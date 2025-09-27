A Balatonfüred elleni győzelem extra két pont a HE-DO B. Braun Gyöngyösnek

A védelem ismét remekül teljesített. A HE-DO B. Braun Gyöngyös kevés gólon tartotta a Balatonfüredet, ami a győzelem egyik zálogát jelentette. A 20. percben 11–5, az utolsó negyedórába lépve pedig 23–15-ös állás a szerepelt az eredményjelzőn. A mátraaljaiak végig kézben tartották a mérkőzést, ami Marczika Barnabás üreskapus góljával zárult. Az Egerből érkezett 24 éves hálóőr első gyöngyösi találatát szerezte.

Ubornyák David (a labdával) nagy munkát végzett a HE-DO B. Braun Gyöngyös színeiben

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Második győzelmét aratta a Gyöngyös

A férfi NB I. 4. fordulójának mérkőzésén:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–BALATONFÜREDI KSE 25–21 (14–11)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 700 néző. V: Altmár K., Horváth M.

GYÖNGYÖS: Skledar – VÉGH B. 5 (3), NAGY Á. 4, UBORNYÁK 3, Hegedüs M. 1, Lang 2, GYALLAI 3. Csere: Marczika 1 (kapus), Neves 4, Jaros, Bálint B., Edwards 1 (1), Gráf, Jóga N. 1. Vezetőedző: Bíró Balázs

BALATONFÜRED: FÜSTÖS Á. – ROZMAN 6, Klucsik 1, Vasilev, Szretenovics 2, Németh B. 1, Bóka 1. Csere: Deményi (kapus), Varga M. 1, Fekete B., URBÁN-PATOCSKAI 7 (6), Jánosi 2. Vezetőedző: Kis Ákos

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 6–4, 18. p.: 10–5, 24. p.: 12–7, 36. p.: 16–14, 42. p.: 19–15, 48. p.: 23–16, 54. p.: 24–19.

KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 10 perc.

HÉTMÉTERESEK: 5/4, ill. 6/6.