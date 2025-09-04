szeptember 4., csütörtök

Kézilabda

1 órája

A gyöngyösiek elhomályosítanák a Tatabánya ünnepét

Címkék#HE-DO B Braun Gyöngyös#Mol Tatabánya KC#Andó Arián

Szeged után irány Tatabánya. A 3. fordulóból előrehozott találkozót követően a férfi NB I. 1. fordulójának mérkőzésén a Mol Tatabánya KC vendégeként lép pályára a HE-DO B. Braun Gyöngyös.

Sike Károly

A nyáron jelentősen megfiatalodott HE-DO B. Braun Gyöngyös számára két olyan mérkőzéssel indul a 2025/26-os szezon, ahol nem Hegedűs Márkék számítanak esélyesnek. Az NB I.-ben ezüstérmes OTP Bank-Pick Szeged után, a honi bronzérmes jelent kihívást. A két együttes legutóbb áprilisban, a Magyar Kupa harmadik helyéért rendezett mérkőzésén csapott össze, akkor 31–29-re nyert a Bányász.

Edwards Olivér már a rutinosabb játékosok közé tartozik a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatában 
Forrás: pickhandball

Extrán motivált ellenfélre számít a Gyöngyös edzője

A Mol Tatabánya KC az Egerből kilenc és fél év után távozott tréner, Tóth Edmond irányításával vág neki az új idénynek, a keretben hazai és nemzetközi kiválóságokkal. A nyáron olyan kézilabdázók csatlakoztak a Tatabányához, mint Andó Arián, Daniel Mosindi, Demis Grigoras, Dmitrij Zsitnyikov vagy épp Josip Sarac.

– A hazai bemutatkozás miatt vélhetően extrán motivált Tatabányával találkozunk, de szeretnének méltó ellenfele lenni a hazaiaknak – jelentette ki a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak. – A szegedi mérkőzés pozitív hozadékát igyekszünk továbbvinni, a mérkőzés azon részét, ahol magas tempóban kevés, hibával játszottunk próbáljuk minél hosszabb időre kitolni. Nagyon gyors kézilabdát játszik a Tatabánya, és a nyitott védekezése is kellemetlen perceket okozhat az ellenfeleknek. A célunk az, hogy támadásban a lehető legkevesebb technikai hibával kézilabdázzunk, mert azokat azonnal meg büntetik.

A férfi NB I. 1. fordulója:

MOL TATABÁNYA KC–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS
Tatabánya, Multifunkciós Csarnok
Szeptember 6., szombat, 18.00.
Vezetik: Fekete Tamás Dávid, Hajdu Tamás

A további menetrend

SZEPTEMBER 5., PÉNTEK
18.00: ETO University HT–Csurgói KK
SZEPTEMBER 6., SZOMBAT
17.00: CYEB-Budakalász–One Veszprém HC
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–PLER-Budapest
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Budai Farkasok-Rév

MÁR LEJÁTSZOTTÁK: Balatonfüredi KSE–FTC-Green Collect 35–36, Carbonex-Komló–NEKA 26–23.

 

