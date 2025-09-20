Gólcsúcs a II. osztályban: 58 találat született a 8 mérkőzésen

A eddigi öt játéknap során a 3. fordulóban elért 49 treffelés volt a gólcsúcs, ezt sikerült most felülmúlni a csapatoknak.

A gólcsúcs a Domoszló–Egerszólát rangadó öt találatának (1–4) is köszönhető

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

FELSŐTÁRKÁNY SC– JÁZMIN-ÚT VÁMOSGYÖRK 6–1 (2–1)

Felsőtárkány, 150 néző. V.: Fabók Dániel (Berta Zs., Simon P.).

FELSŐTÁRKÁNY: Farkas K. – Mika D. (Énekes M., 77.), Lehóczky Zs. (Stefán B., 75.), Nyilas L. (Bajzát R., 75.), Tanner T., Ugrai A. (Váradi K., 46.), Ugrai I., Béres B. (Péter Z., 77.), Nagylaki D. (Magyar D., 53.), Szöllősi R., Stumpf E. Edző: Béres Mihály.

VÁMOSGYÖRK: Nagy A. – Kluk T., Futó T., Veres Sz., Kiss D., Galó K., Takács A. (Nagy B., 77.), Farkas M., Gedei Z., Barkóczi B. (Kobát Cs., 50.), Pilinyi I., Nagy A. Edző: Szerdahelyi Gábor.

GÓL: Ugrai A. (9.), Tanner T. (42., 53., 91.), Szöllősi R. (75.), Stefán B. (79.), ill. Galó K. (3.).

KIÁLLÍTVA: Futó T. (71.).

JÓK: Tanner T. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Nagy Alex, Galó K.

BÉRES MIHÁLY: – Úgy érzem, a játék képe és a kidolgozott helyzetek száma alapján teljesen megérdemelt győzelmet arattunk, amelynek különbségéhez a kiállítás is hozzájárult. Most ünnepelünk, de továbbra is két lábbal állunk a földön és holnaptól már a jövő heti derbire készülünk! Hajrá, Szerdás!

SZERDAHELYI GÁBOR: – Nagyszerűen kezdtük a mérkőzést, gyorsan vezetéshez jutottunk. Aztán a képességbeli hiányosságok meghatározták a mérkőzés további kimenetelét...

ATKÁR SE–NAGYRÉDE SC 1–7 (0–0)

Atkár, 40 néző. V.: Nagy Ferenc (Sohajda L., Kulyó T.).

ATKÁR: Ferencsák B. – Táncos T., Táncos R., Szűcs K. (Csuha R., 62.), Erdei T., Barabás G. (Molnár B., 66.), Egri N., Dobos A., Kádár D. (Barabás A., 56.), Cseh J. (Molnár D., 46.), Tóth D. Edző: Pócs István.

NAGYRÉDE: Korompai M. – Kovács M. (Szakács Sz., 62.), Tóth M., Varga K., Hordós R. (Kovácsik Sz., 62.), Gódor Á., Szajkó R., Turó-Balog L. (Lados M., 75.), Németh M. (Molnár A., 78.), Patkós Á., Penti P. (Budai B., 75.). Edző: Penti Zoltán.

GÓL: Csuha R. (88.), ill. Penti P. (48., 52., 71.), Varga K. (73., 74.), Budai B. (77.), Kovácsik Sz. (80. – 11-esből).

JÓK: senki, ill. Penti P., Varga K., Tóth M., Patkós Á., Gódor Á.

KOVÁCS TAMÁS alelnök: – A mérkőzés előtt a rédei csapat részéről megkérdezték, játszhatnák-e a hazai mérkőzéseiket itt, nálunk. Talán el kéne fogadni és lenne hazai győzelem a pályánkon.

PENTI ZOLTÁN: – A mai mérkőzésen szinte egész végig mi domináltunk, így teljesen megérdemelt győzelmet arattunk. További sok sikert a hazai csapatnak!

TARNAÖRS DANYI SE–HERÉD LC-REALIMMO SPORT 1–10 (0–3)

Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya, 100 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Horváth D., Sztrapkovics B.).

TARNAÖRS: Menyhárt R. – Puzsoma D., Danyi K., Suha S., Lőcsei Zs. (Kökény G., 66.), Pusoma I., Kállai R., Pusoma L., Pötös R., Szabó Gy., Balog a. (Burai G., 46.). Edző: Peredi Tivadar.

HERÉD: Samu A. – Szegedi T. (Kiss B., 76.), Czakó B., Szabó B., Baranyi R. (Székesi Á., 71.), Tóth O. (Koreny K., 76.), Csóri L., Szabó R., Ledniczky D., Akócs L., Bödecs B. Játékos-edző: Székesi Ádám.

GÓL: Puzsoma D. (86.), ill. Baranyi R. (12. – 11-esből, 31.), Szabó B. (37., 63., 82.), Tóth O. (56.), Szabó R. (58.), Czakó B. (65.), Ledniczky D. (70., 80.).

JÓK: mindenki.

PEREDI TIVADAR: – Mindenkinek gratulálni tudok, hogy ezzel a csapattal egyáltalán ki tudtunk állni és le tudtuk hozni a meccset. A sok eltiltás és a sérülések miatt tartalékosak voltunk. Sportszerű mérkőzés volt, gratulálok az ellenfélnek!

SZÉKESI ÁDÁM: – Az első félidőben nem a játékunkat játszottuk, a második félidőben már olyan felfogásban futballoztunk, ahogy kell, megérdemelt győzelmet arattunk. Dicséret illeti ellenfelünk akaratát és alázatát, ami a végén gólban is megmutatkozott. Sok sikert Tarnaörsnek!