1 órája
Az újonc ellen szerezte meg idei első pontjait a HE-DO B. Braun Gyöngyös + képgaléria, videó
Halványabb játékkal is nyerni tudott a mátraaljai gárda. A férfi NB I. 2. fordulójában a HE-DO B. Braun Gyöngyös háromgólos különbséggel győzött a vendég Szigetszentmiklósi KSK ellen.
Az újonc Szigetszentmiklósi KSK ellen szerezte meg idénybeli első győzelmét a HE-DO B. Braun Gyöngyös férficsapata. A mátraaljaiak végig vezetve tartották otthon a két pontot. Korábban a Szeged és a Tatabánya ellen nem termett babér Hegedüs Máréknak.
Kilencszáz szurkoló a Gyöngyös hazai nyitányán
A férfi NB I. 2. fordulójának mérkőzésén:
HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK 29–26 (12–10)
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 900 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.
GYÖNGYÖS: SKLEDAR – VÉGH 3, Nagy Á. 2, Ubornyák 3, HEGEDÜS M. 2, Lang 3, EDWARDS 7 (4). Csere: Marczika (kapus), Neves 2, Jaros 3, Bajus, Gráf 1, Dobi, Jóga N. 3. Edző: Bíró Balázs
SZIGETSZENTMIKLÓS: HOLLÓ B. – Lakosy 2 (1), Gábori 1, Klucsik, Kovács M., Tóvizi 1, Spacsek. Csere: Perényi (kapus), Pulay 6, Turák, SCHMID 7 (3), Mazák, HOFFMANN 3, Davidovic 2, Van Dijk 2, Brandt 2. Edző: Imre Vilmos
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–0, 12. p.: 4–2, 18. p.: 4–3, 24. p.: 8–6, 36. p.: 15–13, 42. p.: 19–13, 48. p.: 21–16, 54. p.: 24–21.
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 12 perc.
HÉTMÉTERESEK: 5/4, ill. 4/4.
KÖVETKEZIK: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE, szeptember 27., szombat, 18.00.
Mestermérleg, avagy így látták az edzők
BÍRÓ BALÁZS: – Az összképet tekintve nagyon sajnáltam volna, ha nem nyerjük meg a találkozót. Szoros csata volt, de végig mi vezettünk. A második félidőben többször is azt gondoltam, hogy vége van a meccsnek, de a vendégeknek mindvégig volt tartása. Időnként görcsösek voltunk, ennek ellenére is meglett a két pont.
IMRE VILMOS: – Ezt a meccset a gyöngyösiek nyerték meg, nem pedig mi veszítettük el. Elismerés a játékosaimnak, megvolt bennük a hit, a motiváció, időnként a taktikai fegyelem is. Az első harminc percben mindkét oldalon jól zártak a védelmek. A második félidei teljesítmény miatt maradt bennem hiányérzet.
HE-DO B. Braun Gyöngyös–Szigetszentmiklósi KSK NB I.-es férfi kézilabda mérkőzésFotók: Czímer Tamás/Heol.hu
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: ETO University HT–NEKA 33–23, Budakalász–Komló 29–27, Csurgó–Tatabánya 30–34, PLER–Balatonfüred 26–30, Ferencvárosi TC–Veszprém 30–42, Budai Farkasok–Szeged 28–33.
A bajnokság állása
1. Szeged 4 4 – – 156–114 8
2. Veszprém 2 2 – – 87–62 4
3. ETO Uni. 2 2 – – 65–50 4
4. Tatabánya 2 2 – – 66–56 4
5. Balatonfüred 2 1 – 1 65–62 2
6. Komló 2 1 – 1 53–52 2
7. FTC 2 1 – 1 66–77 2
8. Budakalász 2 1 – 1 61–72 2
9. Gyöngyös 3 1 – 2 81–100 2
10. Budai Farkasok 2 – 1 1 55–60 1
11. Sz.szt.miklós 3 – 1 2 81–93 1
12. Csurgó 2 – – 2 57–66 0
13. NEKA 2 – – 2 46–59 0
14. PLER 2 – – 2 58–74 0