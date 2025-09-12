Az ősz első rangadóján az újonc érkezik Gyöngyösre

A HE-DO B. Braun Gyöngyös és az újonc Szigetszentmiklósi KSE a nyári felkészülés során már összemérte erejét. Vendégként háromgólos győzelmet aratott a a mátraaljai gárda. Azon a találkozón Edwards Olivér 9, Ubornyák Dávid és a portugál Daniel Neves 4–4 gólt szerzett.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös szurkolói kiváló hangulatot teremtenek

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A férfi NB I. 2. fordulójában házigazda a HE-DO B. Braun Gyöngyös

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (14.)–SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK (8.)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Sándor Gy., Szabó B.

– Az első igazi rangadónkra készülünk. Nagyon várjuk már a találkozót, különösen igaz ez az újonnan érkezőkre, akik először tapasztalhatják meg a hazai mérkőzések hangulatát, a gyöngyösi szurkolók elképesztő buzdítását – fogalmazott a HE-DO B. Braun Gyöngyös vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak.

– Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a vendégek alapcsapata már egy évet együtt töltött, a játékkapcsolatok kialakultak, ráadásul a múlt héten megszerezték első pontjukat is. Mindent összevetve a győzelemért indulunk harcba, szeretnénk feliratkozni a tabellára. Remélem, hogy minél többen jönnek ki a mérkőzésre és együtt ünnepelhetünk majd, amit később a Fő téren, a Szüreti Napokon folytathatunk.