Az újonc ellen szerezte meg idei első pontjait a HE-DO B. Braun Gyöngyös + képgaléria, videó

Az újonc Szigetszentmiklósi KSK ellen szerezte meg idénybeli első győzelmét a HE-DO B. Braun Gyöngyös férficsapata. A mátraaljaiak végig vezetve tartották otthon a két pontot. Korábban a Szeged és a Tatabánya ellen nem termett babér Hegedüs Máréknak.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös legeredményesebb játékosának Edwards Olivér számított

Kilencszáz szurkoló a Gyöngyös hazai nyitányán

A férfi NB I. 2. fordulójának mérkőzésén:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK 29–26 (12–10)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 900 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.

GYÖNGYÖS: SKLEDAR – VÉGH 3, Nagy Á. 2, Ubornyák 3, HEGEDÜS M. 2, Lang 3, EDWARDS 7 (4). Csere: Marczika (kapus), Neves 2, Jaros 3, Bajus, Gráf 1, Dobi, Jóga N. 3. Edző: Bíró Balázs

SZIGETSZENTMIKLÓS: HOLLÓ B. – Lakosy 2 (1), Gábori 1, Klucsik, Kovács M., Tóvizi 1, Spacsek. Csere: Perényi (kapus), Pulay 6, Turák, SCHMID 7 (3), Mazák, HOFFMANN 3, Davidovic 2, Van Dijk 2, Brandt 2. Edző: Imre Vilmos

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–0, 12. p.: 4–2, 18. p.: 4–3, 24. p.: 8–6, 36. p.: 15–13, 42. p.: 19–13, 48. p.: 21–16, 54. p.: 24–21.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 12 perc.

HÉTMÉTERESEK: 5/4, ill. 4/4.

KÖVETKEZIK: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE, szeptember 27., szombat, 18.00.