1 órája
Tatabányán végig volt tartása a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatának
A papírformát nem sikerült borítani. A HE-DO B. Braun Gyöngyös hatgólos vereséget szenvedett Tatabányán a férfi NB I. 1. fordulójának mérkőzésén.
A harmadik fordulóból előrehozott szegedi mérkőzést követően (42–26) Tatabányán sem termett babér a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatának. Bíró Balázs együttese hatgólos hátárnyban vonult a szünetre, s bár a második félidőben kapaszkodott, nem volt esélye a pontszerzésre.
Második bajnokiját is elveszítette a Gyöngyös
MOL TATABÁNYA KC–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 32–26 (20–14)
Tatabánya, Multifinkciós Csarnok, 1617 néző. V.: Fekete T., Hajdu T.
TATABÁNYA: ANDÓ – Rodríguez P., MOSINDI 4, SARAC 4, Damatrin 3, Papp T. 3, Zsitnyikov 2. Csere: Székely M. (kapus), Sztraka 1, ÉLES B. 4 (1), Havran 1, Grigoras 2, Plaza 2, Krakovszki B. 3 (1), Vajda H. 3. Vezetődző: Tóth Edmond
GYÖNGYÖS: Marczika – Végh B. 2, Nagy Á. 3, UBORNYÁK 6, Hegedűs M. 2, Lang 1, Edwards 2 (2). Csere: Skledar (kapus), Jaros, NEVES 5, Gráf 3 (1), Bajus 1, Gyallai, Dobi, Jóga N. 1. Vezetődző: Bíró Balázs
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA 6. perc: 5–2, 12. p.: 8–6, 18. p.: 11–8, 24. p.: 16–12, 36. p.: 21–15, 42. p.: 23–19, 48. p.: 27–22, 54. p.: 29–24.
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 6 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/2, ill 5/3.
KÖVETKEZIK: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Szigetszentmiklósi KSK, szeptember 13., szombat, 18.00.
Mestermérleg, avagy így látták az edzők
TÓTH EDMOND: – Büszke vagyok a fiúkra. Már az első félidőben megmutatták, hogy mit szeretnénk játszani: gyors kézilabda, nagy nyomásgyakorlással az ellenfélre, sok futással. A védekezés jól működött, nyitott és zárt formációban egyaránt. Hibák még vannak, de ezeket a következő hetekben kijavíthatjuk.
BÍRÓ BALÁZS: – Ennél kicsit nagyobb erőbedobásra szerettük volna késztetni a hazaiakat. Az első félidő nagy tempót hozott, a nyitott védekezésük ellen ki nem kényszerített hibákat vétettünk, amiket könnyű gólokat büntetett a Tatabánya. A második félidőben megőriztük a tartásunk, tizenkét gólt kaptunk, de igazán közel kerülni már nem tudtunk az ellefélhez.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Balatonfüredi KSE–FTC-Green Collect 35–36, Carbonex-Komló–NEKA 26–23, ETO University HT–Csurgói KK 32–27, CYEB-Budakalász–One Veszprém HC 32–45, OTP Bank-Pick Szeged–PLER-Budapest 44–32, Szigetszentmiklósi KSK–Budai Farkasok-Rév 27–27.
HE-DO B. Braun Gyöngyös: tizenkét gólos vereség a bajnoki főpróbán
A felvidéki fellépésen 40 gólt lőtt a HE-DO B. Braun Gyöngyös