelőzően fény derült arra, hogy a 2025. évi csapat-Európa-bajnokságon milyen kerettel vesz részt a magyar válogatott. Balogh Csaba szövetségi kapitány a Rapport Richárd, Lékó Péter, Gledura Benjámin, Szjugirov Szanan, Bánusz Tamás alkotta ötösnek szavazott bizalmat az október 5. és 14. között Batumiban rendezendő kontinensviadalra. Arra a ­kérdésre, hogy volt-e akárcsak parányi kételye afelől, hogy nem kerül be a ­csapatba, így válaszolt Gledura.