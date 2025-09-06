Tatabányán végig volt tartása a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatának

A harmadik fordulóból előrehozott szegedi mérkőzést követően (42–26) Tatabányán sem termett babér a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatának. Bíró Balázs együttese hatgólos hátárnyban vonult a szünetre, s bár a második félidőben kapaszkodott, nem volt esélye a pontszerzésre.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös portugál balátlövője, Daniel Neves (10) öt gólt szerzett

Forrás: pickhandball

Második bajnokiját is elveszítette a Gyöngyös

MOL TATABÁNYA KC–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 32–26 (20–14)

Tatabánya, Multifinkciós Csarnok, 1617 néző. V.: Fekete T., Hajdu T.

TATABÁNYA: ANDÓ – Rodríguez P., MOSINDI 4, SARAC 4, Damatrin 3, Papp T. 3, Zsitnyikov 2. Csere: Székely M. (kapus), Sztraka 1, ÉLES B. 4 (1), Havran 1, Grigoras 2, Plaza 2, Krakovszki B. 3 (1), Vajda H. 3. Vezetődző: Tóth Edmond

GYÖNGYÖS: Marczika – Végh B. 2, Nagy Á. 3, UBORNYÁK 6, Hegedűs M. 2, Lang 1, Edwards 2 (2). Csere: Skledar (kapus), Jaros, NEVES 5, Gráf 3 (1), Bajus 1, Gyallai, Dobi, Jóga N. 1. Vezetődző: Bíró Balázs

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA 6. perc: 5–2, 12. p.: 8–6, 18. p.: 11–8, 24. p.: 16–12, 36. p.: 21–15, 42. p.: 23–19, 48. p.: 27–22, 54. p.: 29–24.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 6 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/2, ill 5/3.

KÖVETKEZIK: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Szigetszentmiklósi KSK, szeptember 13., szombat, 18.00.