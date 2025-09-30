1 órája
Góllövőlista: átányi, petőfibányai, herédi és lőrinci játékos az élen
A RFC-Átány támadója, Bari Bertalan számít eddig az idény legtermelékenyebb futballistájának. A 2025/26. évi Heves vármegyei bajnokság felnőtt labdarúgóit illetően így áll jelenleg a góllövőlista.
A 24 éves Bari Bertalan hét bajnoki mérkőzésen 18 alkalommal szerzett gólt, mindössze a kisköriek elleni 3–0-s siker során nem talált a kapuba, így nem meglepő, hogy a nevével kezdődik a góllövőlista.
A III. osztályban ezzel magasan kiemelkedik a mezőnyből az éllovas gárda csatára, akit a Loki játékosa, Török Norman követ.
Az I. osztályban is hét játéknapon jutottak túl a csapatok, s ezeken a legtöbb gólt Varga Dániel jegyezte. A Lőrinci VSC 21 esztendős játékosa ötször mattolta az ellenfelek kapusát.
A II. osztályban Balog Renátó és Baranyi Richárd viszi a prímet. Előbbi a Petőfibányai SK 37 éves labdarúgója, aki hét meccsen elért 10 treffeléssel mutatta meg, milyen nagy szükség van rá. Utóbbi a herédiek 38 esztendős kiválósága, aki ugyancsak tízszer szomorította az ellenfeleket.
A góllövőlista élcsoportja
Heves vármegyei I. osztály
5 gólos:
Varga Dániel (Lőrinci VSC)
4 gólos:
Balázs Lázár Tihamér (Neo24-Hevesi LSC)
Csoszánszki Dávid Antal (Neo24-Hevesi LSC)
Czene Levente (Energia SC Gyöngyös)
Nagy Bence Gergő (Lőrinci VSC)
Vojtekovszki Márton (Maklár SE)
Heves vármegyei II. osztály
10 gólos:
Balog Renátó (Petőfibányai SK)
Baranyi Ricárd (Heréd LC-Realimmo Sport)
9 gólos:
Szebenyi János Szilveszter (Abasári SE)
Heves vármegyei III. osztály
18 gólos:
Bari Bertalan (RFC-Átány)
9 gólos:
Török Norman (Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft.)