1 órája
A Balatonfüred elleni győzelem extra két pont a HE-DO B. Braun Gyöngyösnek
A kötelező után jött a bravúrgyőzelem. Két héttel az újonc Szigetszentmilósi KSK elleni sikert követően a férfi NB I. 4. fordulójában az élmezőnyhöz tartozó Balatonfüredi KSE ellen nyert a HE-DO B. Braun Gyöngyös.
A védelem ismét remekül teljesített. A HE-DO B. Braun Gyöngyös kevés gólon tartotta a Balatonfüredet, ami a győzelem egyik zálogát jelentette. A 20. percben 11–5, az utolsó negyedórába lépve pedig 23–15-ös állás a szerepelt az eredményjelzőn. A mátraaljaiak végig kézben tartották a mérkőzést, ami Marczika Barnabás üreskapus góljával zárult. Az Egerből érkezett 24 éves hálóőr első gyöngyösi találatát szerezte.
Második győzelmét aratta a Gyöngyös
A férfi NB I. 4. fordulójának mérkőzésén:
HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–BALATONFÜREDI KSE 25–21 (14–11)
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 700 néző. V: Altmár K., Horváth M.
GYÖNGYÖS: Skledar – VÉGH B. 5 (3), NAGY Á. 4, UBORNYÁK 3, Hegedüs M. 1, Lang 2, GYALLAI 3. Csere: Marczika 1 (kapus), Neves 4, Jaros, Bálint B., Edwards 1 (1), Gráf, Jóga N. 1. Vezetőedző: Bíró Balázs
BALATONFÜRED: FÜSTÖS Á. – ROZMAN 6, Klucsik 1, Vasilev, Szretenovics 2, Németh B. 1, Bóka 1. Csere: Deményi (kapus), Varga M. 1, Fekete B., URBÁN-PATOCSKAI 7 (6), Jánosi 2. Vezetőedző: Kis Ákos
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 6–4, 18. p.: 10–5, 24. p.: 12–7, 36. p.: 16–14, 42. p.: 19–15, 48. p.: 23–16, 54. p.: 24–19.
KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 10 perc.
HÉTMÉTERESEK: 5/4, ill. 6/6.
HE-DO B. Braun Gyöngyös: az új játékos már a Balatonfüred ellen bemutatkozhat
BÍRÓ BALÁZS: – Nekünk ez egy hatalmas siker, extra két pont. A támadójátékunk nem volt magas színvonalú, de ahogy legutóbb a Szigetszentmiklós ellen, úgy ezúttal is olyan védekezéssel rukkoltunk elő, ami megalapozta a győzelmet. A sikert Unger Balázsnak ajánljuk, aki betegség miatt nem lehet velünk.
KIS ÁKOS: – Sajnos a sérültek listája tovább gyarapodott, ami nagyon megnehezítette a dolgunkat. A védekezés jól működött, támadásban azonban rengeteg technikai hibát vétettünk.
KÖVETKEZIK: Magyar Kupa, 3. forduló: Békési FKC–HE-DO B. Braun Gyöngyös, szeptember 29., hétfő, 18.00.
Az újonc ellen szerezte meg idei első pontjait a HE-DO B. Braun Gyöngyös + képgaléria, videó
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: PLER-Budapest–Carbonex-Komló 31–30, CYEB-Budakalász–NEKA 27–23, Szigetszentmiklósi KSK–Csurgói KK 32–28.
A 4. forduló további menetrendje
SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP
16.30: FTC-Green Collect–ETO University HT
18.00: Mol Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged
OKTÓBER 5., VASÁRNAP
18.00: Budai Farkasok-Rév–One Veszprém HC
Tatabányán végig volt tartása a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatának
HE-DO B. Braun Gyöngyös: Szegeden 15 perc után nyílni kezdett az olló