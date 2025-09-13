szeptember 14., vasárnap

Az újonc ellen szerezte meg idei első pontjait a HE-DO B. Braun Gyöngyös + képgaléria, videó

Halványabb játékkal is nyerni tudott a mátraaljai gárda. A férfi NB I. 2. fordulójában a HE-DO B. Braun Gyöngyös háromgólos különbséggel győzött a vendég Szigetszentmiklósi KSK ellen.

Sike Károly

Az újonc Szigetszentmiklósi KSK ellen szerezte meg idénybeli első győzelmét a HE-DO B. Braun Gyöngyös férficsapata. A mátraaljaiak végig vezetve tartották otthon a két pontot. Korábban a Szeged és a Tatabánya ellen nem termett babér Hegedüs Máréknak.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös legeredményesebb játékosának Edwards Olivér számított

Kilencszáz szurkoló a Gyöngyös hazai nyitányán

A férfi NB I. 2. fordulójának mérkőzésén:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK 29–26 (12–10)
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 900 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.
GYÖNGYÖS: SKLEDAR – VÉGH 3, Nagy Á. 2, Ubornyák 3, HEGEDÜS M. 2, Lang 3, EDWARDS 7 (4). Csere: Marczika (kapus), Neves 2, Jaros 3, Bajus, Gráf 1, Dobi, Jóga N. 3. Edző: Bíró Balázs
SZIGETSZENTMIKLÓS: HOLLÓ B. – Lakosy 2 (1), Gábori 1, Klucsik, Kovács M., Tóvizi 1, Spacsek. Csere: Perényi (kapus), Pulay 6, Turák, SCHMID 7 (3), Mazák, HOFFMANN 3, Davidovic 2, Van Dijk 2, Brandt 2. Edző: Imre Vilmos
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–0, 12. p.: 4–2, 18. p.: 4–3, 24. p.: 8–6, 36. p.: 15–13, 42. p.: 19–13, 48. p.: 21–16, 54. p.: 24–21.
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 12 perc.
HÉTMÉTERESEK: 5/4, ill. 4/4.
KÖVETKEZIK: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE, szeptember 27., szombat, 18.00.

Mestermérleg, avagy így látták az edzők

BÍRÓ BALÁZS: – Az összképet tekintve nagyon sajnáltam volna, ha nem nyerjük meg a találkozót. Szoros csata volt, de végig mi vezettünk. A második félidőben többször is azt gondoltam, hogy vége van a meccsnek, de a vendégeknek mindvégig volt tartása. Időnként görcsösek voltunk, ennek ellenére is meglett a két pont.
IMRE VILMOS: – Ezt a meccset a gyöngyösiek nyerték meg, nem pedig mi veszítettük el. Elismerés a játékosaimnak, megvolt bennük a hit, a motiváció, időnként a taktikai fegyelem is. Az első harminc percben mindkét oldalon jól zártak a védelmek. A második félidei teljesítmény miatt maradt bennem hiányérzet.

Fotók: Czímer Tamás/Heol.hu

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: ETO University HT–NEKA 33–23, Budakalász–Komló 29–27, Csurgó–Tatabánya 30–34, PLER–Balatonfüred 26–30, Ferencvárosi TC–Veszprém 30–42, Budai Farkasok–Szeged 28–33.

A bajnokság állása
1. Szeged    4    4    –    –    156–114    8
2. Veszprém    2    2    –    –    87–62    4
3. ETO Uni.    2    2    –    –    65–50    4
4. Tatabánya    2    2    –    –    66–56    4
5. Balatonfüred    2    1    –    1    65–62    2
6. Komló    2    1    –    1    53–52    2
7. FTC    2    1    –    1    66–77    2
8. Budakalász    2    1    –    1    61–72    2
9. Gyöngyös    3    1    –    2    81–100    2
10. Budai Farkasok    2    –    1    1    55–60    1
11. Sz.szt.miklós    3    –    1    2    81–93    1
12. Csurgó    2    –    –    2    57–66    0
13. NEKA    2    –    –    2    46–59    0
14. PLER    2    –    –    2    58–74    0

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
