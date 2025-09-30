szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Labdarúgás

1 órája

Góllövőlista: átányi, petőfibányai, herédi és lőrinci játékos az élen

Címkék#Balázs Lázár Tihamér#Bari Bertalan#Balog Renátó#Baranyi Ricárd

A RFC-Átány támadója, Bari Bertalan számít eddig az idény legtermelékenyebb futballistájának. A 2025/26. évi Heves vármegyei bajnokság felnőtt labdarúgóit illetően így áll jelenleg a góllövőlista.

Bódi Csaba

A 24 éves Bari Bertalan hét bajnoki mérkőzésen 18 alkalommal szerzett gólt, mindössze a kisköriek elleni 3–0-s siker során nem talált a kapuba, így nem meglepő, hogy a nevével kezdődik a góllövőlista. 

Bari Bertalanra (balra) méltán lehet büszke az édesapja, fia már 18 találattal áll a góllövőlista élén
Forrás: Facebook
Forrás: Facebook

A III. osztályban ezzel magasan kiemelkedik a mezőnyből az éllovas gárda csatára, akit a Loki játékosa, Török Norman követ.

Az I. osztályban is hét játéknapon jutottak túl a csapatok, s ezeken a legtöbb gólt Varga Dániel jegyezte. A Lőrinci VSC 21 esztendős játékosa ötször mattolta az ellenfelek kapusát.

A II. osztályban Balog Renátó és Baranyi Richárd viszi a prímet. Előbbi a Petőfibányai SK 37 éves labdarúgója, aki hét meccsen elért 10 treffeléssel mutatta meg, milyen nagy szükség van rá. Utóbbi a herédiek 38 esztendős kiválósága, aki ugyancsak tízszer szomorította az ellenfeleket.

A góllövőlista élcsoportja

Heves vármegyei I. osztály

5 gólos: 
Varga Dániel (Lőrinci VSC)

4 gólos: 
Balázs Lázár Tihamér (Neo24-Hevesi LSC)
Csoszánszki Dávid Antal (Neo24-Hevesi LSC)
Czene Levente (Energia SC Gyöngyös)
Nagy Bence Gergő (Lőrinci VSC)
Vojtekovszki Márton (Maklár SE)

Heves vármegyei II. osztály

10 gólos: 
Balog Renátó (Petőfibányai SK)
Baranyi Ricárd (Heréd LC-Realimmo Sport)

9 gólos: 
Szebenyi János Szilveszter (Abasári SE)

Heves vármegyei III. osztály

18 gólos: 
Bari Bertalan (RFC-Átány)

9 gólos:
Török Norman (Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft.)


 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
