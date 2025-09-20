2 órája
Gólcsúcs a II. osztályban: 58 találat született a 8 mérkőzésen
Rendkívül termékenynek bizonyult a Heves vármegyei II. osztály 6. fordulója. A majd' hatvan találat őszi gólcsúcs, közte a herédiek tarnaörsi tízesével, a Tarnamente nyolc találatával és a Nagyréde atkéri hetesével.
A eddigi öt játéknap során a 3. fordulóban elért 49 treffelés volt a gólcsúcs, ezt sikerült most felülmúlni a csapatoknak.
FELSŐTÁRKÁNY SC– JÁZMIN-ÚT VÁMOSGYÖRK 6–1 (2–1)
Felsőtárkány, 150 néző. V.: Fabók Dániel (Berta Zs., Simon P.).
FELSŐTÁRKÁNY: Farkas K. – Mika D. (Énekes M., 77.), Lehóczky Zs. (Stefán B., 75.), Nyilas L. (Bajzát R., 75.), Tanner T., Ugrai A. (Váradi K., 46.), Ugrai I., Béres B. (Péter Z., 77.), Nagylaki D. (Magyar D., 53.), Szöllősi R., Stumpf E. Edző: Béres Mihály.
VÁMOSGYÖRK: Nagy A. – Kluk T., Futó T., Veres Sz., Kiss D., Galó K., Takács A. (Nagy B., 77.), Farkas M., Gedei Z., Barkóczi B. (Kobát Cs., 50.), Pilinyi I., Nagy A. Edző: Szerdahelyi Gábor.
GÓL: Ugrai A. (9.), Tanner T. (42., 53., 91.), Szöllősi R. (75.), Stefán B. (79.), ill. Galó K. (3.).
KIÁLLÍTVA: Futó T. (71.).
JÓK: Tanner T. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Nagy Alex, Galó K.
BÉRES MIHÁLY: – Úgy érzem, a játék képe és a kidolgozott helyzetek száma alapján teljesen megérdemelt győzelmet arattunk, amelynek különbségéhez a kiállítás is hozzájárult. Most ünnepelünk, de továbbra is két lábbal állunk a földön és holnaptól már a jövő heti derbire készülünk! Hajrá, Szerdás!
SZERDAHELYI GÁBOR: – Nagyszerűen kezdtük a mérkőzést, gyorsan vezetéshez jutottunk. Aztán a képességbeli hiányosságok meghatározták a mérkőzés további kimenetelét...
ATKÁR SE–NAGYRÉDE SC 1–7 (0–0)
Atkár, 40 néző. V.: Nagy Ferenc (Sohajda L., Kulyó T.).
ATKÁR: Ferencsák B. – Táncos T., Táncos R., Szűcs K. (Csuha R., 62.), Erdei T., Barabás G. (Molnár B., 66.), Egri N., Dobos A., Kádár D. (Barabás A., 56.), Cseh J. (Molnár D., 46.), Tóth D. Edző: Pócs István.
NAGYRÉDE: Korompai M. – Kovács M. (Szakács Sz., 62.), Tóth M., Varga K., Hordós R. (Kovácsik Sz., 62.), Gódor Á., Szajkó R., Turó-Balog L. (Lados M., 75.), Németh M. (Molnár A., 78.), Patkós Á., Penti P. (Budai B., 75.). Edző: Penti Zoltán.
GÓL: Csuha R. (88.), ill. Penti P. (48., 52., 71.), Varga K. (73., 74.), Budai B. (77.), Kovácsik Sz. (80. – 11-esből).
JÓK: senki, ill. Penti P., Varga K., Tóth M., Patkós Á., Gódor Á.
KOVÁCS TAMÁS alelnök: – A mérkőzés előtt a rédei csapat részéről megkérdezték, játszhatnák-e a hazai mérkőzéseiket itt, nálunk. Talán el kéne fogadni és lenne hazai győzelem a pályánkon.
PENTI ZOLTÁN: – A mai mérkőzésen szinte egész végig mi domináltunk, így teljesen megérdemelt győzelmet arattunk. További sok sikert a hazai csapatnak!
TARNAÖRS DANYI SE–HERÉD LC-REALIMMO SPORT 1–10 (0–3)
Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya, 100 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Horváth D., Sztrapkovics B.).
TARNAÖRS: Menyhárt R. – Puzsoma D., Danyi K., Suha S., Lőcsei Zs. (Kökény G., 66.), Pusoma I., Kállai R., Pusoma L., Pötös R., Szabó Gy., Balog a. (Burai G., 46.). Edző: Peredi Tivadar.
HERÉD: Samu A. – Szegedi T. (Kiss B., 76.), Czakó B., Szabó B., Baranyi R. (Székesi Á., 71.), Tóth O. (Koreny K., 76.), Csóri L., Szabó R., Ledniczky D., Akócs L., Bödecs B. Játékos-edző: Székesi Ádám.
GÓL: Puzsoma D. (86.), ill. Baranyi R. (12. – 11-esből, 31.), Szabó B. (37., 63., 82.), Tóth O. (56.), Szabó R. (58.), Czakó B. (65.), Ledniczky D. (70., 80.).
JÓK: mindenki.
PEREDI TIVADAR: – Mindenkinek gratulálni tudok, hogy ezzel a csapattal egyáltalán ki tudtunk állni és le tudtuk hozni a meccset. A sok eltiltás és a sérülések miatt tartalékosak voltunk. Sportszerű mérkőzés volt, gratulálok az ellenfélnek!
SZÉKESI ÁDÁM: – Az első félidőben nem a játékunkat játszottuk, a második félidőben már olyan felfogásban futballoztunk, ahogy kell, megérdemelt győzelmet arattunk. Dicséret illeti ellenfelünk akaratát és alázatát, ami a végén gólban is megmutatkozott. Sok sikert Tarnaörsnek!
Fegyelmi: a pénzbüntetés több 200 ezer forint, az eltiltottak száma 22 fő
PETŐFIBÁNYAI SK–ABASÁRI SE 5–3 (4–0)
Petőfibánya, 42 néző. V.: Gyetvai Béla (Viktor F., Kárász B.).
PETŐFIBÁNYA: Pászti A. – Farkas Z., Lakatos M., Gofjár Cs. (Németh K., 58.), Berki T., Szluka N., Balog R. (Csemer K., 58.), Baranyi A., Nagy Z., Balogh A., Kiss G. Edző: Tatár Roland.
ABASÁR: Juhász B. – Szűcs B., Suha Z., Báder D., Szebenyi J., Sári Cs., Magyar D., Benedek D., Suha J., Király Sz., Tóth P. Edző: Tóth Péter.
GÓL: Kiss G. (5., 35., 46.), Baranyi A. (19.), Berki T. (93.), ill. Báder D. (61.), Suha Z. (64.), Szebenyi J. (72.).
KIÁLLÍTVA: Báder D. (88.).
JÓK: Kiss G., Balogh R., Baranyi A., ill. senki.
TATÁR ROLAND: – Az első félidei jó helyzetkihasználásunknak köszönhetően magabiztos előnyre tettünk szert. Viszont a második félidőben az ellenfél játéka feljavult, amivel szorossá tudták tenni a mérkőzést. További sok sikert kívánok Tóth Péter barátom csapatának!
TÓTH PÉTER: – A 46. percben érkeztünk meg a meccsbe, és egy bő félórát jól is fociztunk. Sajnos többre már nem futotta.
APCI TE–HORT SK 2–1 (1–0)
Apc, 72 néző. V.: Derda József (Juhász Á., Méhész B.).
APC: Beleznai L. – Vasas B., Belák P., Bajka L., Balla Z. (Berki A., 58.), Szőke A. (Sebestyén B., 32.), Cseh J., Kun K., Farkas I., Kovács Z., Cseppentő S. (Farkas Á., 46.). Technikai vezető: Kása Arnold.
HORT: Maksa Z. – Suhai N. (Maksa I., 46.), Tamás T., Pethes A., Hans M. (Kvacsány D., 18.), Elek S. (Máté M., 46.), Oláh K., Kanzler K., Nagy A., Kovács I. (Gál M., 88.), Csontos B. (Elek D., 67.). Edző: Maksa István.
GÓL: Bajka L. (26., 69.), ill. Nagy A. (94. - 11-esből).
JÓK: Cseh J. (a mezőny legjobbja).
KÁSA ARNOLD: – Gyenge iramú mérkőzésen hazai siker született.
DOMOSZLÓ SK–EGERSZÓLÁTI SK 1–4 (0–1)
Domoszló, 100 néző. V.: Petz Péter (Kocsis J., Fűkő D.).
DOMOSZLÓ: Leffler S. – Péter M., Báder Á. (Lukovszki B., 78.), Szabó V., Váradi K., Bordás D., Szabó D., Nagy P., Váradi N., Lovag M., Török Cs. Edző: Szekrényes Ákos.
EGERSZÓLÁT: Simon L. – Szász V., Csepcsányi G., Bársony L., Holló G., Bata Á., Tordai V., Géczi D. (Papp R., 74.), Izsóf L. (Vitai K., 68.), Malacsik K., Nováki M. Edzők: Linninger István és Bata Árpád.
GÓL: Váradi N. (55.), ill. Bata Á. (41.), Holló G. (75., 84.), Bársony L. (89.).
JÓK: Váradi N., Péter M., ill. Holló G. (a mezőny legjobbja) és az egész vendégcsapat.
SZEKRÉNYES ÁKOS: – Az eredmény tudatában talán furán hangzik, hogy sokáig egyenlő erők küzdelme folyt a pályán. A végén kitámadtunk és az ellenfél átszaladt rajtunk. A támadójátékunk most elmaradt a várttól, a jövő héten majd igyekszünk kijavítani. Gratulálok a Szólátnak!
LINNINGER ISTVÁN: – Az első félidőben kissé dadogott a támadójátékunk, de az utolsó 30 percben minden az elképzelésünk szerint alakult. A meccs előtt, amikor szembesültem azzal, hogy 11 játékosunk hiányzik, az az érzés megfizethetetlen. Az ünneplésre meg itt van nálam a MasterCard és köszönjük a hazaiak vendéglátását!
Domoszló-Egerszólát, Heves vármegyei II. osztályú labdarúgó mérkőzésFotók: Czímer Tamás/heol.hu
BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA–ZAGYVASZÁNTÓ SE 5–3 (2–1)
Egerszalók. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Rézműves F., Gyetvai R.).
BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. – Lélek L., Antal Á., Érsek M., Boros O. (Szűcs Zs., 71.), Bóta M. (Pálinkás O., 81.), Berecz B. (Mező R., 78.), Csák K., Papp D., Szeruha D., Ambrus B. Edző: Gyárfás Gábor.
ZAGYVASZÁNTÓ: Bódi K. – Hartyányi V., György F. (szaka I., 54.), Vidák M. (Szeberényi M., 67.), Juhász Zs. (Sápi J., 46.), Kéri T., Czibolya K. (Boros M., 87.), Daróczi M., Parragi D., Slezsák Sz., Kiss G. Edző: Gulyás Olivér.
GÓL: Szeruha D. (28., 90.), Antal Á. (45.), Ambrus B. (62.), Érsek M. (89.), ill. Kiss G. (21.), Sápi J. (52., 58. - 11-esből).
JÓK: Ambrus B., Antal Á., Papp D., Szeruha D., ill. Daróczi M. (a mezőny legjobbja), Sápi J., Hartyányi V., Parragi D.
GYÁRFÁS GÁBOR: – Fordulatos, nehéz mérkőzést játszottunk a jól szervezett, kellemetlen ellenféllel szemben. Játékban nagyon messze vagyunk még önmagunktól, de a futballt – ahogyan a múlt héten is – szerencsére még most is gólra játsszák...
GULYÁS OLIVÉR: – A tavalyi bajnokcsapat ellen olyan teljesítményt nyújtottunk, amivel 10 meccsből kilencen simán nyertünk volna. A mai nap az az egy, amikor ez nem sikerült. Továbbra is hadilábon állunk a rögzített helyzetekkel, bízom benne, hogy ezt rövid időn belül levetkőzzük.
TARNAMENTE SSZE–POROSZLÓ SE 8–0 (4–0)
Kompolt, 80 néző. V.: Mencsik László (Titz P., Bálint J.).
TARNAMENTE: Pósa Z. (Bodó Zs., 78.) – Suha B., Szabó I. (Kökény G., 70.), Nagy S., Lázók D., Vezekényi M., Bak K., Bodó B. (Bajzát L., 58.), Berki Zs. (Krisztián D., 70.), Váradi P. (Czakó T., 58.), Szalóki B. (Princz R., 78.). Edző: Gál Gábor.
POROSZLÓ: Nagy I. – Vadnai B. (Hajdu I., 46.), Tari B., Pengő Zs., Balogh G. (Kulics A., 46.), Farkas O. (Lőcsei V., 70.), Vadász G. (Csala B., 70.), Marton Z., Farkas J., Pintér Zs., Nagy S. Játékos-edző: Menyhárt Attila.
GÓL: Lázók D. (11. – 11-esből, 43., 85.), Vezekényi M. (17., 82.), Bak K. (20.), Szalóki B. (53.), Suha B. (75.).
JÓK: mindenki, ill. Pintér Zs., Nagy.
GÁL GÁBOR: – Örülök, hogy az elmúlt hetek eredménytelen játéka után végre jól szerepeltünk. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki és ezeket szép számmal sikerült értékesíteni.
MENYHÁRT ATTILA: – Kb. 15 percig voltunk meccsben, a lényegi kérdések a félidőig eldőltek. Négy mérkőzés óta nem tudunk gólt lőni, ehhez meg minden héten csodagólokat rúgattunk az ellenfelekkel. Szégyen...