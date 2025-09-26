HE-DO B. Braun Gyöngyös: az új játékos már a Balatonfüred ellen bemutatkozhat

A 2025/26-os szezon végéig a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatát erősíti Bálint Bence. A 25 éves irányító, átlövő az elmúlt szezont Dabason töltötte, de a másodosztályba már nem követte társait. A mátraaljaiak új játékosa már a Balatonfüredi KSE elleni mérkőzésen bemutatkozhat új csapatában.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös csapata elszántan készül az új kihívásra

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Háromból egy a Gyöngyös eddigi mérlege

A HE-DO B. Braun Gyöngyös a harmadik fordulóban esedékes OTP Bank-Pick Szeged elleni találkozóját már augusztusban lejátszotta, így az előző héten nem szerepelt tétmérkőzés a mátraaljaiak programjában. Hegedüs Márkék csapatépítő gokartozáson vettek részt, ahol új formában bontakozhatott ki a versenyszellem.

A héten viszont már újra bajnoki ritmusban készült a HE-DO B. Braun Gyöngyös, amely az újonc Szigetszentmiklósi KSK legyőzése (29–26) után a Balatonfüredi KSE ellen is pontokért száll harcba. A hazaiak dolgát nehezítheti, hogy a fürediek vasárnap pontot veszítettek a Budai Farkasok-Rév csapatával szemben, emiatt vélhetően nagyobb motivációval érkeznek majd a Dr. Fejes András Sportcsarnokba.