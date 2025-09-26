szeptember 26., péntek

Kézilabda

2 órája

HE-DO B. Braun Gyöngyös: az új játékos már a Balatonfüred ellen bemutatkozhat

Címkék#HE-DO B Braun Gyöngyös#Bíró Balázs#Balatonfüredi KSE

Rangadóra készül a mátraaljai gárda. A férfi NB I. 4. fordulójában a Balatonfüredi KSE együttesét fogadja a HE-DO B. Braun Gyöngyös.

Sike Károly

A 2025/26-os szezon végéig a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatát erősíti Bálint Bence. A 25 éves irányító, átlövő az elmúlt szezont Dabason töltötte, de a másodosztályba már nem követte társait. A mátraaljaiak új játékosa már a Balatonfüredi KSE elleni mérkőzésen bemutatkozhat új csapatában.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös csapata elszántan készül az új kihívásra
A HE-DO B. Braun Gyöngyös csapata elszántan készül az új kihívásra
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Háromból egy a Gyöngyös eddigi mérlege

A HE-DO B. Braun Gyöngyös a harmadik fordulóban esedékes OTP Bank-Pick Szeged elleni találkozóját már augusztusban lejátszotta, így az előző héten nem szerepelt tétmérkőzés a mátraaljaiak programjában. Hegedüs Márkék csapatépítő gokartozáson vettek részt, ahol új formában bontakozhatott ki a versenyszellem.
A héten viszont már újra bajnoki ritmusban készült a HE-DO B. Braun Gyöngyös, amely az újonc Szigetszentmiklósi KSK legyőzése (29–26) után a Balatonfüredi KSE ellen is pontokért száll harcba. A hazaiak dolgát nehezítheti, hogy a fürediek vasárnap pontot veszítettek a Budai Farkasok-Rév csapatával szemben, emiatt vélhetően nagyobb motivációval érkeznek majd a Dr. Fejes András Sportcsarnokba.

– Alapból sem lett volna ez könnyű mérkőzés, de a budaörsiek elleni találkozó után még nehezebb csatára számítok. A BKSE vélhetően úgy érkezik Gyöngyösre, hogy szeretné kiköszörülni a becsületén esett csorbát – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak.

 – Játékukat nagyon sok futás és alaposan kidolgozott játékkapcsolatok jellemzik, emellett komoly potenciállal rendelkező átlövőik vannak. De természetesen nekik is vannak gyenge pontjaik, amelyeket igyekszünk kihasználni. A srácok elszántak és jól dolgoztak a héten, igyekszünk maximális erőbedobásra késztetni ellenfelünket.
Az edzőként Kis Ákos vezette fürediek három mérkőzést követően három ponttal állnak a tabellán. A nyitófordulóban hazai pályán szenvedtek vereséget az FTC-től (35–36), majd idegenben legyőzték a PLER-t (30–26), az élvonalba visszakerülő Budai Farkasok elleni döntetlenről (30–30) pedig már esett szó.
A HE-DO B. Braun Gyöngyös az OTP Bank-Pick Szeged (26–42) és a Mol Tatabánya KC ellen (26–32) nem tudta borítani a papírformát, idei egyetlen győzelmét a Szigetszentmiklósi KSK ellen aratta (29–26) a gárda.

A férfi NB I. 4. fordulójának mérkőzése:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–BALATONFÜREDI KSE
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok
Szeptember 27., szombat, 18.00
Vezetik: Altmár Kristóf, Horváth Márton

A további menetrend

SZEPTEMBER 26., PÉNTEK
18.00: PLER-Budapest–Carbonex-Komló
SZEPTEMBER 27., SZOMBAT
17.00: CYEB-Budakalász–NEKA
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Csurgói KK
SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP
16.30: FTC-Green Collect–ETO University HT
18.00: Mol Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged
OKTÓBER 5., VASÁRNAP
18.00: Budai Farkasok-Rév–One Veszprém HC

Kupacsata a Békéssel
NB I/B-s ellenféllel találkozik a férfi Magyar Kupa 3. fordulójában a küzdelmekhez ezúttal csatlakozó HE-DO B. Braun Gyöngyös. A legjobb 16 közé jutásért a Békési FKC együttesét kell legyőzni Ubornyák Dávidéknak. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a találkozót szeptember 29-én, hétfőn 18 órától Békésen rendezik.

 

