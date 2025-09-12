1 órája
Az ősz első rangadóján az újonc érkezik Gyöngyösre
A Szigetszentmiklósi KSK ellen elvárás a győzelem a mátraalján. A HE-DO B. Braun Gyöngyös 118 nap után játszik újra hazai bajnoki mérkőzést, ráadásul olyan ellenféllel szemben, amely játékerejét tekintve nem áll távol a gyöngyösiektől.
A HE-DO B. Braun Gyöngyös és az újonc Szigetszentmiklósi KSE a nyári felkészülés során már összemérte erejét. Vendégként háromgólos győzelmet aratott a a mátraaljai gárda. Azon a találkozón Edwards Olivér 9, Ubornyák Dávid és a portugál Daniel Neves 4–4 gólt szerzett.
A férfi NB I. 2. fordulójában házigazda a HE-DO B. Braun Gyöngyös
HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (14.)–SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK (8.)
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Sándor Gy., Szabó B.
– Az első igazi rangadónkra készülünk. Nagyon várjuk már a találkozót, különösen igaz ez az újonnan érkezőkre, akik először tapasztalhatják meg a hazai mérkőzések hangulatát, a gyöngyösi szurkolók elképesztő buzdítását – fogalmazott a HE-DO B. Braun Gyöngyös vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak.
– Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a vendégek alapcsapata már egy évet együtt töltött, a játékkapcsolatok kialakultak, ráadásul a múlt héten megszerezték első pontjukat is. Mindent összevetve a győzelemért indulunk harcba, szeretnénk feliratkozni a tabellára. Remélem, hogy minél többen jönnek ki a mérkőzésre és együtt ünnepelhetünk majd, amit később a Fő téren, a Szüreti Napokon folytathatunk.
HE-DO B. Braun Gyöngyös: Szegeden 15 perc után nyílni kezdett az olló
A gyöngyösiek két idegenbeli találkozóval kezdték a szezont: előbb a 3. fordulóból előrehozott mérkőzésen Szegeden (42–26), majd az 1. fordulóban Tatabányán szenvedtek vereséget (32–26) Hegedűs Márkék. A két élcsapat után, az újonc Szigetszentmiklóssal szemben már reális esély mutatkozik a pontszerzésre.
Tatabányán végig volt tartása a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatának
A sportág élvonalába az NB I/B bajnokcsapataként felkerült miklósiak szintén két találkozón vannak túl: az OTP Bank-Pick Szegedet ugyancsak előrehozott mérkőzésen fogadták (28–37), majd egy hete a másik újonc Budai Farkasokkal szemben már első pontjukat is megszerezték (27–27) Kovács Márkék. A miklósiak soraiban holland és bosnyák válogatott játékos is szerepel, míg exgyöngyösiként Lakosy Máté, Gábori Máté, Holló Balázs és Schmid Péter is az SZKSK gárdáját erősíti.
