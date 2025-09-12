szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

Az ősz első rangadóján az újonc érkezik Gyöngyösre

Címkék#HE-DO B Braun Gyöngyös#Gábori Máté#Lakosy Máté

A Szigetszentmiklósi KSK ellen elvárás a győzelem a mátraalján. A HE-DO B. Braun Gyöngyös 118 nap után játszik újra hazai bajnoki mérkőzést, ráadásul olyan ellenféllel szemben, amely játékerejét tekintve nem áll távol a gyöngyösiektől.

Sike Károly

A HE-DO B. Braun Gyöngyös és az újonc Szigetszentmiklósi KSE a nyári felkészülés során már összemérte erejét. Vendégként háromgólos győzelmet aratott a a mátraaljai gárda. Azon a találkozón Edwards Olivér 9, Ubornyák Dávid és a portugál Daniel Neves 4–4 gólt szerzett.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös szurkolói kiváló hangulatot teremtenek
A HE-DO B. Braun Gyöngyös szurkolói kiváló hangulatot teremtenek
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A férfi NB I. 2. fordulójában házigazda a HE-DO B. Braun Gyöngyös

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (14.)–SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK (8.)
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Sándor Gy., Szabó B.

– Az első igazi rangadónkra készülünk. Nagyon várjuk már a találkozót, különösen igaz ez az újonnan érkezőkre, akik először tapasztalhatják meg a hazai mérkőzések hangulatát, a gyöngyösi szurkolók elképesztő buzdítását – fogalmazott a HE-DO B. Braun Gyöngyös vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak.

 – Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a vendégek alapcsapata már egy évet együtt töltött, a játékkapcsolatok kialakultak, ráadásul a múlt héten megszerezték első pontjukat is. Mindent összevetve a győzelemért indulunk harcba, szeretnénk feliratkozni a tabellára. Remélem, hogy minél többen jönnek ki a mérkőzésre és együtt ünnepelhetünk majd, amit később a Fő téren, a Szüreti Napokon folytathatunk.

A gyöngyösiek két idegenbeli találkozóval kezdték a szezont: előbb a 3. fordulóból előrehozott mérkőzésen Szegeden (42–26), majd az 1. fordulóban Tatabányán szenvedtek vereséget (32–26) Hegedűs Márkék. A két élcsapat után, az újonc Szigetszentmiklóssal szemben már reális esély mutatkozik a pontszerzésre.

A sportág élvonalába az NB I/B bajnokcsapataként felkerült miklósiak szintén két találkozón vannak túl: az OTP Bank-Pick Szegedet ugyancsak előrehozott mérkőzésen fogadták (28–37), majd egy hete a másik újonc Budai Farkasokkal szemben már első pontjukat is megszerezték (27–27) Kovács Márkék. A miklósiak soraiban holland és bosnyák válogatott játékos is szerepel, míg exgyöngyösiként Lakosy Máté, Gábori Máté, Holló Balázs és Schmid Péter is az SZKSK gárdáját erősíti.

A további menetrend
SZEPTEMBER 12., PÉNTEK
18.00: ETO University HT–NEKA
SZEPTEMBER 13., SZOMBAT
17.00: Budakalász–Komló
18.00: Csurgó–Tatabánya
18.00: PLER–Balatonfüred
18.15: Ferencvárosi TC–Veszprém
18.30: Budai Farkasok–Szeged

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu