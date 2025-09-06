szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Tatabányán végig volt tartása a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatának

Címkék#HE-DO B Braun Gyöngyös#tempó#Tatabánya

A papírformát nem sikerült borítani. A HE-DO B. Braun Gyöngyös hatgólos vereséget szenvedett Tatabányán a férfi NB I. 1. fordulójának mérkőzésén.

Sike Károly

A harmadik fordulóból előrehozott szegedi mérkőzést követően (42–26) Tatabányán sem termett babér a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatának. Bíró Balázs együttese hatgólos hátárnyban vonult a szünetre, s bár a második félidőben kapaszkodott, nem volt esélye a pontszerzésre.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös portugál balátlövője, Daniel Neves (10) öt gólt szerzett
A HE-DO B. Braun Gyöngyös portugál balátlövője, Daniel Neves (10) öt gólt szerzett
Forrás: pickhandball

Második bajnokiját is elveszítette a Gyöngyös

MOL TATABÁNYA KC–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 32–26 (20–14)

Tatabánya, Multifinkciós Csarnok, 1617 néző. V.: Fekete T., Hajdu T.
TATABÁNYA: ANDÓ – Rodríguez P., MOSINDI 4, SARAC 4, Damatrin 3, Papp T. 3, Zsitnyikov 2. Csere: Székely M. (kapus), Sztraka 1, ÉLES B. 4 (1), Havran 1, Grigoras 2, Plaza 2, Krakovszki B. 3 (1), Vajda H. 3. Vezetődző: Tóth Edmond
GYÖNGYÖS: Marczika – Végh B. 2, Nagy Á. 3, UBORNYÁK 6, Hegedűs M. 2, Lang 1, Edwards 2 (2). Csere: Skledar (kapus), Jaros, NEVES 5, Gráf 3 (1), Bajus 1, Gyallai, Dobi, Jóga N. 1. Vezetődző: Bíró Balázs
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA 6. perc: 5–2, 12. p.: 8–6, 18. p.: 11–8, 24. p.: 16–12, 36. p.: 21–15, 42. p.: 23–19, 48. p.: 27–22, 54. p.: 29–24. 
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 6 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/2, ill 5/3.
KÖVETKEZIK: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Szigetszentmiklósi KSK, szeptember 13., szombat, 18.00.

Mestermérleg, avagy így látták az edzők

TÓTH EDMOND: – Büszke vagyok a fiúkra. Már az első félidőben megmutatták, hogy mit szeretnénk játszani: gyors kézilabda, nagy nyomásgyakorlással az ellenfélre, sok futással. A védekezés jól működött,  nyitott és zárt formációban egyaránt. Hibák még vannak, de ezeket a következő hetekben kijavíthatjuk.
BÍRÓ BALÁZS: – Ennél kicsit nagyobb erőbedobásra szerettük volna késztetni a hazaiakat. Az első félidő nagy tempót hozott, a nyitott védekezésük ellen ki nem kényszerített hibákat vétettünk, amiket könnyű gólokat büntetett a Tatabánya. A második félidőben megőriztük a tartásunk, tizenkét gólt kaptunk, de igazán közel kerülni már nem tudtunk az ellefélhez.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Balatonfüredi KSE–FTC-Green Collect 35–36, Carbonex-Komló–NEKA 26–23, ETO University HT–Csurgói KK 32–27, CYEB-Budakalász–One Veszprém HC 32–45, OTP Bank-Pick Szeged–PLER-Budapest 44–32, Szigetszentmiklósi KSK–Budai Farkasok-Rév 27–27.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu