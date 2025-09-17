szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sakk

1 órája

Gledura Benjáminnak a frissesség aranyat ért a villámbajnokságon

Címkék#Bánusz Tamás#Rapport Richárd#Szjugirov Szanan#Magyar Nyílt Villámbajnokság#szuperliga#Lékó Péter

A Magyar Nyílt Villámbajnokság megnyerése után szombaton Szuperliga-nyitány, októberben pedig csapat-Európa-bajnokság. Ez vár Gledura Benjáminra. A 2646 Élő-ponttal rendelkező 26 éves egri nemzetközi nagymesterrel némileg vissza, és kicsit előre tekintettünk.

Bódi Csaba

A XIV. kerületi Róheim-villában rendezett, 11 fordulós, körmérkőzéses formában lebonyolított Magyar Nyílt Villámbajnokságon Gledura Benjámin 8,5 ponttal végzett az élen.

Gledura Benjámin (balra) az első hat hely valamelyikének megszerzésében bízik az Eb-n
Gledura Benjámin (balra) az első hat hely valamelyikének megszerzésében bízik az Eb-n
Forrás: chess.com

Nagyon örülök neki, hogy meg tudtam szerezni ezt a címet, ugyanis eddig csak rapid bajnoki elsőséggel rendelkeztem 

– világította meg a hátteret Gledura Benjámin. – A villámsakkban igazából az számít, ki hogyan ébred fel, mennyire friss az ember. Szerencsére a verseny napján friss voltam. Ettől függetlenül továbbra is a rapid és a klasszikus (hosszú) játszmás versenyek élveznek előnyt a részemről.

A szeptember 20-án kezdődő hazai Szuperliga GM Szabó László-csoportjában címvédőként szerepel a Tuxera ANSK csapata. Gledura Benjáminnal a soraiban a nagykanizsaiak a Biatorbágy SC ellen rajtolnak – nem meglepő elvárással.

Próbáljuk megvédeni a címünket, melyben a Senti­mento Ajka BSK számít a legnagyobb riválisunknak, ahogy ez az elmúlt pár évben már megszokottá vált 

– folytatta a nemzetközi nagymester.

Gledura Benjámin nem izgult

A csb-t megelőzően fény derült arra, hogy a 2025. évi csapat-Európa-bajnokságon milyen kerettel vesz részt a magyar válogatott. Balogh Csaba szövetségi kapitány a Rapport Richárd, Lékó Péter, Gledura Benjámin, Szjugirov Szanan, Bánusz Tamás alkotta ötösnek szavazott bizalmat az október 5. és 14. között Batumiban rendezendő kontinensviadalra. Arra a ­kérdésre, hogy volt-e akárcsak parányi kételye afelől, hogy nem kerül be a ­csapatba, így válaszolt Gledura.

– Ebben az évben nem volt kétség a saját játékommal kapcsolatban, azzal viszont inkább, milyen erősen tudunk kiállni. Egyenlőre úgy néz ki, hogy a legjobb csapattal megyünk az Eb-re, de ez majd csak utólag derül ki.

Nehéz döntés volt

– Egy csere történt, és mondhatom, roppant nehéz döntés volt –mondta a kereten történt változtatásról Balogh Csaba, az áprilisban hivatalba lépett férfi szövetségi kapitány a távirati irodának. – Berkes Ferenc, Kozák Ádám, Kántor Gergely és Bánusz Tamás között kellett határozni, sok szempontot figyelembe vettem, s úgy éreztem, hogy most Tamással lesz a legerősebb a csapat.

Balogh Csaba kapitány szerint „az első csapat sem erősebb nálunk, de a tizedik sem gyengébb”. Erről az állításról így vélekedett az egri sakkozó.

– Egy-két csapat kiemelkedik valamennyire, például a németek vagy a hollandok, viszont egy meccs erejére az 1–15. válogatott közül bárki képes legyőzni a másikat.

Magunktól az 1–6. helyezésben reménykedem, ami néhány szerencsésebb meccsben/párosításban formálódhat meg. 

Ezt sajnos a budapesti olimpián nem teljesen kaptunk meg a végén – zárta szavait Gledura.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu